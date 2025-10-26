Eduardo Bolsonaro sugere que Jair Bolsonaro foi tema no encontro entre Lula e Trump

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, postou na sua conta da rede social X parte da entrevista coletiva antes da reunião entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em que Trump é questionado sobre o ex-presidente Bolsonaro.
Eduardo Bolsonaro comentou: "Lula encontra Trump e na mesa um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário: BOLSONARO. Imagine o que foi tratado a portas fechadas?", postou o deputado federal.
No vídeo, Trump responde que sempre gostou de Bolsonaro e diz que se sente muito mal com o que tem acontecido com ele aqui no Brasil e diz ainda que sempre considerou Bolsonaro um negociador duro, "mas você sabe, está passando por muita coisa", referindo-se a prisão domiciliar do ex-presidente do Brasil.
Questionado sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, Trump afirmou apenas que "sempre gostou dele" e que se entristeceu com a condenação por golpe de Estado.
