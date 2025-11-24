Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Dweck: área de governo digital tem poder de reduzir gastos e aumentar qualidade dos desembolsos

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, chamou a atenção para a necessidade de um Estado robusto para induzir crescimento e ganho de produtividade

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

24/11/2025 - 22h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em sua fala durante o almoço de fim de ano da Febraban, em São Paulo, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, chamou a atenção para a necessidade de um Estado robusto para induzir crescimento e ganho de produtividade, mas destacou também ser papel deste mesmo Estado a redução de despesas e o aumento da qualidade do gastos feitos. Dweck fez seu discurso na mesma linha defendida por seus colegas de governo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e do secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, que a antecederam ao microfone.

Aproveitando a audiência do auditório, repleto de lideranças bancárias, a ministra fez um breve balanço do trabalho da sua pasta desde o início do terceiro mandato do presidente Lula, falou dos projetos novos e acrescentou que muitas das iniciativas do Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos são essenciais para o setor privado, em especial ao setor financeiro.

Dweck destacou a carteira de identidade nacional que, segundo ela, avançou no último ano para um sistema de identificação nacional com mais segurança, com mais capacidade de saber quem são as pessoas de fato para evitar fraudes.

"E ela está ligada à rede Gov-Br com algumas iniciativas importantes para aumentar a sua segurança, e na área de integração e interoperabilidade de dados, que a gente tem avançado muito, com várias medidas, inclusive com redução de custos muito grande. Tudo isso para melhorar o serviço para a população e reduzir custos tanto para o setor público quanto para o setor privado", disse.

A ministra explicou que a carteira de identidade tem a sua versão física, mas também é uma carteira de identidade digital que está disponível em qualquer celular. A carteira, que pode ser acessada por biometria, dá acesso a mais de 12 mil serviços, tanto no setor federal quanto no Estado.

"A carteira tem também o QR Code que permite saber se aquela carteira é verdadeira ou não, e é muito fácil. A gente tem um aplicativo desenvolvido pelo Ministério da Justiça que permite a qualquer pessoa verificar se aquela carteira foi roubada ou se, de fato, ela é a carteira original e não é uma falsificação. A gente já alcançou esse mês 39 milhões de carteiras emitidas e nosso objetivo é chegar a 100 milhões até o final do ano que vem", previu a ministra.

Dweck disse que sua pasta tem avançado muito nesses números e que há uns dois meses havia em torno de 2 milhões de carteiras e que este número já está chegando a quase 3 milhões. "Nosso objetivo é chegar a 4,4 milhões de emissões de carteiras por mês no ano que vem e, com isso, conseguir chegar na meta de 100 milhões", disse.

 

Assine o Correio do Estado

Réu

Por unanimidade, STF mantém prisão preventiva de Bolsonaro por tempo indeterminado

Bolsonaro está mantido em uma sala na PF de Brasília

24/11/2025 15h45

Compartilhar
Bolsonaro deve permanecer em prisão preventiva por tempo indeterminado

Bolsonaro deve permanecer em prisão preventiva por tempo indeterminado Divulgação/UOL

Continue Lendo...

Os quatro ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram, por unanimidade, por manter a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (24). 

O julgamento teve início às 8 horas de hoje em uma sessão virtual extraordinária. Os ministros que votaram foram os integrantes do colegiado, Flávio Dino (presidente da Turma), Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Moraes não votou porque a decisão já é dele. 

Bolsonaro está encarcerado em uma sala da Polícia Federal (PF) em Brasília desde a manhã do último sábado (22), após ter tentado violar sua tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. 

O autor da decisão, o ministro Alexandre de Moraes ainda apontou também para uma vigília convocada pelo filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro, que seria realizada em frente ao condomínio do pai, no bairro Jardim Botânico, em Brasília. 

Em voto na audiência desta segunda, Moraes apenas reproduziu sua própria decisão. O ministro Flávio Dino anexou voto por escrito, afirmando que a vigília por Flávio Bolsonaro representava “insuportável ameaça à ordem pública”, já que a área em questão é densamente povoada e podia colocar os moradores da região em risco. 

Dino também citou que as recentes tentativas de fuga de apoiadores de Bolsonaro mostram “deslealdade” com o país e classificou o cenário como um “deplorável ecossistema criminoso”. 

