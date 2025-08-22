Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Estatais tiveram faturamento recorde de R$ 1,3 tri em 2024, mas lucro recua com Petrobras

Os dados constam do Relatório Agregado das Empresas Estatais Federais de 2024, divulgado nesta sexta-feira, 22, pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

22/08/2025 - 22h00
As empresas estatais federais registraram faturamento recorde de R$ 1,3 trilhão em 2024, com R$ 6,7 trilhões em ativos, incrementos anuais de 4,9% e 10,9%, respectivamente. O lucro líquido no ano passado foi de R$ 116,6 bilhões, uma queda anual de 41% puxada pela redução nos lucros da Petrobras. O governo federal frisou que, sem a petroleira, o lucro cresceu em comparação a 2023, chegando a R$ 79,6 bilhões (+9,4%).

Os dados constam do Relatório Agregado das Empresas Estatais Federais de 2024, divulgado nesta sexta-feira, 22, pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).

O documento apontou também que as estatais federais são responsáveis por mais de 440 mil empregos diretos, representando 5,4% do PIB e somando R$ 96 bilhões em investimentos.

No ano passado, elas distribuíram R$ 152,5 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio, sendo R$ 72,1 bilhões (47%) para o governo federal e R$ 80,4 bilhões (53%) para seus demais acionistas.

"As empresas públicas integram a nossa estratégia de desenvolvimento sustentável de longo prazo. No governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva continuaremos trabalhando para fortalecer e modernizar as estatais e seus mecanismos de governança", disse a ministra da Gestão, Esther Dweck, no relatório.

A ministra ainda destacou que as estatais são "peças centrais" no crédito habitacional, agrícola, às pequenas e médias empresas e aos microempreendedores.

O MGI alegou que "déficits primários podem ser sinônimo de boas notícias". O Banco Central (BC) avalia periodicamente os resultados primários de um conjunto de 20 estatais não dependentes (Petrobras e empresas do setor financeiro são excluídas). Na estatística do BC, essas estatais encerraram 2024 com lucro operacional de R$ 1,7 bilhão. Ao mesmo tempo, 11 registraram déficit primário, no total de R$ 6,7 bilhões.

Na argumentação do governo, das 11 estatais que registraram déficit, apenas duas dessas também tiveram prejuízo, Correios e Infraero. "As demais tiveram ou uma combinação de déficit e lucro, por exemplo por investirem recursos acumulados em exercícios anteriores, ou superávit e lucro", ponderou a Pasta da Gestão.

"Essa aparente contradição de resultados reforça a importância de entender a diferença entre a metodologia que apura déficit e superávit (resultado primário) e a que calcula prejuízo e lucro (resultado operacional)", completou o ministério.

O documento salientou ainda que, sob a ótica do Estado como investidor, para cada R$ 1 do orçamento federal direcionado às estatais, R$ 2,51 voltaram aos cofres públicos sobre a forma de dividendos e juros sobre capital próprio, "demonstrando robustez financeira e contribuição expressiva para a economia nacional".

As informações do relatório foram extraídas do Sistema de Informações das Estatais (Siest) em junho de 2025. Em alguns casos, o MGI explicou que os dados foram ajustados com base nos relatórios, demonstrações financeiras e outros documentos das próprias empresas.

Política

Morte de deputado inflama pedido de impeachment de presidente paraguaio

Parlamentar morreu em 18 de agosto de 2024, durante uma operação policial em Pedro Juan Caballero

22/08/2025 15h15

Foto: Santiago Peña, presidente paraguaio

O Partido Colorado protocolou na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment contra o presidente do Paraguai, Santiago Peña, também filiado à legenda. O documento, assinado pelo dirigente Alcides Ortega nesta sexta-feira (22), atribui ao governo responsabilidade pela morte do deputado Eulalio “Lalo” Gómez, além de apontar conflito de interesses e “traição à Pátria”.

O parlamentar morreu em 18 de agosto de 2024, durante uma operação policial em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã. 

Deputado Eulalio “Lalo” Gómez

A família afirma que ele foi executado, apesar de possuir imunidade parlamentar. O governo alega que não havia mandado de prisão, apenas ordem para apreensão de celular. O filho do deputado, Alexandre Gómez, foi preso na mesma ação e permanece detido.

