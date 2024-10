Servidor e advogado são acusados de enriquecimento ilícito

ELEIÇÕES 2024

A atual prefeita de Campo Grande explicou que os recursos são 100% para obras de infraestrutura urbana no município

Ao participar ontem da sabatina promovida pela Rádio CBN Campo Grande e pelo Correio do Estado, a atual prefeita da Capital e candidata à reeleição, Adriane Lopes (PP), revelou que nos dois anos e cinco meses à frente do Executivo municipal já investiu R$ 215 milhões em obras de infraestrutura urbana e teria outros R$ 540 milhões engatilhados para dar continuidade com esse tipo de melhoria na cidade.

“Nesse período, fizemos 150 quilômetros de asfalto, reformamos 205 escolas e 43 Unidades Básicas de Saúde. Além disso, temos R$ 540 milhões em carta-consulta, e eu já baixei esse limite prudencial, pois em razão de ser período eleitoral há uma pausa em pré-investimentos. Entretanto, finalizando as eleições, vamos usar o recurso em obras de infraestrutura em mais de 24 novos bairros de Campo Grande”, garantiu.

Adriane esclareceu que os projetos já estão prontos e que o recurso é suficiente para o término de todas essas obras de infraestrutura.

“Infelizmente, ainda temos 11 obras paradas que foram iniciadas nas administrações anteriores, incluindo escolas, o Centro de Belas Artes, a Praça dos Imigrantes, entre outras. Porém, já sei o quanto precisarei gastar para terminá-las, caso eu seja reeleita”, assegurou, adicionado que, após concluí-las, pretende lançar grandes desafios, como o viaduto na rotatória da fábrica da Coca-Cola para interligar as avenidas.

Conforme ela, esse viaduto já tem R$ 15 milhões de emendas da senadora Tereza Cristina (PP) e o projeto já está pronto. “A prefeitura para o futuro está arrumada, não tem o que falar. O desafio foi gigante, mas deu certo e vai dar certo. Vou colocar um ponto final nessa gestão e iniciar a próxima com o pé no chão, com as contas em dia, sem distorção, sem loucura, e tendo um relacionamento com o Legislativo de uma outra forma”, adiantou.

OBRAS PARADAS

Ainda se tratando das obras paradas, Adriane ressaltou que assumiu a gestão em abril de 2022 com várias edificações abandonadas e com os contratos judicializados.

“Não houve realinhamento do preço depois da pandemia. O que foi licitado antes tinha um valor e depois da pandemia tinha um outro valor.

E essas obras foram judicializadas”, revelou.

Ela explicou que não dava para fazer uma ação e resolver todos os problemas jurídicos de uma vez. “O que eu tive que fazer? Colocar as equipes dos procuradores jurídicos para atuarem com rapidez para destravar as obras paradas na cidade. Hoje, Campo Grande é um canteiro de obras, e tenho mais de 30 bairros sendo pavimentados neste exato momento”, confirmou.

A candidata relatou que, nesse sentido, vem construindo novas soluções. “Nas últimas chuvas de janeiro, as bacias de contenção que nós construímos nesse tempo – que eram obras paradas que eu herdei, retomei, terminei e entreguei – já não impactaram tanto a cidade como nos anos anteriores, como a obra de contenção da Avenida Mato Grosso.

São obras que trouxeram um refrigério à mudança, tendo as estruturas mudadas para ter uma cidade mais sustentável”, afirmou. Adriane salientou uma das obras mais emblemáticas à cidade, que é a reforma da Avenida Ernesto Geisel. “Eu consegui avançar naquela via e estou recapeando toda a Ernesto Geisel, uma avenida que estava com a recuperação parada há 30 anos e agora é uma realidade. Nós vamos terminá-la”, prometeu.

Com relação ao Centro de Belas Artes, a prefeita disse que é uma obra que está fazendo muitos aniversários e que já passou pelas mãos de vários gestores. “No meu governo,

eu coloquei tudo o que tem para funcionar, trazendo a melhoria das estruturas, das escolas, das unidades de saúde, e agora nós estamos colocando um ponto final nas obras inacabadas”, reafirmou.

Segundo ela, o Centro de Belas Artes tem recursos para seu término e que o projeto é “muito bonito”. “Nós temos o projeto e, se eu for reeleita, vamos levar para lá o Parque Tecnológico [de Campo Grande], bem como toda a nossa área da cultura. Estou com um recurso para a revitalização da rotunda, chegando ao Parque Tecnológico, fazendo ali no Centro, usando aquele espaço que, ao longo dos anos, trouxe desenvolvimento para a cidade”, detalhou.

A prefeita disse ainda que pretende levar vida para aquela região, tendo em vista que atrás do Centro de Belas Artes há inúmeras obras de condomínios residenciais. “Tem também a Vila dos Idosos, próximo ao Mercadão. Então, nós estamos trabalhando a cidade no seu contexto, e o meu maior desafio é colocar um ponto final nas obras inacabadas de Campo Grande”, finalizou.



