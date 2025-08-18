Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Eleição na Bolívia: conheça os candidatos de direita que chegaram ao 2º turno

Enquanto Quiroga aposta em discurso neoliberal, Paz que pe senador ganhou força falando em "varrer a corrupção"

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

18/08/2025 - 14h29
O candidato de Jorge "Tuto" Quiroga voltou a ganhar destaque na política boliviana ao chegar ao segundo turno das eleições presidenciais. Ele disputará o cargo contra Rodrigo Paz, candidato de centro (confira seu perfil mais adiante), em um pleito marcado pela pior crise econômica do país em quatro décadas.

Quiroga, que governou a Bolívia entre 2001 e 2002, tem feito campanha prometendo "estabilidade, crescimento e trabalho" em contraste com o que ele chama de legado de "crise, inflação, filas por combustível, falta de dólares e desemprego" deixado por quase 20 anos de governos de esquerda.

Ex-vice de Hugo Bánzer, ex-ditador que posteriormente se converteu à democracia, Quiroga assumiu a presidência interinamente após a saída de Bánzer, em 2001. Ao longo da carreira, cultivou a imagem de gestor técnico, mas também enfrentou processos judiciais: foi condenado por difamação contra um banco estatal e investigado por contratos de petróleo, sendo posteriormente anistiado.

Aos 65 anos, Quiroga aposta em um discurso neoliberal e promete medidas duras: eliminar subsídios aos combustíveis, buscar apoio do Fundo Monetário Internacional, cortar gastos públicos e fechar estatais deficitárias. "Nunca tivemos uma crise tão dura em 40 anos", disse em entrevista.

A inflação no primeiro semestre de 2025 chegou a 15,5% em relação ao mesmo período do ano passado, o índice mais alto em quase duas décadas. A escassez de gasolina, que gera filas quilométricas nos postos, tornou-se símbolo da crise.

Figura conhecida pela postura crítica contra Evo Morales (2006-2019) e o atual presidente Luis Arce, ambos do Movimento ao Socialismo (MAS), Quiroga os acusa de terem levado o país à "ruína" por disputas internas. Ele também endureceu o tom contra aliados regionais da esquerda, como Cuba, Venezuela e Nicarágua

A cientista política Jimena Costa avalia que, apesar de ter experiência administrativa e trânsito internacional, Quiroga enfrenta a fragilidade de não contar com um partido forte que o sustente. Ainda assim, seu perfil de "gestor neoliberal" pode atrair eleitores que associam a atual crise ao esgotamento do modelo estatal.

Paz: senador que quer seguir os passos do pai e presidir o país

O senador Rodrigo Paz surpreendeu no 1º turno das eleições realizadas no domingo, 17, na Bolívia ao conquistar uma vaga no segundo turno presidencial - um resultado que não havia sido previsto pelas pesquisas de intenção de voto.

Paz, de 57 anos, é filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) e da espanhola Carmen Pereira. Ele nasceu na Espanha, onde a família viveu exilada durante a ditadura militar boliviana (1964-1982). Seu pai foi o único sobrevivente de um trágico acidente aéreo em 1980, ficando com queimaduras no corpo e no rosto.

Vice foi afastado da polícia

Durante a campanha, Rodrigo Paz adotou uma estratégia modesta: caminhou por mercados e feiras populares. A atenção, no entanto, recaiu principalmente sobre seu candidato a vice, o ex-policial Edman Lara, que ganhou notoriedade nas redes sociais ao denunciar casos de corrupção na corporação. Lara foi afastado da polícia em 2024, acusado de "faltas graves".

No início do processo eleitoral, Paz sequer foi incluído nos debates entre os principais candidatos. Para contornar a exclusão, seus apoiadores chegaram a levar cartazes apenas para lembrar que ele também era postulante à presidência.

Ainda assim, sua campanha ganhou força com a promessa de "varrer a corrupção" e a defesa de que não seria necessário recorrer ao Fundo Monetário Internacional (FMI) para enfrentar a pior crise econômica do país em quatro décadas.

"Não vou pedir dinheiro ao Fundo Monetário Internacional. Na Bolívia, se não roubarem, o suficiente aparece", declarou recentemente à rádio Erbol. Ele também acusou o governo do presidente Luis Arce de "se render" diante da escassez de combustíveis.

