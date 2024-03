Em busca de transparência, Câmara dos Vereadores inaugura transmissão em TV aberta

eleições 2024

A atual prefeita da Capital espera ainda poder contar com os votos dos bolsonaristas de Campo Grande para a sua reeleição

A chefe do Executivo de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), que tentará a reeleição no dia 6 de outubro, ganhou um importante reforço na concretização do objetivo de continuar à frente da prefeitura da Capital.

Trata-se do setor da educação, uma das categorias do funcionalismo público municipal mais fortes que, segundo fontes ouvidas pelo Correio do Estado, já teria fechado consenso em apoiar Adriane Lopes, após a prefeita ter atendido algumas pautas colocadas à mesa de negociações desde 2022.

A primeira delas, conforme uma das lideranças da educação no município, foi o reajuste do piso salarial do magistério da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (Reme) no porcentual de 14,95% não cumulativo, referente ao reajuste do piso nacional do ano passado, sendo 5% em outubro de 2023, 5% em janeiro deste ano e outros 4,95% em maio.

Em setembro, será incorporada a reposição de 30% do reajuste anual do piso nacional para este ano. Já em dezembro será feita a reposição de 70% do reajuste anual do piso nacional.

A outra pauta foi a realização das eleições nas Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis), tirando das mãos do Executivo a escolha dos diretores e passando para a comunidade escolar, como já acontecia com as unidades voltadas ao Ensino Fundamental, o que põe fim às escolhas políticas desses profissionais.

Além disso, no fim de 2022, a prefeita iniciou as reformas simultâneas em todas as escolas públicas municipais e anunciou ainda a construção de 166 novas salas de aulas para ampliar o número de vagas, bem como a instalação de placas de energia fotovoltaica e de ares-condicionados em todas as salas de aulas das escolas da Reme.

Também no fim do mesmo ano, a prefeita comunicou um concurso público de provas e títulos para professores efetivos da Reme, com carga horária de 20 horas semanais, ofertando 323 vagas. O resultado final desse edital deve sair até o fim deste mês, enquanto a convocação dos aprovados será feita ainda neste ano.

No entanto, a cartada final dada pela prefeita, a fim de garantir de vez o apoio do setor da educação, foi o anúncio da abertura de um concurso público na área com a disponibilidade de 2 mil vagas, incluindo para o segmento administrativo, como assistente de educação infantil e de inclusão escolar, além de merendeiro e outros cargos.

Segundo Adriane Lopes, há 11 anos não era realizado um concurso público para a área da educação municipal. A prefeita disse que será feito agora para atender uma reivindicação antiga de pais e responsáveis de alunos que necessitavam de um auxílio especializado.

Outro pedido atendido por Adriane Lopes para o setor é a inclusão, nas Emeis, de professores nos dois períodos, uma vez que atualmente só há docentes no período matutino. Assim, as unidades escolares terão docentes nos dois períodos.

BOLSONARISTAS

Na teoria, a pré-candidatura de Adriane Lopes ganha musculatura, tornando-se uma forte adversária, pois, além de ter a máquina pública nas mãos, terá boa parte do funcionalismo municipal ao seu lado, incluindo uma das categorias mais importantes: os servidores da educação, principalmente os professores.

Além disso, a prefeita aguarda ainda o apoio dos bolsonaristas de Campo Grande, uma vez que o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) deixou em aberto a possibilidade de o seu partido fazer uma aliança com o PP, indicando o vice na chapa encabeçada por Adriane Lopes.

A própria vice-presidente nacional do PP, senadora Tereza Cristina, falou nesta semana sobre o apoio de Bolsonaro e da possível aliança entre PL e PP na Capital.

“Bolsonaro é do PL, meu querido amigo, meu presidente. Essa conversa está acontecendo, e daqui para frente, até as convenções, muita coisa vai ser conversada. Espero que sim, que tenhamos o apoio dele, pois o campo da direita tem que estar unida”, acrescentou

a senadora.

FILIAÇÕES

Tereza Cristina ainda reforçou que as filiações de quatro vereadores – Beto Avelar, Delei Pinheiro, Professor Riverton e Valdir Gomes – ao Progressistas fortalece ainda mais a gestão de Adriane Lopes e consolida a base da chefe do Executivo municipal na Câmara.

Com a chegada dos filiados, a legenda aumenta para seis vereadores e se torna a maior bancada na Câmara Municipal. Ainda, o partido aguarda novas filiações nas próximas semanas.

“Essas filiações são históricas para o PP municipal. Fico muito feliz de recebermos os quatro vereadores que se filiaram ao nosso partido, pois eles veem fortalecer a legenda em Campo Grande, para que possamos avançar trazendo aquilo que a gente acredita, sempre tendo como prioridade a população. São quatro vereadores que têm história de trabalho em prol de Campo Grande”, destacou a prefeita.

A senadora também ressaltou que Adriane Lopes é uma mulher que entrou na prefeitura e que mergulhou na gestão. “[Ela] arregaçou as mangas para resolver os problemas, não fica de ‘mimimi’, não culpa ninguém e está resolvendo os problemas na medida do possível”, elogiou Tereza Cristina.

A parlamentar acrescentou também que tem coisas que são estruturais e que não podem ser resolvidas em apenas dois anos. “Para isso, nós queremos um novo mandato para a prefeita, para que ela possa fazer sua gestão com seus projetos, pensando Campo Grande por 10 anos, dando

a dimensão que a cidade precisa”, finalizou.