Ex-ministro de Bolsonaro diz que acordos com entidades eram 'automáticos'

José Carlos Oliveira era diretor de benefícios do INSS e autorizou a celebração de três ACTs para aplicação de descontos em pagamentos a aposentados em 2021

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

11/09/2025 - 23h00
Ministro da Previdência durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), José Carlos de Oliveira disse à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nesta quinta-feira, 11, que havia um processo "mecânico" no INSS para firmar acordos de cooperação técnica (ACTs) com entidades suspeitas e reconheceu "falha funcional" em liberação de associados para a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), ligada ao PT.

"Vinha (o pedido de assinatura) pelo sistema, aí a assessoria do suporte do gabinete falava: "Ó, tem coisas para assinar", eu entrava e assinava", disse.

Em 2021, José Carlos Oliveira era diretor de benefícios do INSS e autorizou a celebração de três ACTs para aplicação de descontos em pagamentos a aposentados.

Um deles era o da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec), que está no foco da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal.

A entidade tinha só três associados, mas a partir do aval de Oliveira as filiações e arrecadação cresceram exponencialmente.

Foram mais de 430 mil novos associados em um ano. E as receitas com descontos associativos passaram de meros R$ 135, em 2021, para cerca de R$ 15 milhões, no ano seguinte.

Segundo a Polícia Federal, a Ambec era uma entidade de fachada operada pelo lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS". Ele teria usado a associação para movimentar dinheiro e distribuir propinas.

Em depoimento à CPI do INSS, Oliveira afirmou que não conhece nem nunca esteve com o "Careca do INSS".

"Isso (assinatura de ACTs) era um processo mecânico. Passava pelo crivo de todos os setores para ficar adequado de acordo com a legislação e vinha um processo virtual para a gente fazer a assinatura. Não havia uma solenidade, um evento de assinatura. Era uma coisa bastante fria e distante da gente. Eu acolhia o que vinha", disse Oliveira.

Ele também disse que o INSS não tinha estrutura para fiscalizar as entidades. A falta de fiscalização surpreendeu o relator da CPI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL). "Fico surpreso com tudo que eu tenho ouvido aqui com falta de fiscalização dos ACTs", disse.

Gaspar também questionou sobre a autorização, em lote, de descontos nas aposentadorias de 30 mil pessoas via Contag, em 2022. Ele virou diretor do INSS em maio de 2021. Em setembro daquele ano, virou presidente do órgão. Em março de 2022, foi nomeado ministro do Trabalho e da Previdência.

O procedimento não respeitou as regras legais e ocorreu sem comprovação de autorização por parte das pessoas lesadas, segundo uma auditoria técnica.

"O senhor recorda que mesmo a justificativa não sendo condizente com a verdade dos fatos, o senhor falhou nessa autorização?", questionou o relator. "Se de fato aconteceu, realmente foi uma falha funcional", reconheceu Oliveira.

Em setembro de 2022, a Contag, ligado ao PT, recebeu autorização do INSS para fazer o desconto da aposentadoria de 30 mil filiados. O relatório que evidencia o problema chegou a ser retirado do ar pelo INSS em agosto.

Oliveira depõe à CPI nesta quinta-feira, 11, para explicar ações tomadas enquanto esteve no INSS e no ministério da Previdência.

Na oitiva, o ex-ministro disse que apenas teve conhecimento dos descontos fraudulentos em aposentadoria após a operação da Polícia Federal, de abril deste ano e que se as fraudes não foram descobertas durante sua gestão, foi por "falta de estrutura" e não por "inércia".
 

trama golpista

Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses de prisão

Ex-presidente foi condenado por 4 votos a 1 no STF, acusado de cinco crimes

11/09/2025 18h17

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os outros sete réus por organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União. A pena do ex-presidente foi fixada em 27 anos e três meses de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes.

Após a votação que condenou o ex-presidente por 4 votos a 1, Moraes fez introdução sobre o funcionamento da dosimetria das penas.

Segundo o ministro, a dosimetria deve levar em consideração aspectos técnicos e judiciais, como antecedentes criminais e participação dos condenados no crime.

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, deu nesta quinta-feira, 11, o quarto e último voto para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus.

Completaram a maioria os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cármen Lúcia. O ministro Luiz Fux foi o único que divergiu e ficou vencido. As penas ainda serão definidas.

Além do ex-presidente, foram condenados no processo cinco militares do Exército, um da Marinha e dois delegados da Polícia Federal, que também podem ser beneficiados pela restrição.

  • Alexandre Ramagem (delegado da PF e deputado federal), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier (almirante), ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres (delegado da PF), ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno (general), ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
  • Jair Bolsonaro (capitão);
  • Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto (general), ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022. 

O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, assinou acordo de delação premiada com a Polícia Federal e não vai cumprir pena.

A decisão não será aplicada automaticamente. Isso porque, os réus ainda podem recorrer da decisão e tentar reverter as condenações pelos crimes dos quais foram acusados: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

O recurso, nesse caso, seria na própria Primeira Turma, sendo incomum uma eventual revisão. Com essa medida, Bolsonaro e seus aliados podem evitar ou, ao menos, adiar a prisão. 

Atualmente, o ex-presidente cumpre prisão domiciliar, mas em decorrência de outro processo. Bolsonaro é investigado pela sua atuação junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo. 

Política

Bolsonaro e aliados podem recorrer e ainda não serão presos; entenda

Após publicação de acórdão, defesa pode recorrer à própria 1ª Turma

11/09/2025 17h54

A decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados na ação penal da trama golpista não será aplicada automaticamente.

Isso porque, os réus ainda podem recorrer da decisão e tentar reverter as condenações pelos crimes dos quais foram acusados: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

O recurso, nesse caso, seria na própria Primeira Turma, sendo incomum uma eventual revisão. Com essa medida, Bolsonaro e seus aliados podem evitar ou, ao menos, adiar a prisão. 

Atualmente, o ex-presidente cumpre prisão domiciliar, mas em decorrência de outro processo. Bolsonaro é investigado pela sua atuação junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo. 

Recurso

A partir da publicação do acórdão com a decisão final, as defesas poderão apresentar os chamados embargos de declaração, recurso que tem objetivo de esclarecer omissões e contradições no texto final do julgamento.

 Em geral, esse tipo de recurso não tem poder para rever o resultado do julgamento e costuma ser rejeitado. Os embargos são julgados pela própria turma. 

Após a análise desse recurso, o relator, ministro Alexandre de Moraes, poderá determinar o início do cumprimento das penas. Não há prazo para julgamento. 

Com o placar de 4 votos a 1, os acusados não terão direito a levar o caso para o plenário da Corte.

Para conseguir que o caso fosse julgado novamente pelo pleno, os acusados precisavam obter pelo menos dois votos pela absolvição, ou seja, placar mínimo de 3 votos a 2. Nesse caso, os embargos infringentes poderiam ser protocolados contra a decisão.  

Prisão

Os réus não devem ficar em celas comuns. Oficiais do Exército têm direito à prisão especial, de acordo com o Código de Processo Penal (CPP). O núcleo 1 tem cinco militares do Exército, um da Marinha e dois delegados da Polícia Federal, que também podem ser beneficiados pela restrição.

São eles: 

  • Alexandre Ramagem (delegado da PF e deputado federal), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier (almirante), ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres (delegado da PF), ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno (general), ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
  • Jair Bolsonaro (capitão);
  • Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto (general), ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022. 

O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, assinou acordo de delação premiada com a Polícia Federal e não vai cumprir pena.