Outra de suas propostas é o que chama de "capitalismo para todos": um programa de crédito acessível para jovens empreendedores, aliado a incentivos tributários para fortalecer a economia formal em parceria com o setor privado.

Descontentamento e renovação

"Havia um voto popular de descontentamento que não queria o partido governista, o Movimento ao Socialismo, e Rodrigo conseguiu canalizar esse voto", afirmou o analista Carlos Saavedra.

Com experiência política acumulada, Paz iniciou a carreira como deputado em 2002 e já foi vereador, prefeito e governador de Tarija, sua região natal, no sul do país.

Atualmente, exerce mandato como senador pela aliança de centro-direita Comunidade Cidadã e concorreu à Presidência pelo Partido Democrata Cristão (PDC), alinhado à social-democracia europeia.

Formado em Economia e Relações Internacionais na Espanha, Paz tem ainda mestrado em Gestão Pública pela American University, em Washington (EUA).

"Rodrigo Paz representa um voto de renovação. Ele não se dedicou a brigar com adversários, mas sim a apresentar propostas", avaliou a analista política Ximena Costa.
 

A ÚLTIMA CEIA

De saída do PSDB, Azambuja e Riedel têm encontro com Perillo na Capital

Presidente do diretório nacional tucano tenta convencer caciques de MS a ficarem no partido; encontro terá ares de despedida

18/08/2025 08h30

Presidente do diretório nacional do PSDB tem

Foto/ Divulgação

Pela segunda vez neste ano – e provavelmente última –, o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, vem a Campo Grande hoje para tentar convencer o governador, Eduardo Riedel, e o ex-governador Reinaldo Azambuja a não deixarem o ninho tucano para ingressarem no PP e PL, respectivamente, com o objetivo de disputarem as eleições gerais do próximo ano.

A tentativa de Perillo, contudo, tem tudo para ser infrutífera, pois os destinos de Riedel e Azambuja já estão definidos. O encontro tem tudo para ser uma despedida de correligionários, a “última ceia” enquanto ainda são tucanos.

O Correio do Estado apurou que a visita terá, ainda, a participação dos deputados federais e estaduais tucanos e que, após a reunião fechada com os detentores de mandatos pelo PSDB em Mato Grosso do Sul, por volta das 12h, eles vão almoçar no Churrascaria Bezerro de Ouro, o que muitos parlamentares do partido já estão chamando de “última ceia”, antes do fim da legenda no Estado.

Oficialmente, conforme a reportagem foi informada, será mais um encontro para definir o futuro da legenda para as eleições de 2026, porém, na verdade, é a última cartada de Marconi Perillo para não deixar o PSDB perder o único governador da legenda e, consequentemente, ser praticamente extinto em Mato Grosso do Sul, com as saídas de Riedel e Azambuja.

Se, na primeira reunião realizada em fevereiro deste ano, o presidente nacional do PSDB deixou bem claro que o legado da legenda não poderia desaparecer, o que aconteceria em uma incorporação com o PSD, e por isso foi descartada, agora, neste segundo encontro, Marconi Perillo chega em momento mais desesperador, pois, conforme apurado pelo Correio do Estado, as saídas do governador e do ex-governador para PP e PL são irreversíveis.

O ex-governador de Goiás sabe que o fim das negociações para fazer uma fusão ou até uma federação partidária com Podemos, Republicanos e MDB colocaram o PSDB em um cadafalso, e que dificilmente a sigla conseguirá descer, decretando praticamente o fim de uma legenda, que foi uma das mais poderosas do Brasil, chegando à Presidência do País por meio de Fernando Henrique Cardoso.

A reunião de hoje com os dois principais caciques dos tucanos em Mato Grosso do Sul, e com os deputados federais e estaduais do partido, será mais em tom de despedida do que em tom de reconciliação, para que possam caminhar próximos em mais uma eleição.

Azambuja já está extraoficialmente no comando do PL no Estado, inclusive definindo os integrantes das possíveis chapas para disputar as oitos vagas na Câmara dos Deputados, e para concorrer às 24 cadeiras da Assembleia Legislativa, pois ao Senado a vaga será dele mesmo e para governador a nova legenda vai apoiar a reeleição de Riedel, que embarcará no PP da senadora Tereza Cristina.

