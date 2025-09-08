DOF apreende 3 toneladas de droga espalhadas em carga de cobre

Maconha (1.900 kg) e skunk (100 kg), distribuídas em fardos, estavam espalhados em meio a carga de cobre, em uma carreta Scania - DIVULGAÇÃO/DOF

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam três toneladas de droga, neste sábado (6), em Bataguassu, município localizado a 310 quilômetros de Campo Grande.

Maconha (1.900 kg) e skunk (100 kg), distribuídas em fardos, estavam espalhados em meio a carga de cobre, em uma carreta Scania.

O entorpecente foi avaliado em R$ 7,1 milhões. Homem, de 36 anos, foi preso em flagrante.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais faziam bloqueio na BR-267, no Posto Fiscal VX de Novembro, próximo à divisa com o estado de São Paulo, quando deram voz de abordagem ao condutor do veículo.

Durante o interrogatório, ele apresentou muito nervosismo, afirmando que carregou a carreta em Mato Grosso e seguiria para o Porto de Santos, litoral de São Paulo.

Mas, acabou confessando que carregou a droga em Campo Grande (MS) e entregaria em São Paulo (SP), onde receberia R$ 50 mil pelo transporte.

O rapaz e a droga foram levados para a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), em Dourados.

A ação ocorreu durante o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que é uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é reconhecido como um importante corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países e é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país.

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 9.436 quilos de cocaína, 329.598,371 quilos de maconha e 75 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 8 de setembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

A apreensão de drogas cresceu 151% no primeiro trimestre de 2025 , em comparação ao mesmo período de 2024, no Estado.

Números mostram que 116,3 toneladas de entorpecentes foram apreendidas entre 1º de janeiro e 31 de março de 2025, frente a 46,2 toneladas capturadas no mesmo período do ano passado. O número representa um crescimento de 151%.

Os órgãos responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).