Ex-prefeito é condenado por empregar irmão e cunhada em Corumbá

O levantamento foi realizado no período de 20 a 31 de outubro, com 1.720 eleitores, distribuídos em 54 cidades

Eduardo Riedel (PP) será reeleito no primeiro turno em pesquisa feita pelo Correio do Estado e IPEMS Paulo Ribas

A terceira pesquisa realizada pelo Correio do Estado e o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems) sobre intenções de votos para governador nas eleições do próximo ano confirmou que o atual chefe do Executivo estadual, Eduardo Riedel (PP), está virtualmente reeleito para o cargo.

De acordo com o levantamento estimulado, quando são apresentadas opções com nomes aos eleitores, se as eleições fossem hoje, Riedel seria reeleito no primeiro turno, com 56,94% da preferência dos entrevistados.

Depois, muito atrás, aparecem o deputado federal Marcos Pollon (PL), com 16,66%, o ex-deputado federal Fábio Trad (PT), com 15,23%, e, por último, o ex-senador Delcídio do Amaral (PRD), com 11,17%. Os porcentuais levam em consideração apenas os votos válidos.

Na estratificação dos dados, também considerando apenas os votos válidos, em Campo Grande, Riedel alcançou 49,05%, enquanto no interior chegou a 60,54%. Pollon obteve 17,26% na Capital e 16,39% no interior, Fábio Trad chegou a 22,20% na Capital e a 12,05% no interior e Delcídio teve 11,50% na Capital e 11,03% no interior.

ESPONTÂNEA

No levantamento espontâneo, quando é feita a pergunta aos entrevistados e não é dada nenhuma alternativa para resposta, Riedel também lidera, com 9,23%, seguido pelo ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), com 0,60%, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), com 0,56%, e o ex-governador André Puccinelli (MDB), com 0,50%.

Logo em seguida aparecem Fábio Trad, com 0,32%, o ex-prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro (PSDB), com 0,32%, Pollon, com 0,28%, o deputado estadual Zeca do PT, com 0,22%, Delcídio, com 0,12%, e a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 0,11%. Dos entrevistados, 0,73% citou outros nomes e 87,01% não sabem ou não opinaram.

Na estratificação dos dados, em Campo Grande, Riedel obteve 6,31% e 10,63% no interior, enquanto Capitão Contar fez 0,23% na Capital e 0,77% no interior, seguidos por Azambuja, com 0,23% na Capital e 0,72% no interior, e Puccinelli, com 1,08% na Capital e 0,23% no interior.

Já Fábio Trad teve 0,47% em Campo Grande e 0,26% no interior, tendo logo atrás Guerreiro, com 0% na Capital e 0,47% no interior, Pollon, com 0% na Capital e 0,42% no interior, e Zeca do PT, com 0,23% na Capital e 0,21% no interior.

MAIS ATRÁS

Também aparecem Delcídio, com 0,38% na Capital e 0% no interior, Rose, com 0,21% na Capital e 0,07% no interior, o deputado estadual Junior Mochi (MDB), com 0% na Capital e 0,15% no interior, e o deputado federal Beto Pereira (PSDB), com 0% na Capital e 0,14% no interior.

Ainda mais atrás temos a ministra Simone Tebet (MDB), com 0% na Capital e 0,14% no interior, o vereador Marquinhos Trad (PDT), com 0,28% na Capital e 0% no interior, e o deputado federal Vander Loubet (PT), com 0% na Capital e 0,10% no interior.

Por fim, aparecem Lúcio Carmo, com 0% na Capital e 0,08% no interior, o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PL), com 0% na Capital e 0,07% no interior, o ex-prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro (PL), com 0% na Capital e 0,07% no interior, a senadora Tereza Cristina (PP), com 0% na Capital e 0,05% no interior, e o senador Nelsinho Trad (PSD), com 0% na Capital e 0,02% no interior.

REJEIÇÃO

A pesquisa Correio do Estado/Ipems também levantou a rejeição para governador de Mato Grosso do Sul, e o ex-senador Delcídio do Amaral está na frente, com 78,54% de rejeição dos entrevistados, seguido pelo deputado federal Marcos Pollon, com 76,52%, o ex-deputado federal Fábio Trad, com 73,64%, e o atual governador Eduardo Riedel, com 39,89%.

O levantamento Correio do Estado/Ipems ouviu 1.720 eleitores, distribuídos por 54 municípios, no período de 20 a 31 de outubro, tendo grau de confiança de 95%, com margem de erro de 2,36 pontos porcentuais para mais ou para menos.

ANÁLISE

O diretor responsável pelo Ipems, Lauredi Sandim, reforçou que a pesquisa, tanto espontânea quanto estimulada, aponta a reeleição do governador Eduardo Riedel.

“Na pesquisa espontânea, nós temos em torno de 87,01% de indecisos, mas isso é normal, afinal, ainda falta muito tempo para as eleições do próximo ano e o pleito não está na agenda do eleitor”, analisou.

Ele completou que, por isso, os indecisos ainda estão nesse patamar elevadíssimo. “Mesmo assim, Riedel alcançou 9,23% de intenções de votos, dos quais 6,31% são na Capital contra 10,63% no interior”, pontuou.

Com relação à pesquisa estimulada para governador, Lauredi Sandim explicou que foram incluídos quatro nomes e o governador alcançou 56,94% da preferência dos entrevistados, sendo seguido por Marcos Pollon, com 16,66%, Fábio Trad, com 15,23% e, por último, Delcídio, com 11,17%. “Com esse porcentual, Riedel está reeleito no primeiro turno”, assegurou.

Já em relação à rejeição, o diretor do Ipems estranhou o fato de o ex-senador Delcídio ser o mais rejeitado, com 78,54%. “Ou seja, a maioria dos eleitores que conhecem ele não votariam nele para governador”, comentou.

Logo em seguida, conforme Lauredi Sandim, aparecem Marcos Pollon, com 76,52%, Fábio Trad, com 73,64%, e Riedel, com 39,89%.

“No caso do atual governador, a maior rejeição a ele se encontra na Capital, sendo em torno de 45,58%, contra 27,03% no interior”, concluiu o diretor do Ipems.