Uma fonte do Correio do Estado informou que a “prepotência” do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) em não deixar que o partido fosse incorporado pelo poderoso PSD, de Gilberto Kassab, ou fizesse uma fusão com o Podemos, deixou a missão de Marconi Perillo hoje, em Campo Grande, inócua, pois a atitude do neto do saudoso político Tancredo Neves acabou por minar de vez as últimas chances de sobrevivência dos tucanos.

Sem os governadores de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Pernambuco, o outrora interessante PSDB virou um partido nanico que não atrai mais nenhum interesse das legendas mais articuladas e, em decorrência disso, caminha para ficar às margens das grandes decisões políticas no Brasil.

Afinal, partido sem deputados federais fica sem Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, mais conhecido como Fundo Partidário, e também sem Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o famoso Fundo Eleitoral.

No caso do governador de Mato Grosso do Sul, que pretende buscar a reeleição em 2026, ficaria muito difícil fazer a campanha política sem Fundo Eleitoral, algo que o PSDB já sentiu na pele nas eleições municipais do ano passado, quando a aliança com o PL garantiu os recursos necessários para a campanha do então candidato a prefeito de Campo Grande pelos tucanos, o deputado federal Beto Pereira.

O mesmo acontece com o ex-governador Reinaldo Azambuja, que vai tentar uma das duas cadeiras do Senado e também necessita de um partido forte para ter uma campanha eleitoral tranquila. Diante desse quadro e com as eleições gerais se aproximando, o futuro político do PSDB é o desaparecimento.

*SAIBA

O ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o atual governador, Eduardo Riedel (PSDB), escolheram PL e PP como seus destinos, visando as próximas eleições. A oficialização da saída deles deve ocorrer ainda este mês.

Maioria do STF vota a favor da União em disputa previdenciária

previdenciária Decisão evita impacto de R$ 131,3 bi sobre cofres da União

17/08/2025 23h00

Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil/ Arquivo

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou para manter a aplicação do fator previdenciário sobre aposentadorias concedidas pelas regras de transição da reforma da Previdência de 1998.

O tema tem repercussão geral, e o desfecho do julgamento deve servir de orientação para todos os tribunais do país. O julgamento ocorre no plenário virtual, com sessão prevista para durar até as 23h59 desta segunda-feira (18). O voto da maioria será confirmado caso não haja pedido de vista (mais tempo de análise) ou de destaque (remessa do caso ao plenário físico). 

Uma vez confirmada, a decisão evita impacto de R$ 131,3 bilhões sobre os cofres da União, segundo estimativa apresentada pela Advocacia-Geral da União (AGU). O valor corresponde à revisão de benefícios pagos entre os anos 2016 e 2025, segundo o órgão. 

Criado em 1999, o fator previdenciário é um redutor aplicado sobre o valor do benefício e que leva em consideração fatores como idade, tempo de contribuição e expectativa de vida. A ideia foi desestimular aposentadorias precoces. 

Muitos aposentados, contudo, passaram a reclamar na Justiça por terem os benefícios submetidos a regras diferentes daquelas previstas nas regras de transição da reforma da Previdência de 1998, que resultava em benefícios melhores. 

No caso analisado pelo Supremo, uma aposentada do Rio Grande do Sul que deu entrada no benefício em 2003 reclamou por ter sido submetida a duas regras para a redução do benefício, aquelas da transição e mais o fator previdenciário. Ela argumentou que possuía, ao se aposentar, a confiança legítima de que seriam aplicadas apenas as regras de transição. 

Para a maioria do Supremo, no entanto, a aplicação do fator previdenciário foi legítima, uma vez que as regras de transição não garantem que a aposentadoria não seja submetida a normas posteriores que visem ao equilíbrio atuarial da Previdência Social e garantam a aplicação do princípio contributivo, isto é, o princípio de que quem contribuiu mais ganha mais. 

“A criação do fator previdenciário insere-se nesse contexto de ajustes estruturais necessários. Ao vincular o valor da renda mensal inicial à expectativa de vida e ao tempo de contribuição do segurado, o fator não viola a confiança legítima, mas realiza uma adequação atuarial compatível com o modelo contributivo estabelecido pela Constituição”, escreveu o relator, ministro Gilmar Mendes, em seu voto. 

Até o momento, seguiram esse entendimento na íntegra os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, André Mendonça e Luiz Fux, formando maioria. 

