Dr. Gabriel filia-se ao PSB para disputar a prefeitura de Corumbá

Na tarde desta segunda-feira (25), em Campo Grande (MS), o médico Gabriel Alves de Oliveira, o “Dr. Gabriel”, filiou-se ao PSB para disputar a prefeitura de Corumbá nas eleições do próximo dia 6 de outubro.



Segundo o presidente estadual do partido, deputado estadual Paulo Duarte, ele está há meses sem partido e, por isso, foi convidado para ser o pré-candidato a prefeito da sigla na cidade fronteiriça.



“Hoje, a gente está fazendo o anúncio dele como pré-candidato, mas é de algo que começou há quase um ano. Como eu abri mão de ser candidato a prefeito de Corumbá, nós construímos um time e conversamos para encontrar o melhor nome para administrar a cidade”, pontuou.





Paulo Duarte explicou que a escolha não levou em consideração só quem estava melhor nas pesquisas, mas quem aglutinava um apoio maior. “Nós fizemos umas pesquisas agora neste ano e o nome do Dr. Gabriel foi o escolhido”, pontuou.



O parlamentar reforçou que a pré-candidatura de Dr. Gabriel em Corumbá tem o apoio do PSDB e a presença do ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do partido, confirma isso.



“A gente está construindo um caminho para discutir projetos de retomada do desenvolvimento do Corumbá. Nós temos um pré-candidato, um médico, justamente na área que é mais carente, eu diria, em Corumbá. O Gabriel é médico, obstetra, conhece a realidade hoje da saúde, pois está ali, todo dia, atendendo”, ressaltou.

Pré-candidato

Já o Dr. Gabriel disse que escolheu o PSB para se filiar porque já fazia parte do seu grupo político. “A gente tem um projeto de tentar uma mudança para a cidade e não concordamos como a gestão atual está lidando com os problemas do município, pois não conseguimos enxergar as soluções chegando”, declarou.



Hoje, conforme ele, o PSB é um partido organizado e aliado do governo do Estado. “Além disso, o nosso partido tem trânsito em Brasília, até porque o vice-presidente da República Geraldo Alckmin é da legenda. Também temos ministro de Estado, então, por tudo isso, optei pelo PSB”, argumentou.





Dr. Gabriel também agradeceu o convite feito pelo deputado estadual Paulo Duarte, que é uma liderança forte na região e abriu mão até da sua pré-candidatura para ajudar na construção do grupo político.



O pré-candidato a prefeito ainda tocou em um problema sério em Corumbá, que é a morte de bebês na maternidade. “A gente tem acompanhado um drama muito grande com a maternidade, com muitas mortes de recém-nascidos por falta de uma UTI Neonatal. E não temos por falta de gestão”, reclamou.



Para o Dr. Gabriel, o futuro prefeito terá de fazer o dever de casa, que é contratar médicos, fazer o atendimento adequado e tratar melhor os pacientes. “E, principalmente, construir uma UTI Neonatal para a região, assim como um Hospital Regional do Pantanal. A saúde vai ser prioridade, pois hoje é a maior carência da nossa cidade”, finalizou.