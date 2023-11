O prefeito Alan Guedes mostra à senadora Tereza Cristina e ao presidente do PP no Estado, Marco Aurélio Santullo, a planta do projeto da Via Parque do Córrego Paragem - Divulgação

Durante a manhã desta sexta-feira (03), a senadora Tereza Cristina (PP-MS) visitou a cidade de Dourados (MS), onde foi recebida pelo prefeito Alan Guedes (PP) e, juntos, percorreram as obras que a Prefeitura Municipal está tocando na zona urbana do município.



Após as visitas, Tereza Cristina falou com a imprensa e reforçou o apoio à reeleição do prefeito Alan Guedes nas eleições municipais do próximo ano em Dourados.



“O PP com certeza está com o Alan Guedes. E a gente vai estar juntos na próxima eleição para que ele possa dar continuidade às obras que vem executando no município de Durados”, reforçou a senadora sul-mato-grossense.



Ela completou que foi visitar o seu prefeito para lhe dar apoio integral. “O prefeito Alan é o candidato natural do partido”, ressaltou, completando que, caso o PSDB lance candidatura própria à prefeitura, será uma disputa normal. “Se eles lançarem candidato a prefeito de Dourados, estamos prontos para enfrentá-los”, garantiu.



Já Alan Guedes agradeceu à visita da senadora. “É uma alegria e uma honra receber a senadora Tereza Cristina em Dourados pela primeira vez após ela assumir a vaga conquistada nas eleições do ano passado no Senado da República. O PP em Dourados está unido, fortalecido e será ampliado”, assegurou.



Ainda na visita a Dourados, a senadora Tereza Cristina reuniu-se, reservadamente, com vários vereadores da base aliada do prefeito na Câmara Municipal, inclusive parlamentares do PSDB que já sinalizam deixar o “ninho tucano” na janela partidária do próximo ano.

Também participou o presidente estadual do PP em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo, que reforçou o apoio do partido à reeleição de Alan Guedes em Dourados. "Ele conta com o apoio de todo o partido e isso é natural", pontuou.

Obras

Tereza Cristina e Alan Guedes percorreram as obras da Prefeitura Municipal que estão em andamento na cidade, sendo que a parlamentar ainda foi conhecer o projeto da Via Parque do Córrego Paragem.



O primeiro compromisso da senadora foi na Escola Municipal Loide Bonfim Andrade, no Jardim Água Boa, onde ela conheceu o projeto de robótica que está sendo implantado na Rede Municipal de Ensino (Reme).



Depois, ela foi até a obra da ponte da Vila Roma, que está sendo construída sobre o Córrego Água Boa, no prolongamento da Avenida Décio Martins Capilé. As obras da ponte e da pavimentação das ruas para interligar os bairros foram orçadas em quase R$ 5,6 milhões.



Logo em seguida, Tereza Cristina conheceu o projeto de construção da Via Parque do Córrego Paragem, incluído no programa “Desenvolve Dourados” e que receberá financiamento de R$ 97 milhões do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).



A parlamentar ainda foi até o Ginásio Municipal de Esportes Ulysses Guimarães, na Rua Monte Alegre, que está sendo reformado e tem previsão de entrega para maio de 2024. O investimento é de R$ 4,3 milhões do Governo do Estado com contrapartida do município.