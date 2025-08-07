Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Embaixada dos EUA diz estar 'monitorando de perto' e ameaça aliados de Moraes: 'Estão avisados'

Alexandre de Moraes foi alvo de sanções do governo dos Estados Unidos via Lei Magnitsky

Da Redação

Da Redação

07/08/2025 - 21h00
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou nesta quinta-feira, 7, uma ameaça aos aliados do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes "no Judiciário e em outras esferas". O órgão de representação afirmou estar "monitorando a situação de perto" e deixou um recado para quem "apoiar ou facilitar" as condutas do magistrado. "Estão avisados", diz a publicação no X (antigo Twitter).

A mensagem compartilhada pela Embaixada é a tradução de uma postagem anterior, do subsecretário de Diplomacia Pública dos EUA, Darren Beattie.

O agente de alto escalão norte-americano compartilhou uma nota do Departamento de Estado dos EUA, órgão equivalente ao Itamaraty, criticando a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decretada pelo ministro na última segunda-feira, 4, após o ex-chefe do Executivo violar medidas cautelares. Na mensagem, Beattie pediu para que outros magistrados não apoiem Alexandre de Moraes.

"Os flagrantes abusos de direitos humanos cometidos por Moraes lhe renderam uma sanção Global Magnitsky do presidente Trump", disse o agente.

Alexandre de Moraes foi alvo de sanções do governo dos Estados Unidos via Lei Magnitsky. O dispositivo norte-americano impede Moraes de acessar o país, de movimentar bens e de ter acesso a serviços de empresas norte-americanas. Até o momento, a norma só tinha sido usada para punir violadores de direitos humanos, ditadores e criminosos.

A iniciativa do governo de Donald Trump, ao aplicar as sanções, é uma resposta à ação penal sobre tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, da qual Bolsonaro é réu, e às decisões relacionadas às redes sociais.

As restrições impostas à Moraes foram comemoradas pelo filho do ex-presidente, deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que afirma estar trabalhando com autoridades estrangeiras para interferir no julgamento em que seu pai é réu.

Além de Moraes, o governo dos EUA também aplicou restrições a outros sete ministros do STF, cassando os vistos americanos dos magistrados. Outra medida foi o tarifaço de 50% sobre produtos nacionais como forma de pressionar o Brasil, por meio de coerção econômica.

DEBATE

Deputada Tabata Amaral apresenta Plano Nacional de Educação em seminário na Assembleia Legislativa

O evento é promovido pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, por proposição do deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB)

07/08/2025 12h00

Deputada Tabata Amaral apresenta Plano Nacional de Educação em seminário na Assembleia Legislativa

Deputada Tabata Amaral apresenta Plano Nacional de Educação em seminário na Assembleia Legislativa FOTO: Marcelo Victor

Nesta quinta-feira (7), às 13h30, será realizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o seminário que vai discutir novo Plano Nacional de Educação (PNE) (Projeto de Lei 2.614/2024).

O evento é promovido pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, e contará com a presença da deputada federal de São Paulo, Tabata Amaral - (PSB), e do deputado federal de Mato Grosso do Sul, Dagoberto Nogueira - (PSDB), que é o propositor do debate.

Ao chegar na Capital sul-mato-grossense, a deputada Tabata Amaral falou da importância da discussão, e afirmou que a educação muda votos. "Nosso país só vai ser justo, desenvolvido e bom para todos nós quando cada criança, cada jovem tiver oportunidade, e isso está em nossas mãos", disse

Segundo ela, o Novo Plano Nacional de Educação conta com diretrizes, metas e estratégias para toda a área que envolve a educação. "Desde a creche, a pós-graduação, a gente trata ali de educação de surdos, de educação inclusiva, é realmente o todo", afirmou ela, ressaltando que em 10 anos, a maioria das metas do plano anterior não foram cumpridas.

Tabata ainda salientou que, o novo plano vai ser mais claro. "Vai ter clareza, vai ter data de como é que a gente chuta essa bola, tem um plano nacional bom, ousado, mas factível, entrega para os estados, e na sequência são os municípios, mas não basta implementar, tem que monitorar. Então é um esforço gigantesco para entender como que a gente está a cada ano. Não é avaliar depois de dez anos, é monitorar de fato ano a ano. E aí por fim, trazer, de fato, um sentimento de responsabilização de todo o Brasil", explicou.