O ministro do Interior, Enrique Riera, declarou que a Polícia Nacional apenas cumpriu ordem judicial expedida pelo juiz Osmar Legal e reagiu a disparos contra os agentes. Segundo ele, a morte ocorreu após troca de tiros.

Outro ponto do pedido de impeachment é a atuação de Peña como acionista do Ueno Bank até 2025, instituição ligada a arrecadação de fundos do sistema de previdência paraguaio, o que violaria o artigo 238 da Constituição.

O partido também acusa o presidente de traição, por firmar acordo migratório com os Estados Unidos para receber no país solicitantes de asilo. Ortega anunciou ainda que pedirá a expulsão de Peña das fileiras coloradas.

Ultima Ratio

Zanin declina e STJ reassume investigação sobre venda de sentenças no TJMS

A decisão devolve o inquérito para o Supremo Tribunal de Justiça, que estava sob responsabilidade do STF

22/08/2025 14h45

Operação que investiga possível esquema de venda de sentenças no TJMS foi deflagrada no dia 24 de outubro

Operação que investiga possível esquema de venda de sentenças no TJMS foi deflagrada no dia 24 de outubro Marcelo Victor/Correio do Estado

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, mandou de volta ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ) o inquérito sobre a venda de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

A investigação foi a responsável por afastar quatro desembargadores no Estado devido à Operação Última Ratio, da Polícia Federal. 

Com isso, o julgamento deve ser reassumido pelo ministro do STJ, Francisco Falcão, que também deve reanalisar o pedido de manutenção do afastamento dos desembargadores do TJMS e do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Osmar Jeronymo. 

“Ante o exposto, declino da competência e determino remessa imediata do presente inquérito ao Superior Tribunal de Justiça, para prosseguimento(...) Promova-se baixa imediata no sistema informatizado deste Tribunal, em relação aos procedimentos encaminhados”, escreveu Zanin na decisão. Com a ordem, o inquérito e outras 11 petições, retornaram ao STF. 

Afastados

Continuam afastados por determinação do ministro Mauro Campbell Marques os desembargadores Alexandre Bastos, Marcos José de Brito Rodrigues, Sideni Soncini Pimentel e Vladimir Abreu da Silva. 

O afastamento dos servidores, investigados por corrupção por meio de venda de sentenças, agora é disciplinar via Conselho Nacional de Justiça (CNJ), não através de uma corte, como o STF ou o STJ. 

A última decisão de afastamento dos servidores foi proferida pelo ministro Cristiano Zanin, com prazo para terminar no dia 7 de agosto. Com a data encerrada, os desembargadores esperavam uma nova decisão do STF para voltar a atuar. 

No entanto, com o silêncio de Zanin na decisão, o corregedor-geral de Justiça, Mauro Campbell tomou a frente e proferiu a decisão da promulgação do afastamento.

Como apurou o Correio do Estado anteriormente, os desembargadores podem completar mais de um ano longe das funções, já que a decisão do CNJ, através do corregedor-geral de Justiça, Mauro Campbell, prevê que eles fiquem longe de seus gabinetes por mais seis meses (180 dias), mas que pode ser estendida por mais tempo. 

Com a decisão, os quatro estão impedidos de acessar seus gabinetes no TJMS e também de atuar profissionalmente em seus ofícios. 

Ultima Ratio

A Operação Ultima Ratio foi desencadeada em 24 de outubro do ano passado, quando foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão por ordem do ministro Francisco Falcão. 

Cinco desembargadores e o conselheiro Osmar Jeronymo foram afastados pelos crimes de lavagem de dinheiro, extorsão, falsificação e organização criminosa. 

A operação teve apoio da Receita Federal e é um desdobramento da Operação Mineração de Ouro, deflagrada em 2021. 

A Operação também investiga os desembargadores Sérgio Martins, Divoncir Schreiner Maran e Júlio Roberto Siqueira Cardoso, além do juiz Paulo Afonso de Oliveira, afastado da 2ª Vara Cível de Campo Grande. 

No Tribunal de Contas, três conselheiros foram afastados: Ronaldo Chadid, Waldir Neves Barbosa e Iran Coelho das Neves. Com exceção de Chadid, os outros dois já retornaram aos cargos e retiraram a tornozeleira eletrônica, sendo proibidos apenas de saírem de Campo Grande e do Brasil. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, do STF. 

Ronaldo Chadid continua afastado por mais um ano. 

