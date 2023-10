INDICAÇÃO

Desembargador Sérgio Martins: 'com essa indicação, sinto-me ainda mais responsável em tomar decisões acertadas'

O desembargador Sérgio Fernandes Martins, presidente do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), está entre os finalistas da categoria Liderança Exponencial, e a CPE (Central de Processamentos Eletrônicos) na categoria Inovação na Gestão da 4ª edição do Prêmio de Inovação do J.Ex.

O Prêmio de Inovação J.Ex tem como objetivo reconhecer e incentivar as iniciativas e projetos inovadores no âmbito tecnológicos, de gestão e de novas metodologias aplicados no Ecossistema de Justiça.

Além do desembargador sul-mato-grossense, aparecem entre entre os finalistas na Categoria Pessoas o 2º vice-presidente do TJMG, desembargador Renato Luís Dresch; o presidente do TJRO, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia e a presidente do TJRS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira.

Para o presidente do TJMS, “a satisfação já está em fazer parte desse elenco, e agora, com essa indicação, sinto-me ainda mais responsável em tomar decisões acertadas para melhorar a entrega de resultados que, para mim, envolve novas tecnologias e valorização das pessoas”.

Na Categoria Projetos, a CPE está entre 11 iniciativas transformadoras.

“Quando se fala de inovação, quando se pensa em gestão do Poder Judiciário, a Secretaria Judiciária de Primeiro Grau (CPE) é um exemplo claro. É um formato de processamento das ações judiciais que surgiu no TJMS e que fora replicado em vários tribunais do Brasil. Fruto do comprometimento e do trabalho de várias administrações do tribunal. Ter a CPE como finalista do Prêmio de Inovação é algo natural, já que ela consegue, por um novo formato de processamento das ações, de um lado dar maior celeridade processual, e de outro gerar economia administrativa”, disse o juiz diretor da CPE, Olivar Augusto Roberti Coneglian.

PREMIAÇÃO

Os nomes dos finalistas do prêmio foram divulgados hoje e a lista completa pode ser conferida em https://drive.google.com/file/d/11FSAuA8UCToVgpI9aAZDPw6qZhXFuy27/view.

A premiação está marcada para o dia 21 de novembro, no Dúnia City Hall, no Lago Sul, em Brasília.