Política

Política

Embaixadas da China e dos EUA 'batalham' nas redes com críticas a Moraes e elogios ao Brasil

Perfil da Embaixada da China no X fez publicações elogiosas aos produtos brasileiros

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

08/08/2025 - 22h00
Em meio ao tarifaço promovido por Donald Trump e ao decreto de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o Brasil tornou-se pivô de um embate entre as Embaixadas dos Estados Unidos e da China nas redes sociais.

Enquanto a embaixada americana no Brasil critica a conduta do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), os chineses elogiam os produtos nacionais e afirmam que a nação da Ásia está aberta às exportações do Brasil.

Nesta quinta-feira, 7, a Embaixada dos Estados Unidos afirmou que há censura, perseguição política e violações de direitos humanos no Brasil, das quais Moraes seria o "principal arquiteto". O órgão de representação afirmou estar "monitorando a situação de perto" e fez uma ameaça aos que se aliarem ao magistrado.

"Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes", disseram os americanos em publicação no X (antigo Twitter). Como mostrou o Estadão, o Itamaraty pretende convocar Gabriel Escobar, chefe da embaixada, para prestar esclarecimentos sobre a publicação.

Por outro lado, o perfil da Embaixada da China no X fez publicações elogiosas aos produtos brasileiros. Em publicação na quarta-feira, 6, o órgão afirmou que o açaí "conquistou paladares" chineses. "A superfruta amazônica ganha espaço nas lojas de bebidas, atraindo consumidores chineses pelo sabor único e benefícios à saúde", escreveu a embaixada.

O açaí não foi o único produto do Brasil saudado por publicações da Embaixada da China. Em 2 de agosto, o perfil destacou a abertura do mercado chinês para o café e o gergelim brasileiros. Ambos os produtos passaram a ter tarifas adicionais nos Estados Unidos desde quarta-feira.

O café nacional também foi destaque de uma publicação na terça-feira, 5, quando a embaixada chinesa referiu-se ao produto como "queridíssimo café brasileiro".

As publicações da Embaixada dos Estados Unidos vão ao encontro das investidas do governo Trump contra Moraes e outros ministros do STF. Enquanto Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky, uma medida criada para restringir direitos de violadores graves dos direitos humanos, outros sete ministros da Corte tiveram vistos suspensos pelo governo americano.

O Departamento de Estado do País, órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, também tem elevado o tom contra Moraes. O chefe do órgão, o secretário Marco Rubio, repercutiu a imposição da Lei Magnitsky contra Moraes afirmando que "togas não podem proteger" violadores de direitos humanos. "Que isso sirva de aviso para aqueles que pisoteiam os direitos fundamentais de seus compatriotas - as togas judiciais não podem protegê-los", disse Rubio em 30 de julho. A publicação do secretário foi replicada pelo perfil da Embaixada dos Estados Unidos.

Na terça passada, o vice-secretário do órgão, o diplomata Christopher Landau, afirmou que Moraes tem "impulsos orwellianos", referindo-se à obra de George Orwell, que faz críticas ao totalitarismo.

Juíza de Mato Grosso do Sul é convocada para prestar auxilio ao STF

Magistrada avaliou o convite como uma forma de valorização do seu trabalho

08/08/2025 18h55

Juíza recebe homenagem na Câmara dos Vereadores em orumbáhá três anos

Juíza recebe homenagem na Câmara dos Vereadores em orumbáhá três anos Foto: Divulgação

A juíza Luiza Vieira Sá de Figueiredo, titular da 4ª Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Campo Grande, foi convocada para atuar como juíza auxiliar no Supremo Tribunal Federal (STF), até agosto de 2026.

A magistrada avaliou o convite como uma forma de valorização do trabalho desenvolvido ao longo de sua trajetória no Poder Judiciário.

“Vejo essa oportunidade como um reconhecimento a todo o trabalho que venho realizando ao longo dos anos. Estou muito motivada para conhecer o Judiciário sob uma nova perspectiva, agora atuando na Corte Suprema”, afirmou.

Com experiência na área acadêmica e administrativa, a juíza integra, desde 2010, os quadros da magistratura sul-mato-grossense. Atuou nas comarcas de Maracaju, Água Clara e Corumbá, até chegar à titularidade na capital.

Atualmente, também desempenha funções como coordenadora adjunta do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), além de uma das colaboradora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, ao lado de desembargadores do TJMS.

Há 10 anos, colabora com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), vinculada ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, onde já atuou como tutora em cursos a distância, professora nos cursos de formação inicial e continuada, e atualmente integra o corpo docente permanente do programa de pós-graduação em Direito. Desde 2020, leciona em cursos de mestrado e especialização voltados ao Judiciário, com ênfase em gestão de pessoas e questões de gênero.

Nos últimos anos, também exerceu funções como coordenadora da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Enfam, unidade responsável pela autoavaliação institucional, e passou a integrar, em 2024, a Comissão Especial do Exame Nacional da Magistratura (ENAM), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), na elaboração de questões para a seleção de novos magistrados.

