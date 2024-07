Em MS, 13 ministros e 2 governadores acompanham Lula em visita ao Pantanal

CAMPO GRANDE

Reinaldo Azambuja, Eduardo Riedel e Beto Pereira vão ter um encontro hoje com o ex-presidente da República em Brasília

Hoje deve ser o “Dia D” para a definição de quem será a candidata a vice-prefeita de Campo Grande na chapa encabeçada pelo deputado federal Beto Pereira (PSDB), que teve o nome homologado na sexta-feira passada durante convenção do partido.

Isso porque o presidente estadual do PSDB, o ex-governador Reinaldo Azambuja, o governador Eduardo Riedel e o candidato tucano a prefeito de Capital terão, em Brasília (DF), um encontro com o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) para bater o martelo nessa questão.

O trio de ferro do tucanato sul-mato-grossense levará na bagagem os nomes de três mulheres filiadas ao PL para que Bolsonaro faça a escolha, sendo elas a coronel PM Neidy Nunes Barbosa Centurião, a arquiteta e urbanista Ana Cláudia Portela e a advogada Luana Ruiz.

O Correio do Estado apurou que uma das três indicadas também deverá estar presente no encontro com Bolsonaro, que seria a Coronel Neidy, pois ela ainda não conhece o ex-presidente pessoalmente e também aguarda o aval dele para se filiar ao PL – como é militar da ativa ainda tem a prerrogativa de se filiar.

A presença dela na comitiva tucana confirma matéria já publicada pelo Correio do Estado de que a Coronel Neidy a preferida pelo PSDB para ser a candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada por Beto.

Além disso, a ala do PL ligada ao deputado estadual Coronel David também a tem como preferida em virtude da experiência à frente do comando da Polícia Militar e por ser a primeira mulher a alcançar o posto de coronel PM em Mato Grosso do Sul. Ela também assumiu, por 60 dias, o comando da PMMS no ano passado, em razão do afastamento do comandante-geral, o coronel PM Renato dos Anjos Garnes, que sofreu um acidente, tornando-se a primeira mulher no posto no Estado.



LOBBY DO PAI

Apesar do extenso currículo da Coronel Neidy, é muito grande a possibilidade de a escolhida para o cargo de candidata a vice-prefeita de Beto Pereira ser a presidente do PL municipal, Ana Cláudia Portela, pelo fato de o pai dela, o Tenente Portela, estar fazendo lobby por ela junto ao ex-presidente e também junto ao presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto.

Interlocutores ouvidos pelo Correio do Estado informaram que o caso de Ana Cláudia Portela lembra o do pai dela em 2022, quando Bolsonaro exigiu que o 1º suplente da então candidata a senadora Tereza Cristina fosse o Tenente Portela, seu amigo de caserna desde 1970, quando serviram juntos no 9º Grupo de Artilharia de Campanha do Exército, em Nioaque (MS).

Como não pesou nas eleições de 2022 na indicação do Tenente Portela a falta de qualificação política, agora nas eleições deste ano também não deve ser como parâmetro para que Bolsonaro indique a filha do velho amigo.

Ana Cláudia Portela ficou conhecida entre os apoiadores de Bolsonaro por participar ativamente das ações que levaram o ex-presidente ao comando da nação em 2018 e vencer em 66 dos 79 municípios do Estado há dois anos.

Ela também coordenou a caminhada do Tenente Portela, que percorreu dezenas de municípios defendendo o nome de Tereza Cristina, buscando apoio para a eleição ao Senado da então ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento da gestão Bolsonaro.



NOVA NA LISTA

O nome da advogada Luana Ruiz é novo na lista, porém, trata-se de uma velha conhecida dos bolsonaristas de Mato Grosso do Sul, afinal, ele concorreu a deputada federal pelo PL nas eleições de 2022, ficando como 1ª suplente do partido na Câmara dos Deputados.

Além disso, ela tem um currículo invejável, sendo mestre em Direito Constitucional Econômico, atua em perícia antropológica e foi secretária-adjunta da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) na gestão de Bolsonaro.

Luana Ruiz ainda compôs a equipe de transição do Governo Bolsonaro, foi chefe de Gabinete da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), produtora rural e criadora de conteúdo digital.

Na área da advocacia, além de mestre em Direito Constitucional Econômico, ela é secretária-adjunta da Comissão Especial de Direito Agrário e Agronegócio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, foi membro da Comissão Especial de Assuntos Agrários da OAB/MS, atua em perícia antropológica e concluiu os créditos de pós-graduação em Arqueologia pelo Instituto de Arqueologia Brasileira do Rio de Janeiro (IAB/RJ).

Saiba

Após a definição das candidaturas, os partidos têm até 15 de agosto para registrar os nomes no TRE-MS e, até dia 20, para o TSE divulgar os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido para receber os recursos do Fundo Partidário.