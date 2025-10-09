Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

PESQUISA

Eleitores "nem-nem" vão decidir eleições para presidente na Região Centro-Oeste

A pesquisa foi feita pela Quaest, com 10 mil pessoas de todas as regiões do Brasil, a pedido da ONG More in Common

Daniel Pedra

Daniel Pedra

09/10/2025 - 08h30
Se a eleição para presidente da República fosse hoje, na Região Centro-Oeste, que inclui os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, o pleito seria decidido pelos eleitores que não são nem pró-Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e nem pró-Jair Messias Bolsonaro (PL), os chamados “nem-nem”, ou seja, que não se enquadram na polarização entre lulismo e bolsonarismo no Brasil.

A informação consta de recorte regional da pesquisa realizada pela Quaest em parceria com a Organização Não-Governamental (ONG) More in Common, coordenada pelo pesquisador e professor da Universidade de São Paulo (USP) Pablo Ortellado. 

O levantamento ouviu 10 mil pessoas de todas as regiões do Brasil, entre 22 de janeiro e 12 de fevereiro deste ano, tendo margem de erro de um ponto porcentual para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Conforme o recorte do Centro-Oeste, obtido com exclusividade pelo Correio do Estado, 54% dos eleitores da região são “nem-nem”, que na pesquisa receberam o nome de invisíveis, pois ficam à margem do debate político. Do total, 27% são desengajados, e 27% são classificados como cautelosos. Enquanto 31% são bolsonaristas, que no levantamento são chamados de conservadores, sendo 24% conservadores tradicionais, e 7% patriotas indignados.

Já os lulistas, que na pesquisa receberam o nome de progressistas, totalizam 15% do eleitorado do Centro-Oeste, sendo 12% da esquerda tradicional, e 3% dos progressistas militantes. De acordo com a Quaest/More in Common, o grupo dos “nem-nem” está instalado mais ao centro do espectro político e demonstra menos interesse em se manifestar politicamente e de participar de debates públicos.

O recorte do Centro-Oeste coincide com o nacional, que também apontou que 54% do eleitorado brasileiro é “nem-nem”, ficando mais voláteis se comparados a segmentos identificados com esquerda ou direita. A diferença da região para o resto do Brasil está apenas nos porcentuais de progressistas militantes e esquerda tradicional, que nacionalmente totalizam 19%, enquanto regionalmente somam 15%. Já os conservadores tradicionais e patriotas indignados chegam a 27% em nível nacional e, no Centro-Oeste, alcançam 31%.

“Quando dividimos [os entrevistados] em seis grupos, vimos que as posições mais extremas se concentram em segmentos pequenos, enquanto a maioria da população está no meio, cansada da polarização”, comentou o professor Pablo Ortellado.

Ele ainda completou que essas pessoas não são despolitizadas, mas têm opiniões consistentes, porém, não se manifestam em protestos ou nas redes, e acabam invisibilizadas no debate público.

NACIONAL

Em nível nacional, entre os desengajados, 30% relatam ter votado nulo, branco ou não ter comparecido às urnas nas eleições de 2022, e, no mesmo grupo, 65% relatam não terem identificação com nenhum partido, apesar de 21,5% simpatizarem com o PT, e apenas 15% consideram manifestações políticas importantes.
Já entre os cautelosos, apenas 11% concluíram o ensino superior, mais de 55% têm renda menor do que R$ 5 mil, e 12% já não têm o que comer. O grupo é predominantemente nordestino (31%), rural (17%) e católico (48%). 

Em comparação aos desengajados, os cautelosos apresentam um nível de engajamento maior (26% veem como relevante a participação em protestos), mas ainda inferior aos segmentos considerados mais polarizados, que ocupam os extremos e cujos índices variam de 49% a 71%.

8 de janeiro

Unificação de penas vira nova alternativa à anistia; negociação segue à espera de Alcolumbre

A aliados, o deputado federal Paulinho da Força fala que já há um maior consenso entre lideranças partidárias para resolver a divergência entre as duas Casas.

08/10/2025 21h00

Unificação de penas vira nova alternativa à anistia; negociação segue à espera de Alcolumbre

Unificação de penas vira nova alternativa à anistia; negociação segue à espera de Alcolumbre Divulgação

O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) disse, nesta quarta-feira, 8, que ainda espera o aval do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), para poder votar o texto da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro no plenário da Câmara dos Deputados. A aliados, ele fala que já há um maior consenso entre lideranças partidárias para resolver a divergência entre as duas Casas.

O plano, que conta com adesão de caciques do Centrão, seria o de unificar todas as penas aos acusados de participarem dos atos golpistas e reduzir elas em uma fração. A proporção (se seria um quarto, a metade ou um sexto) ainda não está acertada.

Na terça-feira, 7, Paulinho, Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reuniram para discutir a anistia.

Nesse encontro foi sinalizado que uma redução das penas de forma geral, que pudesse atingir até o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), poderia passar, mas não nos termos de uma anistia "ampla, geral e irrestrita", como queriam bolsonaristas.

Segundo Paulinho, nesse encontro, Davi sinalizou que consultaria os pares para saber se daria um aval para a tramitação da anistia. "Estamos fazendo ajustes. Davi Alcolumbre está ouvindo os pares", disse Paulinho. "Pacificando com o Davi resolvemos 90% dos problemas."

Bolsonaristas se mantêm irredutíveis na defesa uma anistia ampla para todos. Na terça-feira, 7, convocados pelo pastor Silas Malafaia, eles foram à rua em Brasília para fazer a chamada "caminha pela anistia", em que pregaram contra a redução de penas.

