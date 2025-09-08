Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

APREENSÃO

DOF apreende 3 toneladas de droga espalhadas em carga de cobre

Entorpecente foi avaliado em R$ 7,1 milhões; homem, de 36 anos, foi preso em flagrante

Naiara Camargo

Naiara Camargo

08/09/2025 - 10h30
Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam três toneladas de droga, neste sábado (6), em Bataguassu, município localizado a 310 quilômetros de Campo Grande.

Maconha (1.900 kg) e skunk (100 kg), distribuídas em fardos, estavam espalhados em meio a carga de cobre, em uma carreta Scania.

O entorpecente foi avaliado em R$ 7,1 milhões. Homem, de 36 anos, foi preso em flagrante.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais faziam bloqueio na BR-267, no Posto Fiscal VX de Novembro, próximo à divisa com o estado de São Paulo, quando deram voz de abordagem ao condutor do veículo.

Durante o interrogatório, ele apresentou muito nervosismo, afirmando que carregou a carreta em Mato Grosso e seguiria para o Porto de Santos, litoral de São Paulo.

Mas, acabou confessando que carregou a droga em Campo Grande (MS) e entregaria em São Paulo (SP), onde receberia R$ 50 mil pelo transporte.

O rapaz e a droga foram levados para a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), em Dourados.

A ação ocorreu durante o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que é uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é reconhecido como um importante corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países e é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 9.436 quilos de cocaína, 329.598,371 quilos de maconha e 75 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 8 de setembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

A apreensão de drogas cresceu 151% no primeiro trimestre de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024, no Estado.

Números mostram que 116,3 toneladas de entorpecentes foram apreendidas entre 1º de janeiro e 31 de março de 2025, frente a 46,2 toneladas capturadas no mesmo período do ano passado. O número representa um crescimento de 151%.

Os órgãos responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

7 de setembro

Michelle pede arrependimento de Moraes, ora por Eduardo e diz sofrer perseguição religiosa

A manifestação bolsonarista pediu a anistia de Jair Bolsonaro e teve críticas ao Supremo Tribunal Federal.

07/09/2025 19h00

Michelle pede arrependimento de Moraes, ora por Eduardo e diz sofrer perseguição religiosa

Michelle pede arrependimento de Moraes, ora por Eduardo e diz sofrer perseguição religiosa Divulgação

Num discurso cheio de teor religioso, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pediu neste domingo, 7, o arrependimento do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e disse que Deus o perdoará se deixar o "pecado de lado".

"Se Alexandre de Moraes se arrepender, deixar a iniquidade e o pecado de lado, o Senhor vai perdoar", declarou, em ato bolsonarista de 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo

Ao lado do pastor Silas Malafaia, Michelle declamou o "Pai-Nosso", oração cristã, e pediu preces para o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que é seu enteado e está nos Estados Unidos para pedir sanções ao Brasil.

"Silas, vamos fazer um Pai-Nosso. Vamos dar as mãos. Por todos os presos políticos inocentes, pelo meu enteado que está nos Estados Unidos com sua família, por todas as autoridades", solicitou.

A ex-primeira-dama também disse que tem sido perseguida por sua religião e que "Deus vai mostrar quem são os inimigos" do Brasil: "Deus vai mostrar quem são os inimigos da nação e já tem mostrado. Tenho minha liberdade religiosa perseguida, pastor Silas", declarou.

Michelle falou que gostava de fazer cultos religiosos em sua casa, mas que tem sido impedida pelas medidas restritivas impostas pela Justiça. Seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), está em prisão domiciliar e só pode receber visitas após autorização judicial.

Ela também reclamou do fato de ser constantemente vigiada por policiais na porta de sua casa e da revista nos carros da família.

Michelle afirmou ainda que Bolsonaro "está sofrendo", mas que acredita na Justiça divina: "Acreditamos no verdadeiro juiz, que está no trono. E vamos vencer, porque estamos com a verdade".

Ao fim do discurso, Michelle reproduziu, diretamente de seu celular, um áudio com a voz de Bolsonaro que diz: "Deus, Pátria e Liberdade", seguido de um grito.

Após o áudio, Michelle disse: "Deixar claro que peguei da internet. Até para não ter problema para meu marido". Bolsonaro está impedido de falar nas redes sociais.

A manifestação bolsonarista pediu a anistia de Jair Bolsonaro e teve críticas ao Supremo Tribunal Federal. O ato conta com a participação de nomes como o dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); o pastor Silas Malafaia, além de políticos aliados ao ex-presidente.
 