A trajetória da juíza Luiza Vieira Sá de Figueiredo no Poder Judiciário começou em 2006, como assessora no fórum de Campo Grande. No ano seguinte, ingressou no TJMS como analista judiciária. Ainda como servidora, publicou o livro “Magistratura: história, legislação e realidade”, com apoio do próprio Tribunal, com exemplares disponíveis na biblioteca institucional.

"Motim"

Presidente da Câmara quer afastar Camila Jara e Marcos Pollon por 6 meses

Possível punição precisa passará pelo crivo do Conselho de Ética

08/08/2025 18h30

Deputados podem ser afastados por seis meses da Câmara dos Deputados

Deputados podem ser afastados por seis meses da Câmara dos Deputados Foto: Montagem / Correio do Estado

O presidente Câmara dos deputados Hugo Motta (Republicanos) decidiu pelo afastamento dos deputados sul-mato-grossenses Camila Jara (PT) e Marcos Pollon (PL), além de outros três parlamentares por seis meses, punição tomadas em razão do tumulto nesta semana, quando bolsonaristas resolveram impedir o início da sessão da Câmara ocupada a Mesa Diretora do plenário.

Além de Camila e Pollon, Motta pede o afastamento de Zé Trovão (PL-SC), Júlia Zanatta (PL-SC) e Marcel van Hattem (Novo-RS). Cabe destacar que a decisão precisa passar pelo crivo do Conselho de Ética, o que deve acontecer nos próximos dias.

Segundo comunicado da Secretaria-Geral da Mesa, todas as denúncias sobre condutas praticadas durante o motim foram encaminhadas à Corregedoria Parlamentar. Caso o afastamento se sustente, os parlamentares possivelmente devem deixar suas cadeiras no Plenário.

Camila Jara deve dar lugar a Elias Ishy, que ocupa cargo de vereador em Dourados, enquanto Pollon abriria espaço para Luana Ruiz, ex-secretária adjunta da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, na gestão da então ministra e atual senadora Tereza Cristina. 

O fato

A deputada foi acusada por Nikolas Ferreira (PL-MG) de empurrá-lo durante a confusão para reestabelecer o controle do plenário na noite desta quarta-feira (6). Ela petista nega que tenha agredido. Em nota, a assessoria da parlamentar afirmou que havia um "empura-empurra" na Casa e que ela afastou Nikolas, que pode ter se desequilibrado.

No documento, a sul-mato-grossense afirma que um grupo de parlamentares se apoderou da mesa da presidência da Casa, exigindo que o projeto de anistia fosse pautado e, mesmo com a chegada de Hugo Motta, se recusaram a ocupar seus lugares no plenário, o que gerou a confusão.

"Ao final da sessão, enquanto o presidente se levantava, a deputada federal Camila Jara se aproximava da cadeira da presidência quando acabou esbarrando no deputado federal Nikolas Ferreira, que foi ao chão", diz a nota.

"A deputada, com 1,60 metro de altura, 49 quilos e em tratamento contra um câncer foi injustamente acusada de ter nocauteado o parlamentar com um soco", acrescenta.

Por fim, ela afirma que reagiu ao empurra-empurra "da mesma forma que qualquer mulher reagiria em um tumulto, quando um homem a pressiona contra a multidão".

"Não houve soco ou qualquer outro ato de violência deliberada, como alardeado nas redes sociais por publicações direcionadas", esclareceu a deputada.

Devido ao episódio, com repercussão nas redes sociais, Camila Jara diz que passou a sofrer perseguição e acionou, nesta quinta-feira (7), a Polícia Legislativa para garantir sua segurança.

A escolta policial foi solicitada também em Mato Grosso do Sul durante atividades parlamentares da deputada no Estado.

Insultos

Por sua vez, Pollon foi o último a resistir a ocupação da Câmara, foi ele quem teve que ceder a cadeira da presidência da Câmara para Motta retomar os trabalhos. Dias antes, chamou o presidente da Câmara de "bosta" e "baixinho de um metro e 60".

Na representação encaminhada à Casa de Leis, partidos de esquerda dizem que Zé Trovão tentou impedir fisicamente Motta de conseguir voltar à Mesa Diretora.

"A liberdade de expressão parlamentar não abrange o direito de impedir fisicamente o exercício legítimo de função pública", diz o documento.

Além de todas as representações sobre a confusão que paralisou os trabalhos da Câmara nesta semana, devem enfim chegar ao colegiado outras representações já apresentadas à Mesa Diretora sobre outros parlamentares como Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos. Também foram protocolados um pedido de suspensão e um de cassação de Eduardo.

Pessoas familiarizadas com a movimentação na Câmara estimam que mais de 20 representações devem chegar ao Conselho.

A obstrução da oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso teve fim após mais de 30 horas, no final da noite desta quarta-feira. Os congressistas, que impediram fisicamente que os trabalhos legislativos iniciassem nesta terça-feira, 5, após o recesso parlamentar, tinha como exigência que três projetos fossem pautados pelos presidentes da Câmara e do Senado Federal.

Com Estadão Conteúdo
 

