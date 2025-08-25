Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Empresas tarifadas com menos de 50% poderão acessar essa linha de crédito

Aloizio Mercadante, afirmou nesta segunda-feira, 25, que empresas tarifadas pelos Estados Unidos poderão ter acesso à linha de crédito da Indústria 4.0

Laura Brasil

Laura Brasil

25/08/2025 - 21h00
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta segunda-feira, 25, que empresas tarifadas em menos de 50% pelos Estados Unidos poderão ter acesso à linha de crédito da Indústria 4.0, anunciada em cerimônia fechada no Palácio do Planalto.

"Foram duas iniciativas muito importantes neste momento de algumas adversidades e desafios no Brasil. Primeiro, o Plano Brasil Soberano. (...) Os que estão abaixo de 5% ou foram tarifados com menos de 50%, por exemplo, 10% de tarifa, 20%, podem acessar uma linha do BNDES, que é um pouco abaixo da Selic", disse Mercadante.

Segundo Mercadante, o BNDES irá colocar a totalidade da letra de crédito na iniciativa, que consiste em R$ 10 bilhões. Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas (Finep) também entrará no financiamento com outros R$ 2 bilhões.

Segundo Mercadante, a lista de empresas habilitadas a receber a linha de crédito será entregue pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic) e a Receita Federal O presidente do BNDES estima que os créditos começarão a ser aprovados a partir do dia 15 de setembro.

"A gente repassa recursos e o que não for possível a gente faz diretamente. Essa medida, é fundamental, porque não tem crescimento emprego sem investimento. O investimento precisa de inovação. A economia contemporânea é cada vez mais competitiva", disse o presidente do BNDES.
 

Política

Moraes dá 48 horas para PGR opinar sobre explicações de Bolsonaro

Advogados do ex-presidente dizem que ele não pediu asilo na Argentina

25/08/2025 14h00

Advogados afirmaram que Bolsonaro não solicitou asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei

Advogados afirmaram que Bolsonaro não solicitou asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 48 horas para a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre as explicações enviadas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro à Corte. O prazo começou a contar por volta das 10h30 de hoje e será encerrado na manhã de quarta-feira (27).

Na sexta-feira (22), os advogados afirmaram que Bolsonaro não solicitou asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. A defesa também negou que o ex-presidente tenha a intenção de fugir do país e aproveitaram para pedir a revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro. 

A manifestação foi enviada ao Supremo após Moraes conceder prazo para que os advogados se manifestassem sobre o documento de asilo encontrado pela Polícia Federal no celular de Bolsonaro durante busca e apreensão realizada, no mês passado, na investigação sobre as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. Segundo a PF, o documento estava salvo no aparelho desde 2024. 

Na manhã desta segunda-feira (25), Moraes determinou a notificação da PGR sobre o conteúdo da defesa de Bolsonaro. Caberá ao procurador-geral, Paulo Gonet, avaliar a adoção de providências com base nas declarações dos advogados e das provas obtidas pela PF.

Na quarta-feira (20), Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

A decisão foi tomada após a PF concluir as investigações sobre a atuação de Eduardo junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo.

SEM CONSULTA

Deputado federal de MS empregava secretário com mandado de prisão

Trata-se do arquiteto Leonardo Scardini, que é especialista em Infraestrutura, Gestão de Obras e Políticas Públicas

25/08/2025 08h30

Deputado Dagoberto Nogueira e o ex-assessor Leonardo Scardini

Deputado Dagoberto Nogueira e o ex-assessor Leonardo Scardini Foto/ Reprodução

O deputado federal sul-mato-grossense Dagoberto Nogueira (PSDB) nomeou para compor sua equipe de trabalho parlamentar na Câmara dos Deputados um assessor com mandado de prisão em aberto.

Trata-se do arquiteto Leonardo Scardini, que é especialista em Infraestrutura, Gestão de Obras e Políticas Públicas e atuava no escritório de apoio do parlamentar no Estado.

O servidor comissionado exercia a função de secretário parlamentar e foi nomeado em março de 2023, com remuneração mensal bruta de R$ 5.200,78, tendo sido exonerado na segunda-feira (18), depois que veio a público a informação de que ele tinha um mandado de prisão em aberto.

A denúncia foi feita pelo Estadão, que obteve a informação após cruzar as bases de dados de servidores comissionados da Câmara dos Deputados, cujo número de funcionários ultrapassa 11 mil, e do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), que atualmente contabiliza mais de 250 mil ordens pendentes de cumprimento.

Os casos identificados pelo Estadão ilustram como a falta de comunicação entre órgãos públicos permite que pessoas com pendências no sistema de Justiça exerçam livremente as suas atividades e até recebam salários de instituições estatais sem serem identificadas e levadas a responder por seus atos.

O Estadão entrou em contato com os gabinetes de 187 deputados federais que empregam esses funcionários e solicitou o envio dos comprovantes de “nada consta” no BNMP.

A Câmara dos Deputados não fornece nenhum dado pessoal além do nome, o que impede a checagem desses comissionados, enquanto o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) exige dados como CPF, nome da mãe e nome do pai para diferenciar os acusados.

Após o contato da reportagem, 94 comissionados não tiveram as suas declarações de regularidade no CNJ enviadas pelos deputados federais, ou seja, é possível que o número de secretários parlamentares com mandados de prisão seja superior aos três localizados pela reportagem.

Além de Dagoberto Nogueira, os deputados federais Josivaldo JP (PSD-MA) e Luciano Alves (PSD-PR) também tinham comissionados com mandados de prisão em aberto.

No caso de Leonardo Scardini, ele é alvo de mandado de encarceramento por um crime recorrente entre homens no Brasil, ou seja, pendência no pagamento de pensão alimentícia. O mandado de prisão dele foi expedido no dia 30 de maio deste ano, pela 2ª Vara de Família e Sucessões de Campo Grande.

Acusado de atrasos no pagamento da pensão, ele recebe R$ 4.289,38 líquidos por mês como secretário parlamentar de Dagoberto Nogueira, além de R$ 1.784,42 em auxílios.

Procurado pela reportagem, o deputado federal sul-mato-grossense afirmou que, ao ter tomado ciência dos fatos a partir do contato jornalístico, determinou a “imediata exoneração” do comissionado.

“Reafirmo meu compromisso com a defesa das mulheres, causa que sempre pautei em minha trajetória parlamentar”, afirmou Dagoberto Nogueira, entretanto, não respondeu aos questionamentos sobre o processo de contratação de Leonardo Scardini e o monitoramento da situação judicial dos servidores vinculados ao seu gabinete.

O deputado federal sul-mato-grossense se restringiu a dizer que, “por se tratar de uma questão de natureza pessoal e alheia às funções desempenhadas no exercício do cargo, não cabe a mim comentar os desdobramentos além das providências já adotadas”. O comissionado também foi procurado por meio do gabinete, mas não respondeu.

Ao ser questionada sobre esses casos, a Câmara dos Deputados respondeu que não há integração entre as bases de dados de servidores e os repositórios mantidos por outros órgãos públicos, como o CNJ, que mantém o BNMP.

“Não há previsão na legislação brasileira de busca de antecedentes criminais e de mandados de prisão em aberto para a nomeação e/ou a posse em cargo em comissão. O que a lei exige, entre outras coisas, é que o nomeado esteja no pleno gozo de seus direitos políticos, que podem estar suspensos em casos de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, ou em casos de condenação por improbidade administrativa. No caso desta Casa de Leis, ao ser investido em cargo em comissão, o indicado assina documento declarando se responde a processos judiciais criminais”, explicou.

