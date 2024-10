Eloy Terena participa de fórum em território que foi alvo de disputa em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O secretário-executivo Eloy Terena, em ação promovida pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI), lança o Fórum Territórios Ancestrais na Aldeia Campestre, no dia 25 de outubro, TI Ñande Ru Marangatu, em Antônio João.

Com isso, a pasta pretende discutir estratégias para o enfrentamento do marco temporal que passa pelo legislativo federal, assim como atualizar informações para as comunidades indígenas de diferentes territórios sobre o andamento e alternativas para a regularização fundiária.

Além da presença de Eloy Terena, outros representantes do MPI vêm ao Estado, assim como membros da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), do Conselho Aty Guasu e outras lideranças.

O lançamento será no território TI Ñande Ru Marangatu, recentemente foi palco de uma escalada de violência entre indígenas e fazendeiros em Mato Grosso do Sul.

Entenda

O município, conforme noticiado pelo Correio do Estado, foi alvo de conflitos em que um indígena foi morto durante uma ação da polícia militar.

Diante da escalada de violência, o governo federal entrou em cena e acelerou o processo de homologação da terra indígena no município.

Acordo histórico

Após a morte, fazendeiros e indígenas fecharam um acordo histórico em que a União e o governo do Estado se comprometeram a pagar indenização de R$ 146 milhões a propriedades em terras em Antônio João.

O acordo acabou sendo celebrado dias depois do assassinato do indígena Neri Guarani Kaiowá, de 23 anos, ocorrido no dia 18, o acordo feito com a presença do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), através do secretário-executivo Eloy Terena, lideranças Indígenas Guarani Kaiowá, governo do Estado, representado pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) Ana Carolina Ali Garcia, e proprietários rurais, que sacramenta o fim dos conflitos pela propriedade das terras em Antônio João, dando posse da área ao povo Guarani Kaiowá.

Outros compromissos

Um dia antes do lançamento do fórum (25 de outubro), ocorrerá na TI Ñande Ru Marangatu uma reunião entre o Conselho da Aty Guasu (a Grande Assembleia Guarani Kaiowá). Durante a assembleia, os indígenas irão conversar com representantes do Departamento de Mediação de Conflitos Fundiários Indígenas (DEMED) do MPI, responsáveis pela mediação do Gabinete de Crise Guarani Kaiowá.

Objetivos da reunião:

Alinhar as próximas ações do Gabinete de Crise;

Estreitar o diálogo com a Aty Guasu.

** Colaborou Judson Marinho

