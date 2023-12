Delcídio do Amaral tomou posse como presidente estadual do PRD - Foto: Divulgação

O ex-senador Delcídio do Amaral tomou posse, nessa quinta-feira (14), como presidente regional do Partido Renovação Democrática (PRD), em Mato Grosso do Sul.

O partido foi criado como resultado da fusão entre o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Patriota, aprovada pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número na urna eleitoral será o 25.

Reportagem do Correio do Estado já havia antecipado que, mesmo com a possibilidade de uma disputa pela presidência entre Delcídio e Lídio Lopes, já que ambos eram os presidentes estaduais das duas siglas que se fundiram, lideranças nacionais haviam batido o martelo em torno do nome do ex-senador.

Lídio Lopes anunciou, na última terça-feira (12), que se desfiliou do Patriota e seguirá sem partido, por enquanto.

O ato que oficializou Delcídio como presidente da sigla foi realizado na sede do partido em São Paulo, na presença do presidente do PRD, Ovasco Resende, do deputado Marcus Vinícius e demais lideranças partidárias.

Conforme a assessoria do partido, de imediato, Delcídio terá como trabalho a regularização do PRD, com a criação do CNPJ, a definição do diretório estadual e os trâmites para liberação do fundo partidário, previstos ainda para o ano de 2023.

O ex-senador também terá o compromisso de fortalecer o PRD no Estado, visando uma presença expressiva já nas eleições municipais de 2024 e 2026.

“Aqui em Mato Grosso do Sul, o PRD chega alicerçado na ideia de se estabelecer como um partido democrático, que busca romper com a polarização política vigente, promovendo a formulação de projetos em prol dos cidadãos sul-mato-grossenses", disse Delcídio.

"Nosso compromisso é de ter um ambiente para abertura de ideias e inovação, livre de acordos políticos que possam prejudicar o desenvolvimento do estado", acrescentou.

Novo partido

A decisão para criar o PRD teve como base o voto da relatora, ministra Cármen Lúcia, do TSE, que afirmou que todas as exigências da legislação sobre o tema foram cumpridas.

“A Procuradoria-Geral Eleitoral [PGE] também opinou pelo deferimento do pedido de fusão, destacando que as impugnações solicitadas versam sobre questões que não afetam matérias das competências da Justiça Eleitoral”, destacou a magistrada.

Nos últimos anos, o PTB abrigou políticos aliados do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), como Roberto Jefferson e o ex-deputado federal Daniel Silveira, além do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha.

No acordo que costurou o novo partido, o Patriota disse que só aceitaria os termos se Roberto Jefferson não tivesse nenhum cargo na executiva nacional. A fusão dos partidos foi acertada em outubro do ano passado, depois que as duas siglas não alcançaram a cláusula de desempenho nas eleições de 2022. A regra garante acesso ao Fundo Partidário, ao tempo de TV e à estrutura de liderança na Câmara.

As estimativas iniciais são de que o PRD deverá ter direito a uma parcela de cerca de R$ 22 milhões neste ano, com base em dados fornecidos pelo TSE. Os valores estavam bloqueados desde março por decisão da Corte.

O cálculo do montante leva em consideração a soma dos votos válidos obtidos pelo Patriota e pelo PTB nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados, ocorridas em 2 de outubro de 2022. As verbas estavam bloqueadas até que o pedido de fusão dos partidos fosse examinado pelo Plenário do TSE, o que já aconteceu.