Eleições em Cuiabá vão para segundo turno com Brunini e Lúdio

Campo Grande

Deputado federal ficou em terceiro em Campo Grande e diz que deseja sucesso à próxima prefeita: Rose e Adriane estão no segundo turno

Terceiro colocado na disputa para a prefeitura de Campo Grande, e fora do segundo turno das eleições, o deputado federal Beto Pereira (PSDB) enviou nota à imprensa agradecendo aos seus mais de 115 mil eleitores.

“Essa expressiva votação é uma demonstração clara de que estamos no caminho certo, e reforça ainda mais o meu compromisso de seguir trabalhando incansavelmente pela nossa cidade e por Mato Grosso do Sul”, afirmou o deputado federal.

No mesmo documento, o candidato tucano, que contou com o apoio oficial do governador Eduardo Riedel (PSDB) e do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) desejou à próxima prefeita de Campo Grande, muito sucesso em sua gestão. “Espero que ela possa conduzir nossa capital com sabedoria e compromisso, trabalhando sempre pelo bem-estar de todos os campo-grandenses”, disse.

A atual prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP) e a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) estão no segundo turno. A petista Camila Jara foi a quarta colocada.

Beto ainda disse que continuará trabalhando pela cidade. “Durante o meu mandato como deputado federal, continuarei empenhado em trazer melhorias e buscar soluções que atendam às necessidades da nossa população, sempre com responsabilidade e dedicação”, afirmou.

Confira a nota na íntegra:

NOTA À IMPRENSA

Gostaria de expressar minha profunda gratidão aos mais de 115 mil eleitores que confiaram em mim e no nosso projeto para Campo Grande.

Essa expressiva votação é uma demonstração clara de que estamos no caminho certo, e reforça ainda mais o meu compromisso de seguir trabalhando incansavelmente pela nossa cidade e por Mato Grosso do Sul.

Durante o meu mandato como deputado federal, continuarei empenhado em trazer melhorias e buscar soluções que atendam às necessidades da nossa população, sempre com responsabilidade e dedicação.

Aproveito também para desejar à próxima prefeita de Campo Grande muito sucesso em sua gestão. Espero que ela possa conduzir nossa capital com sabedoria e compromisso, trabalhando sempre pelo bem-estar de todos os campo-grandenses.

Seguimos juntos, por uma cidade e um estado cada vez melhores.



Atenciosamente,

Beto Pereira

Deputado Federal (PSDB).

