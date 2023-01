Em Campo Grande, manifestantes dão sinais de que acampamento será desmontado

Na entrada do CMO, homem implora por intervenção federal - Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

A invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e a tomada da Praça dos Três Poderes, em Brasília, contrastou com o clima de tranquilidade, em Campo Grande, em mais uma tarde de protestos contra o resultado das eleições, que culminaram com a derrota de Jair Bolsonaro – hoje morando nos Estados Unidos.

Na Capital Morena, pouquíssimos manifestantes foram até o Comando Militar do Oeste (CMO) pedir intervenção federal dos militares.

No início da tarde deste domingo (8), o número de manifestantes em frente ao CMO não ultrapassava três dezenas.

A partir do momento em que as notícias de Brasília foram tomando conta de todos os noticiários, esse número de manifestantes logo triplicou, embora os acampamentos na avenida Duque de Caxias tenham sido retirados em sua maioria, restando apenas as estruturas de frente ao CMO.

Nas áreas recuadas, notadamente na região dos estacionamentos externos, foram colocados cones e barreiras de impedimento para a entrada de pessoas.

Apesar dos poucos manifestantes, o sorriso era de satisfação na medida em que notícias de Brasília chegavam, principalmente quando se falava que a invasão havia sido bem-sucedida.

Brasília foi tomada por caravanas de todo o País, com presença de manifestantes de Mato Grosso do Sul.

