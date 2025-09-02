Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Em busca da absolvição, defesa de Garnier tenta fazer frente aos chefes das outras Forças

A defesa do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, defendeu nesta terça-feira, 2, no STF, que não há provas para condená-lo pela trama golpista

02/09/2025 - 17h33
A defesa do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, defendeu nesta terça-feira, 2, no Supremo Tribunal Federal (STF), que não há provas para condená-lo pela trama golpista. Ele é o único comandante das Forças Armadas acusado de apoiar o plano de golpe em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O advogado e ex-deputado Demóstenes Torres, que representa Garnier, afirmou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou na denúncia uma "narrativa globalizante" sem discriminar com profundidade o papel de casa denunciado.

"Todo processo tem que ter uma individualização. Embora o crime seja multitudinário, tem que se deixar claro o que foi que eles fizeram", argumentou.

O maior desafio da defesa é fazer frente aos ex-comandantes do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior (Aeronáutica), que confirmaram em seus depoimentos que Garnier apoiou as intenções golpistas de Bolsonaro e colocou suas tropas à disposição do ex-presidente.

Demóstenes afirmou que, se estivesse de fato articulando um golpe, Bolsonaro poderia ter substituído os comandantes do Exército e da Aeronáutica para conseguir apoio ao plano antidemocrático. "Eles eram subordinados, eles não tinham que ser convencidos."

O plano golpista teria sido tratado em reuniões no Palácio do Alvorada no dia 7 de dezembro de 2022 e no Ministério da Defesa no dia 14 de dezembro de 2022, segundo a denúncia. A defesa afirma que a PGR não foi capaz de cravar em qual encontro o comandante da Marinha supostamente aderiu ao plano golpista.

A denúncia menciona ainda a nota conjunta dos chefes militares autorizando a permanência de manifestantes nos acampamentos golpistas após as eleições de 2022. Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica condenaram no texto "eventuais restrições a direitos, por parte de agentes públicos". O tenente-coronel Mauro Cid, delator, disse em depoimento que partiu do ex-presidente Jair Bolsonaro a ordem para a divulgação do texto. A defesa de Garnier alega que na verdade o objetivo da nota era "abaixar a temperatura do País".

O advogado negou ainda que o desfile de carros blindados da Marinha nas imediações do Palácio do Planalto, em agosto de 2021, durante a análise da PEC do voto impresso, tenha sido uma forma de pressão ao Congresso. Demóstenes alega que o evento estava previsto antes de o então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), agendar a votação da proposta.

PF indicia mulher que hostilizou Dino em avião às vésperas do julgamento de Bolsonaro

Dino viajava a Brasília para a primeira sessão do julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado

02/09/2025 16h15

Divulgação

A Polícia Federal (PF) indiciou uma passageira que gritou e tentou agredir o ministro do Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante um voo de São Luís (MA) para Brasília, na tarde desta segunda-feira, 1º. Ela foi indiciada por injúria qualificada e incitação ao crime.

Dino viajava a Brasília para a primeira sessão do julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O julgamento teve início na manhã desta terça-feira, 2.

De acordo com a assessoria do magistrado, ele estava trabalhando de cabeça baixa enquanto aguardava a decolagem da aeronave. A mulher indiciada entrou e afirmou, aos gritos, que o avião "estava contaminado" e que não respeita "essa espécie de gente"

Ela tentou chegar ao assento do ministro enquanto gritava "o Dino está aqui", o que, segundo a assessoria, era uma tentativa de incitar uma rebelião a bordo. A mulher foi impedida de se aproximar pela segurança do magistrado e advertida pela comissária-chefe da cabine.

Um agente da PF lotado no aeroporto de São Luís foi acionado e comunicou a segurança do ministro Flávio Dino que a superintendência de Brasília seria informada do ocorrido. Quando o avião chegou ao destino, a mulher foi levada por agentes da PF para prestar esclarecimentos.

MPF não teve tempo de analisar informações e cometeu equívoco, diz defesa de Ramagem

Segundo a defesa, o relatório final de tal investigação foi apresentado logo antes do início do prazo das ações penais do golpe e assim apresenta fatos que não constavam na denúncia da PGR

02/09/2025 15h23

Crédito: Valter Campanato / Agência Brasil

O advogado Paulo Renato Garcia Cintra Pinto, que representa o deputado licenciado e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, defendeu ao Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, 2, que não sejam usados, na ação penal da tentativa de golpe de Estado, elementos que constam no relatório da investigação sobre o uso de programa secreto de monitoramento pela Abin durante o governo Bolsonaro.

Segundo Pinto, o relatório final de tal investigação foi apresentado logo antes do início do prazo das ações penais do golpe e assim apresenta fatos que não constavam na denúncia da Procuradoria-Geral da República. "Esses fatos não foram devidamente apresentados na denúncia e quando esses fatos foram efetivamente formalizados, eles foram concatenados naquele relatório final no fim, da instrução desta ação penal", argumentou.

A defesa de Ramagem argumentou então que a PGR cometeu um "equívoco" em relação ao deputado licenciado, nas alegações finais da ação penal do golpe, por não ter tempo de analisar informações da investigação sobre o uso de programa secreto de monitoramento pela Abin.

A defesa ainda sustentou que a decisão da Câmara dos Deputados, que suspendeu parte da ação penal contra Ramagem com relação a crimes cometidos após sua diplomação como parlamentar, deveria abranger também a imputação de organização criminosa feita ao ex-chefe da Abin. Para tal alegação, Pinto invocou o precedente do caso da morte da vereadora Marielle Franco e as imputações feitas ao deputado Chiquinho Brazão - apontado como mandante do homicídio.
 

