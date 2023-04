EUA anunciam US$ 500 milhões para Fundo Amazônia em cinco anos

Política

Marina Ricardo Nunes Viana é professora, e secretaria as mulheres no PT em Mato Grosso do Sul

Nesta quinta-feira (20) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nomeou Marina Ricardo Nunes Viana para comandar a pasta local do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Marina é secretária estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), e uma das coordenadoras do Movimento Sem-Terra em Mato Grosso do Sul.

“Nomear Marina Ricardo Nunes Viana, para exercer o Cargo Comissionado Executivo de Coordenador-Geral, código CCE 1.13, do Escritório Estadual de Desenvolvimento Agrário de Mato Grosso do Sul”, diz oficialização, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje.

Antes da nomeação, Marina seria indicada para coordenar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). No entanto, a petista preferiu assumir o cargo no Ministério.

Sendo assim, o indicado do PT para a Superintendência do Incra em MS foi o ex-vereador de Ponta Porã, Paulinho Roberto (PT).

Marina é professora, e já atuou como assessora parlamentar na Câmara de Campo Grande e na Câmara Federal. Foi diretora nacional do MST por dois mandatos e secretaria as mulheres no PT em Mato Grosso do Sul.