Cristiano Zanin apenas acompanhou o relator, na íntegra, sem anexar voto escrito, assim como a ministra Cármen Lúcia, última a votar. 

Recursos

Bolsonaro já havia sido condenado a 27 anos e três meses de prisão no mês de setembro em regime fechado. Ele foi considerado culpado de liderar uma organização criminosa armada para tentativa de golpe de Estado, na esperança de se manter no poder mesmo após a derrota nas eleições em 2022 para o atual presidente da república, Luís Inácio Lula da Silva. 

Até o momento, os recursos apresentados pela defesa do ex-presidente foram rejeitados pela Primeira Turma do STF, bem como de mais seis acusados pela mesma trama golpista. 

Nesta segunda (24), deve ser encerrado o prazo para novos embargos de declaração da defesa, que já havia solicitado prisão domiciliar humanitária ao seu cliente. O pedido foi rejeitado após a prisão preventiva de Bolsonaro no sábado. 

Soldador 

No último sábado, às 01h08, o sistema de monitoramento registrou uma violação na tornozeleira eletrônica de Bolsonaro, o que Moraes classificou como um “fato novo” e que reforça o risco de evasão. 

Outro ponto considerado foi uma vigília de oração convocada pelo filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, em frente ao condomínio do pai, onde cumpria prisão domiciliar. 

A junção dos fatores levou Moraes a avaliar que o plano da família era causar tumulto e confrontos, gerando um ambiente favorável a uma eventual fuga, semelhante aos acontecimentos de 2022. 

A proximidade de Bolsonaro com embaixadas, especialmente dos Estados Unidos também pesou na análise no ministro, juntamente com a movimentação recente de aliados como a fuga de Alexandre Ramagem para Miami e a saída do país de Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, avaliando que os episódios revelam um padrão organizacional de evasão que poderia se repetir.

A decisão ocorre no contexto do inquérito que investiga possível atuação de Eduardo Bolsonaro junto a autoridades americanas para coagir o STF durante o julgamento da ação penal do golpe. 

Surto

Durante audiência de custódia realizada neste domingo (23), o ex-presidente Jair Bolsonaro alegou que a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica foi em razão de um surto psicótico, causado por medicamentos. Ele negou, ainda, qualquer intenção ou tentativa de fuga. 

Em depoimento, Bolsonaro alegou que teve uma cisma em razão dos medicamentos que tem tomado, remédios que têm influenciado também em seu sono. Inclusive, relatou que começou a tomar um dos medicamentos quatro dias antes do surto.

Em razão disso, ele resolveu mexer na tornozeleira com um ferro de soldar, já que ele teria conhecimento do manuseio do equipamento. 

Ele também afirmou que mexeu na tornozeleira por volta da meia-noite, mas depois “caiu na razão” e parou de usar a solda, quando se comunicou com os agentes de custódia. Ele disse não se lembrar de qualquer outro surto dessa natureza em outros momentos e que não teria nenhuma intenção de fuga. 

ANÁLISE

Prisão de Bolsonaro tonifica direita de MS

Especialistas políticos acreditam que bolsonaristas vão reforçar discurso de que o ex-presidente é uma vítima do sistema

24/11/2025 08h20

Compartilhar
O ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) está preso na PF desde sábado

O ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) está preso na PF desde sábado Tânia Rêgo, Agência Brasil

Continue Lendo...

A prisão preventiva do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL), decretada na manhã de sábado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e mantida ontem em audiência de custódia pela juíza Luciana Yuki Fugishita Sorrentino, auxiliar do ministro no STF, deve, de imediato, fortalecer e unir a direita em Mato Grosso do Sul, que estava enfraquecida em decorrência das disputas internas.

Conforme análise solicitada pelo Correio do Estado ao professor do curso de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Humanas, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Daniel Miranda, e ao cientista político Tércio Albuquerque, um claro exemplo disso é que, no mesmo dia em o mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Federal em Brasília (DF), desencadeou-se uma forte reação entre as diversas lideranças da direita estadual, que se manifestaram de forma unânime contra a decisão.