Questionada sobre prazos para a aprovação do novo PNE, a deputada afirmou que os parlamentares estão atrasados. "O último Plano Nacional de Educação venceu no ano passado, então foi prorrogado e a gente tem um compromisso com a sociedade de que a Câmara vai aprovar o relatório até setembro, então a gente está aí na 'boca do gol' para que o Senado tenha o seu tempo de discussão e dia 1° de janeiro de 2026 a gente tem o novo Plano Nacional de Educação".

Dagoberto elogiou Tabata Amaral pela atuação como relatora da Comissão Especial sobre o Plano Nacional de Educação - FOTO: Marcelo Victor

Na ocasião, Dagoberto elogiou Tabata Amaral pela atuação como relatora da Comissão Especial sobre o Plano Nacional de Educação. "Nós nomeamos ela como a relatora desse desse projeto do Plano Nacional de Educação e quando ela se colocou à disposição pra ela poder vir aqui no Mato Grosso do Sul, eu fui um dos primeiros que briguei, porque aqui a educação é muito forte também", disse ele.

Conforme Dagoberto, as entidades educacionais em MS são muito fortes. "No debate, ela vai falar sobre o Plano Nacional de Educação, vai ouvir as entidades, os deputados que estiverem lá, para analisar todas essas propostas e poder fazer o relatório final dela sobre o PNE, que ela quer fazer o mais democrático possível, porque essa é a conduta da Tabata", elogiou.

SEMINÁRIO

O seminário acontecerá na sede da Assembleia Legislativa, localizada no Parque dos Poderes, Bloco 9, primeiro prédio pela entrada da Avenida Mato Grosso. Endereço: Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n – Jardim Veraneio, Campo Grande – MS.

Segundo o Ministério da Educação, o PNE em vigor foi instituído pela Lei 13.005/2014, para o decênio de 2014/2024, e prorrogado até 31 de dezembro de 2025, de acordo com a Lei 14.934/2024. Em 2024, o Governo Federal enviou para o Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 2.614, que propõe o Plano Nacional para o próximo decênio, para estabelecer as diretrizes para a valorização do magistério, expansão da educação básica e superior, além do fortalecimento da equidade no acesso e permanência nas escolas.

Soraya Thronicke fica em cima do muro sobre impeachment de Moraes

Tereza Cristina e Nelsinho Trad votaram a favor da abertura do processo contra o ministro do STF, enquanto Soraya aparece como "indefinido"

07/08/2025 11h33

Senadora por MS, Soraya Thronicke ainda não se manifestou sobre o pedido de impeachment

Senadora por MS, Soraya Thronicke ainda não se manifestou sobre o pedido de impeachment Agência Senado

A senadora de Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke (Podemos), é a única do Estado que ainda não assinou requerimento que pede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na lista assinaturas, a parlamentar aparece como voto indefinido, ou seja, não votou a favor e nem contra. 

Os outros dois senadores de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina (PP) e Nelsinho Trad (PSD) assinaram a favor da abertura do processo de impeachment.

Nas redes sociais, Soraya se manifestou contra Moraes, mas em caso específico em ele determinou medidas cautelares contra o senador Marcos do Val (Podemos-ES), como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de uso das redes sociais e recolhimento noturno.

"Assinei o pedido para que o Senado analise, com urgência, as medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes contra o senador Marcos do Val. Um senador da República, eleito pelo povo, está sendo impedido de trabalhar e de se comunicar com a sociedade. O Senado não pode se omitir diante de uma decisão que interfere nas prerrogativas parlamentares", disse Soraya no Instagram.

Já com relação ao requerimento para o impeachmeant de Moraes, a senadora não se manifestou.

Nesta quinta-feira (7), parlamentares de oposição anunciaram que reuniram 41 assinaturas em apoio ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eles alegam perseguição política do magistrado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Conforme os apoiadores do ex-presidente, Moraes teria cometido crimes de responsabilidade, abuso de autoridade, improbidade administrativa, censura e violação das garantias constitucionais de liberdade de expressão e da imunidade parlamentar.

Os deputados argumentam ainda que foram alvo de perseguição política e que decisões recentes do ministro representam afronta direta à Constituição.

O documento também menciona a inclusão de Alexandre de Moraes na lista de sanções da Lei Magnitsky, nos Estados Unidos, por supostas violações de direitos humanos e perseguição política. Para os signatários, esse episódio evidencia a perda de legitimidade moral e jurídica do ministro.

O processo de impeachment de ministros do STF é previsto na Lei nº 1.079, de 1950, e é uma atribuição exclusiva do Senado Federal.

Se forem confirmadas as 41 assinaturas, é uma sinalização da oposição para demonstrar que o texto terá maioria para ser aprovado no Senado, caso o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), paute um dos pedidos contra o magistrado.

