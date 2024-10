É falso que candidatura de Boulos foi cassada e Marçal está no segundo turno contra Nunes

SEGUNDO TURNO

Se no 1º turno houve uma divisão dessa vertente da política na Capital, agora a candidata do PP é a única representante

Neste segundo turno das eleições municipais, a oficialização dos apoios do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) e do governador Eduardo Riedel (PSDB) à reeleição da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), praticamente deve concentrar os votos de centro-direita na atual gestora.

Afinal, no primeiro turno, em razão da aliança entre o PL e PSDB em prol da candidatura do deputado federal Beto Pereira, os votos da ala centro-direita em Campo Grande acabaram ficando divididos entre o tucano e a progressista – fato que não deve ocorrer neste segundo turno do pleito.

No MDB, que a exemplo do PSDB liberou os filiados para votarem, os três deputados estaduais do partido – Marcio Fernandes, Júnior Mochi e Renato Câmara – já definiram que vão acompanhar Riedel neste segundo turno e apoiar a reeleição de Adriane.

“Nós três decidimos caminhar ao lado da prefeita. Eu, particularmente, acredito que o apoio da ala centro-direita da política para a Adriane Lopes é em virtude dos princípios que ela defende e, principalmente, do apoio declarado do nosso governador. No meu caso, isso foi fundamental para a minha decisão, pois sou do time do Eduardo Riedel e seguirei o seu caminho”, reforçou Fernandes.

Conforme fontes ouvidas pelo Correio do Estado, a tendência é de que os filiados aos demais partidos de centro-direita também sigam nesse mesmo caminho, pelo fato de a candidatura da ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) estar mais próxima dos partidos de esquerda, pois já conta com o apoio do PDT – e o PT caminha no mesmo rumo.

Por isso, o segundo turno das eleições municipais em Campo Grande caminha para a polarização registrada

no pleito de 2022, quando os filiados aos partidos de centro-direita defenderam a reeleição de Bolsonaro e a militância da esquerda ficou ao lado do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A manhã de ontem foi marcada pela divulgação de dois vídeos gravados pela senadora Tereza Cristina (PP) com Bolsonaro e Riedel. O primeiro foi realizado no fim da tarde desta quarta-feira, em Brasília (DF), enquanto o segundo foi feito ontem, na Capital.

Em ambos, as duas importantes figuras políticas estadual e nacional declararam apoio à reeleição da prefeita Adriane Lopes (PP) neste segundo turno, conforme o Correio do Estado já havia adiantado.

“Olá, amigos de Campo Grande! Estou com a Tereza Cristina aqui, minha eterna ministra, sensacional, da Agricultura. Que saudades do pessoal do agro tem dela, hein? E nós, de vez em quando, bem de vez em quando, temos um pequeno desentendimento, mas a gente volta realmente com todo o gás, né? Campo Grande, tudo acertado, segundo turno, página virada, vamos em frente. A Adriane, do PP, é a nossa candidata à reeleição por essa capital”, disse Bolsonaro.

Ele ainda complementou que o PP e o PL estão novamente juntos e que outros partidos também farão parte desta ampla aliança.

“O que mais é importante? É o entendimento da população como um todo pela Adriane na reeleição por mais quatro anos à frente [da Prefeitura] de Campo Grande. Desejo do coração que ela tenha sucesso e, obviamente, entendo também ser o melhor do momento para Campo Grande. É isso mesmo, Tereza?”, perguntou.

27/10 Dia do segundo turno das eleições municipais Na Capital, 646.198 eleitores estão aptos a votar, mas só 481.399 votaram no 1º turno.Na Capital, 646.198 eleitores estão aptos a votar, mas só 481.399 votaram no 1º turno.

Já a senadora agradeceu o apoio do ex-presidente em ficar ao lado de Adriane na campanha pela sua reeleição.

“Vim aqui pedir o apoio do presidente Bolsonaro, que é muito importante para a reeleição da prefeita Adriane Lopes. Fico muito agradecida, presidente, em dizer para o senhor o seguinte: estamos juntos de novo, né? No caminho natural, que é a direita unida por Mato Grosso do Sul”, ressaltou.

No outro vídeo, o governador também oficializou o apoio dele à reeleição da prefeita.

“Estou aqui conversando com a senadora Tereza Cristina e falando sobre Mato Grosso do Sul, sobre Campo Grande, e o futuro de ambos. Estamos conversando sobre política, e quero declarar o meu voto e o meu apoio a Adriane neste segundo turno, por entender que será o melhor para Campo Grande. Ela reúne as condições para poder avançar em uma transformação que a gente quer ver”, destacou Riedel.

Tereza Cristina agradeceu Riedel pela decisão. “Obrigada, governador. Fico muito feliz pela sua declaração de voto e apoio a Adriane. Estamos juntos, nunca estivemos separados, fomos adversários na eleição no primeiro turno, mas agora esse é o caminho natural. E eu fico muito feliz pela coerência que nós dois temos na política”, finalizou.