A reação popular, sinaliza, crescimento da rejeição da população brasileira ao perdão da pena aos acusados por envolvimento nos atos golpistas.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira aponta que 47% dos entrevistados são contra qualquer tipo de perdão, enquanto 35% defendem a anistia a todos, inclusive Bolsonaro.

Ainda sobre o projeto que pretende diminuir penas, 52% dos entrevistados nesse mesmo levantamento dizem que são contra e que as penas foram justas, enquanto 37% são a favor e afirmam que as penas foram muito duras.

Na tarde desta quarta-feira, 8, Otto Alencar (PSD-BA) foi até à Câmara dos Deputados conversar com Paulinho da Força. Paulinho disse que Otto o procurou para falar que Alcolumbre ouviu os pares e quer melhorar o texto do relatório, mas não elaborou sobre quais seriam essas melhorias.

"Estive com o presidente da CCJ, ele disse que Davi já consultou Ele disse que Davi consultou para melhorar o relatório. Assim que eu tiver esse texto, vamos para a votação. Espero resolver esse texto até amanhã", disse.

À reportagem, Otto disse que procurou Paulinho para pedir desculpas sobre uma declaração dada há duas semanas, quando ironizou a escolha do deputado como relator, e comentou a visão dele sobre a possibilidade de aprovar a anistia - a qual ele diz que é contra.

"O que acho que pode acontecer no Congresso é legislar e aprovar uma alteração, e sendo interpretado pelo Supremo, que tem que ir para lá, possa diminuir a pena ou não", disse. "Ninguém, nem senador, nem deputado, diminui pena. Quem pode, com alteração da lei, diminuir a pena, é quem está lá em cima, o Supremo."

Paulinho da Força diz a deputados do Novo que projeto poderá dar liberdade no 8/1

Na tarde desta quarta-feira, Paulinho da Força fez a última visita para conversar com as bancadas dos partidos. A derradeira parada foi com o Novo.

Deputados do Novo disseram que Paulinho os assegurou que, se aprovada, a anistia daria liberdade a quem esteve na Praça dos Três Poderes e está preso, e reduziria significativamente as penas para Bolsonaro e outros acusados de terem participado de um plano de tentativa de golpe de Estado, como o general Walter Braga Netto e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Depois do encontro, os parlamentares disseram que deverão aprovar o texto apresentado por Paulinho, ainda que defendam uma anistia ampla.

"Somos a favor de avanços, mas somos ainda mais a favor de uma anistia ampla, geral e irrestrita e vamos trabalhar por isso", disse Marcel van Hattem (Novo-RS).

Para Luiz Lima (Novo-RJ) a garantia de liberdade a quem esteve na Praça dos Três Poderes no 8 de Janeiro já seria uma vitória. "O projeto aprovado, todas as pessoas envolvidas no 8 de Janeiro serão libertadas imediatamente. Não somos satisfeito em relação às penas sofridas por Bolsonaro, deputado Ramagem, Braga Netto. Essas penas, a princípio no relatório serão muito reduzidas. Só do relatório de ter a liberdade das pessoas de 8 de Janeiro já é uma vitória", disse.

Política

Em derrota para o governo, Câmara retira MP alternativa ao IOF da pauta por 251 votos a 193

Bancadas contrárias à MP decidiram fazer um acordo para retirar a matéria da pauta, para evitar a exposição de derrubar o mérito.

08/10/2025 20h00

Isenção do IR foi aprovado na noite desta quarta-feira (1) na Câmara

Isenção do IR foi aprovado na noite desta quarta-feira (1) na Câmara Agência Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um requerimento de retirada de pauta da Medida Provisória (MP) 1.303, com alternativas à elevação do IOF. Na prática, a ação impede a votação do texto, que precisaria ser apreciado pela Casa Baixa e pelo Senado até 23h59 para não perder a validade.

Segundo apurou o Broadcast Político, bancadas contrárias à MP decidiram fazer um acordo para retirar a matéria da pauta, para evitar a exposição de derrubar o mérito. Foram 251 votos a favor da retirada de pauta, e 193 contrários.

O governo contava com os recursos da MP para fechar o orçamento de 2026. Originalmente, a expectativa era arrecadar R$ 20,87 bilhões no ano que vem. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o texto poderia gerar uma arrecadação de "mais de R$ 17 bilhões", após mudanças no texto.

Mais cedo, Haddad afirmou que "voltaria à mesa" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva caso a MP fosse rejeitada, com novas opções. Segundo o ministro, o governo vai continuar perseguindo os mesmos objetivos, inclusive a meta fiscal - que, no ano que vem, é de um superávit primário de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB).

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), disse nesta quarta-feira que, se a MP não fosse aprovada, haveria um corte linear no orçamento, atingindo a todos os setores, inclusive as emendas parlamentares. Ele afirmou que o governo teria alternativas para fechar o orçamento mesmo sem o texto.

Parlamentares alinhados ao governo criticaram o que consideraram uma quebra de acordo no processo da MP. O relator, Carlos Zarattini (PT-SP), disse nesta tarde que o acordo em torno do seu relatório foi "sabotado." Ele chegou a voltar atrás na tributação de títulos incentivados, como LCA e LCI, e no aumento dos impostos sobre bets.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), e outros parlamentares petistas acusaram o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de atuar contra a MP, de olho nas eleições de 2026.

As bancadas do União Brasil, PP e Republicanos, que reúnem 154 deputados, tinham fechado questão contra a matéria. O PSD, com 45 deputados, não fechou questão, mas definiu orientação contrária à MP.