7 DE SETEMBRO

Manifestações da esquerda e da direita acontecem no Dia da Independência do Brasil, em Campo Grande

Os movimentos acontecem em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro

06/09/2025 13h00

Manifestações da esquerda e da direita acontecem no Dia da Independência do Brasil, em Campo Grande

Manifestações da esquerda e da direita acontecem no Dia da Independência do Brasil, em Campo Grande FOTO: Marcelo Victor - Correio do Estado (Montagem)

Neste domingo (7), dia da Independência do Brasil, além do tradicional desfile cívico-militar, o centro de Campo Grande também vai receber duas manifestações distintas, sendo uma organizada por parlamentares bolsonaristas de Mato Grosso do Sul, como parte do Movimento Reaja Brasil, e outra encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em apoio ao ato nacional "Povo Independente é Povo Soberano".

Conforme já divulgado pelo Correio do Estado, a última vez que os bolsonaristas se reuniram em Campo Grande foi no dia 3 de agosto, quando o movimento ultrapassou as expectativas e reuniu mais de 10 mil pessoas.

Mais de um mês depois, os parlamentares da direita sul-mato-grossense como a vereadora Ana Portela (PL), vereador André Salineiro (PL) e vereador Rafael Tavares (PL), prepararam mais um evento pró-bolsonaro, que está marcado para acontecer neste domingo (7), a partir das 16 horas, em frente ao Bioparque Pantanal, nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

A manifestação acontece em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e em alusão ao feriado de Independência do Brasil.

Por outro lado, no mesmo dia, da manifestação bolsonarista e quase no mesmo horário do desfile cívico em comemoração a Independência do Brasil, está marcada para acontecer uma manifestação da esquerda, organizada em apoio ao ato nacional "Povo Independente é Povo Soberano".

O movimento da esquerda brasileira intitulado como o "31° Grito dos Excluídos" é voltado a defender os "interesses nacionais das ameaças à soberania e fortalecer a democracia". 

Juntamente com o partido, o ato é uma união entre as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, centrais sindicais, União Nacional dos Estudantes, partidos progressistas, representações religiosas e movimentos sociais. 

De acordo com residente nacional do PT, Edinho Silva, realizar o movimento no mesmo dia da Independência do Brasil é uma maneira de incentivar um Brasil soberano. "Vamos mobilizar para o 7 de setembro para que a gente possa levar para as ruas a nossa manifestação de construção de um Brasil soberano, de um Brasil que pertença ao povo brasileiro e de um Brasil mais justo e igualitário", disse.

Na Capital, a manifestação acontecerá a partir das 8 horas, no cruzamento da rua 13 de Maio com a Rua Dom Aquino. O desfile cívico está marcado para começar às 8h45 ao longo da Rua 13 de Maio.

"Vamos mostrar para o país que nós somos contra os golpistas e queremos Bolsonaro na cadeia", ressaltou o presidente do Diretório Municipal do PT Campo Grande, Agamenón do Prado. 

De acordo com Agamenón, o movimento está sendo organizado por centrais sindicais e pelos partidos com viés de esquerda como PDT, PSB, PT, PCdoB, PV, UP, PCD. 

"Nós estamos convocando os trabalhadores, trabalhadoras e todos aqueles que querem lutar pela nossa democracia a se unirem a nós a favor da soberania, da democracia, a favor da taxação dos super ricos, contra a escala 6x1 e a favor do projeto de isenção do imposto de renda para aqueles que recebem até R$5 mil", explica Agamenón. 

ACUSAÇÕES

As manifestações acontecem em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelas acusações de organização criminosa, tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, que pode levar a uma pena de 43 anos de reclusão e inelegibilidade de Bolsonaro. 

Para o presidente estadual do PT, o deputado Vander Loubet, o julgamento do ex-presidente está seguindo todo o rito jurídico necessário e que não deve atrapalhar as eleições gerais do próximo ano. 

"Ele está tendo direito a um julgamento imparcial e baseado em provas, coisa que o presidente Lula não teve, pois o ex-juiz Sérgio Moro estava em conluio com setores do MPF [Ministério Público Federal], manipulando e direcionando todo o processo que fez com que Lula fosse preso, Bolsonaro fosse eleito e ele [Moro] se tornasse ministro da Justiça", afirmou ao Correio do Estado, relembrando que Bolsonaro já está inelegível por conta de outras ações, então "a prisão - ou não - dele não deve afetar aqui o que está se desenhando para 2026". 

JULGAMENTO BOLSONARO

Ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, nos dias:

  • 2 de setembro (9h às 12h e 14h às 19h )
  • 3 de setembro (9h às 12h)
  • 9 de setembro (9h às 12h e 14h às 19h)
  • 10 de setembro (9h às 12h)
  • 12 de setembro (9h às 12h e 14h às 19h)

QUEM SÃO OS RÉUS?

  • Jair Bolsonaro: ex-presidente, apontado como líder do esquema.
  • Generais do Exército: Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira.
  • Ex-ministros: Anderson Torres (Justiça), almirante Almir Garner (Marinha), Alexandre Ramagem (Abin) e tenente-coronel do Exército Mauro Cid (ajudante de ordem).

