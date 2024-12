Eventuais distorções na reforma podem ser corrigidas por leis complementares, diz Lira

"PUNHAL VERDE E AMARELO"

Movimento Brasil Verde e Amarelo (MBVA) do Estado está na mira e um de seus criadores já foi indiciado pelo 8 de Janeiro

Com a prisão preventiva do general do Exército Walter Braga Netto, ex-ministro e candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PL) em 2022, justificada, em parte, pela existência de indícios de que o militar atuou para ajudar a financiar um plano para assassinar e sequestrar autoridades, a Polícia Federal (PF) iniciou uma investigação para seguir o rastro do dinheiro.

De acordo com a delação premiada do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o dinheiro entregue por Braga Netto para viabilizar as ações clandestinas foi obtido “junto ao pessoal do agronegócio”. Por isso, entrou na mira da PF o Movimento Brasil Verde e Amarelo (MBVA), que reúne produtores rurais e está na suposta articulação de atos antidemocráticos.

Ainda conforme a PF, integrantes do MBVA, segundo a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), “lideraram” bloqueios de caminhoneiros em novembro de 2022, em Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Roraima, para “contestar”, sem provas, a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas.

O grupo, ainda de acordo com o documento, tinha à disposição “recursos econômicos para financiar transporte de manifestantes e ações extremistas, como as ocorridas no [dia] 8 de janeiro de 2023”, quando os participantes depredaram o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).

Em Mato Grosso do Sul, o produtor rural e empresário do ramo têxtil de Campo Grande Júlio Augusto Gomes Nunes foi um dos 61 indiciados no relatório final da Comissão Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Golpistas, realizada pelo Senado e a Câmara dos Deputados.

Júlio Nunes é apontado pela Abin como um dos principais organizadores do MBVA em Mato Grosso do Sul e outros estados brasileiros. A PF já fez a extração do conteúdo dos celulares apreendidos quando Braga Netto foi preso e também vai examinar “centenas de pen drives” que foram apreendidos com Flávio Botelho Peregrino, assessor do general.

Isso significa que a investigação continua e com um foco: descobrir quem é o “pessoal do agronegócio” citado na colaboração premiada de Mauro Cid. Em outra frente, um áudio do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, enviado a um interlocutor no dia 16 de novembro, reforçou o papel dos empresários do agronegócio.

Na gravação, obtida pela PF, Cid afirma que “empresários do agro” estavam “financiando” e “colocando carro de som em Brasília”. Outro diálogo descoberto nas investigações vai na mesma linha.

Uma das investigadas, que esteve no Quartel General do Exército, abordou o apoio de empresários do setor para 3 mil ônibus direcionados a Brasília às vésperas dos atos de 8 de janeiro.

“Pessoal do agro lá de Goiânia, dos arredores de Brasília e tudo. O agro botou um apoio aí para três mil ônibus”, narrou.

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que reúne 340 deputados federais e senadores, pediu urgência nas investigações e defendeu que “ações isoladas” não podem “comprometer a imagem de um setor econômico composto por seis milhões de produtores”.

Em nota, os membros da bancada ruralistas também pedem que a apuração se dê “de forma legal, transparente, equilibrada e em estrita observância ao que determina a Constituição”.

A chamada “Operação Punhal Verde e Amarelo”, revelada pelas investigações da trama golpista, mirava no ministro Alexandre de Moraes, do STF, além do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Munida da delação de Cid e de outras apurações, a PF acredita que o montante transportado por Braga Netto em “uma sacola de vinho” e entregue ao major do Exército Rafael de Oliveira foi usado para a compra de um celular em dinheiro vivo, depois utilizado por integrantes das Forças Especiais do Exército, os “kids pretos”, para monitorar autoridades em 2022, após a vitória de Lula nas eleições.

A PF descobriu que, no dia 15 de dezembro de 2022, o major comprou um celular em uma loja de Goiânia com dinheiro vivo.

O produtor rural Júlio Augusto Gomes Nunes defende que a PF investigue mesmo o caso.

“O MBVA é um movimento orgânico que surgiu em 2017. Trata-se de um grupo de produtores rurais que sempre trabalhou em defesa das pautas do agronegócio e não tem relação nenhuma com política partidária. Na minha opinião, esse plano é tão absurdo, e não sou contra que seja investigado. Tem de rastrear, encontrar os culpados e punir, logicamente, dentro do processo legal e da ampla defesa”, destacou.