De forma inédita, tanto as lideranças da direita raiz quanto as da direita institucionalizada publicaram nas suas redes sociais o mesmo discurso contrário à prisão de Bolsonaro, demonstrando uma união que não existia entre essas duas alas políticas no Estado, pois a relação delas estava sendo marcada, nos últimos meses, pela disputa do direito de utilizar o nome do ex-presidente na campanha eleitoral que se avizinha.

No entanto, em um segundo momento, quando tiver passado o furor contra a prisão de Bolsonaro, a direita estadual pode ficar enfraquecida em razão da maior privação de liberdade do ex-presidente afetar o papel dele como cabo eleitoral, pois ficará impedido de ficar à frente dessas tratativas.

Para Daniel Miranda, após a prisão preventiva do ex-presidente da República, já é possível enxergar dois cenários extremamente positivos para a direita estadual.

“Em ambos, a direita vai explorar ao máximo o que resta da popularidade de Jair Bolsonaro, mas, aí, há dois caminhos. O primeiro é manter o discurso de que o ex-presidente e os bolsonaristas são vítimas do ‘sistema’, discurso que só é coerente para a extrema direita, como os deputados federais Rodolfo Nogueira (PL) e Marcos Pollon (PL)”, explicou.

Ainda de acordo com professor do curso de Ciências Sociais da UFMS, já no caso da direita institucionalizada, que seria a formada pelo governador Eduardo Riedel (PP) e pelo ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), teremos o segundo caminho, ou seja, manifestar-se contra a prisão de Bolsonaro, mas com aquele discurso de pacificação e fim da polarização do “nós contra eles”.

No entanto, ele vê que a prisão de Bolsonaro logo vai começar a cair no lugar-comum. “No geral, portanto, penso que o ex-presidente da República terá cada vez menos relevância no cenário estadual com os militantes da direita”, projetou.

Entretanto, para o professor, não que seja uma relevância desprezível, pelo contrário, mas ela é declinante. “Afinal, preso, fica impossível que os bolsonaristas possam ouvir da boca dele, seja via áudios, seja via vídeos, declarações fortes ou até mesmo orientações políticas sobre este ou aquele candidato”, argumentou.

Miranda ressaltou que, o fato de o ex-presidente demorar para definir um sucessor, ameaça a própria permanência do termo “bolsonarismo” para caracterizar a oposição ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Essa dificuldade para mobilizar a base já vinha aparecendo desde a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro, em agosto, já que, além de restringir a capacidade de encontro com aliados, aquela decisão também reforçou a impossibilidade de que Bolsonaro usasse as redes sociais.

FAVORÁVEL

Já segundo Tércio Albuquerque, na verdade, a prisão de Bolsonaro vai refletir de forma favorável à direita em Mato Grosso do Sul e também no resto do Brasil, mas, somente até quando deixar de ser preventiva para se transformar no cumprimento da pena.

“A tendência natural é perder força esse discurso de injustiça e perseguição do STF contra o ex-presidente, porque a situação de presidiário dele vai passar a ser vista com mais naturalidade”, avaliou.

Ele pontuou ainda que a situação deve se agravar para Bolsonaro a partir do momento em que não vai ter, ao que transparece até o momento, a aprovação de um projeto de anistia ampla aos condenados pelo 8 de Janeiro.

“O que vai fazer o discurso pró-Bolsonaro ter um peso mais reduzido, obrigando os candidatos da extrema direita e da direita moderada a voltarem para a pauta de sempre, mais segurança, saúde e educação. Será uma campanha contra a corrupção e de ataque mais forte à esquerda, isso tudo mesmo que ele indique um candidato a presidente”, disse.

Tércio completou que, como estamos longe das convenções partidárias e do início propriamente da campanha eleitoral, o quadro político hoje apresentado pela direita no Estado pode sofrer mudanças.

“Até mesmo os discursos feitos por Reinaldo e Riedel, de apoio incondicional a Bolsonaro, perderão força e vão se encaminhar na direção que valorize mais os feitos individuais de ambos”, finalizou o cientista político.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3545, segunda-feira (24/11)
Loterias

/ 9 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3545, segunda-feira (24/11)

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6884, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6884, sábado (22/11): veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3544, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3544, sábado (22/11): veja o rateio

4

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2322, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2322, sábado (22/11): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2942, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2942, sábado (22/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 5 horas

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul