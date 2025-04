Em MS, mais de 90 mil eleitores podem perder o título eleitoral até maio

ELEIÇÕES PARTIDÁRIAS

Decisão pode estar atrelada a articulação de apoio interno no partido feito pelo candidato ao cargo deputado federal Vander Loubet

Diante de uma possível definição de votos com base em apoios estabelecidos, a deputada estadual Gleice Jane (PT), desistiu de candidatura para presidência do Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul.

Conforme adiantou o Correio do Estado, a deputada já cogitava abrir mão de candidatura pois seu adversário ao cargo, deputado federal Vander Loubet (PT), conseguiu negociar o apoio com quatro dos seis grupos que formam o partido em Mato Grosso do Sul, praticamente encaminhando a vitória para presidente estadual da sigla.

Durante a semana circulou em grupos de redes sociais uma Carta ao PT onde a deputada informa a decisão de declinação da sua candidatura pela Articulação de Esquerda (AE), pleito que faz parte do Processo de Eleição Direta (PED) do Partido dos Trabalhadores, que ocorre em âmbito nacional.

O Correio do Estado apurou que o parlamentar federal, que faz parte do grupo Resistência Socialista (RS), conseguiu o apoio de outros quatro grupos, incluindo o Construindo um Novo Brasil (CNB), que reúne o deputado estadual Zeca do PT, a deputada federal Camila Jara, o superintendente do Patrimônio da União no Estado, Tiago Botelho, e o atual presidente estadual do partido, Vladimir da Silva Ferreira.

Bem como o Avante, grupo liderado pelo deputado estadual Pedro Kemp (PT), o Movimento PT (MPT), do professor Jaime Teixeira, e o Democracia Socialista (DS), do ex-deputado federal João Grandão.

PED NACIONAL

No contexto nacional das eleições para presidente do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva é cotado com um dos favoritos a vencer a disputa, já que recebeu o apoio do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Edinho é um sociólogo e político brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Foi Vereador do município de Araraquara (SP) deputado estadual e ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Além do Edinho, o atual secretário de Relações Internacionais, Romênio Pereira, será candidato pela tendência Movimento PT.

Um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, Romênio Pereira é natural de Patos de Minas (MG) e iniciou a sua trajetória no movimento sindical no início dos anos 1980 em seu estado natal. Ele já ocupou várias funções no PT-MG e também na direção nacional do partido.

Quem concorre também a presidência nacional é o historiador e membro do Diretório Nacional do PT, Valter Pomar, que registrou sua candidatura para concorrer à presidência representando o movimento Articulação de Esquerda.