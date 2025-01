Ex-vereador e ex-deputado, Youssif Domingos assume Secretaria de Governo de Campo Grande

CAMPO GRANDE

Sob a presidência de Papy, os vereadores já se reuniram com três senadores e três deputados federais da bancada de Mato Grosso do Sul

Na semana passada, a Câmara Municipal de Campo Grande recebeu uma verdadeira peregrinação de senadores e deputados federais para dar boas-vindas à nova composição da Mesa Diretora da Casa de Leis, presidida pelo vereador Epaminondas Vicente Silva Neto (PSDB), o Papy, e também para alinhar a destinação de emendas federais para o município.

Com início na segunda-feira (6/1) e término na tarde de sábado (11/1), os vereadores receberam os deputados federais Vander Loubet (PT), Beto Pereira (PSDB) e Camila Jara (PT) e os senadores Nelsinho Trad (PSD), Soraya Thronicke (Podemos) e Tereza Cristina (PP).

Na prática, a nova gestão da Câmara Municipal demonstrou que busca o protagonismo junto à bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso na hora da definição das emendas federais para Campo Grande.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o presidente Papy explicou que, no princípio, o que era para ser apenas uma visita de cortesia dos parlamentares federais acabou se transformando em uma reunião para alinhar futuros investimentos para o desenvolvimento de Campo Grande.

“Eram visitas de cortesia, mas acabaram virando reuniões entre os senadores e deputados federais com os vereadores para tratar da destinação de emendas da bancada federal para a nossa Capital. Tanto os nossos parlamentares federais quanto nós vereadores temos o desejo em comum de aprimorar essa destinação de recursos para o município”, reforçou Papy.

O presidente da Câmara Municipal detalhou que ficou subentendido que, na hora da destinação dos recursos frutos de emendas individuais e da bancada federal para Campo Grande, a Casa de Leis contribuirá com o suporte de acompanhar a devida aplicação desse dinheiro para o seu destino final.

“Principalmente as emendas individuais ficam meio que à deriva quando são destinadas para Campo Grande e, nós, os vereadores, nos colocamos à disposição para ficarmos vinculados com os senadores e deputados federais para acompanhar a devida aplicação dos recursos encaminhados”, explicou.

Nesse sentido, Papy adiantou para o Correio do Estado que, no dia 27, a Câmara Municipal terá uma reunião com toda a bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso para bater o martelo nessa parceria política.

“Nós queremos participar do debate para a definição dos projetos que os senadores e os deputados federais pretendem investir em Campo Grande por meio de emendas. O importante é que os vereadores fiquem vinculados com as emendas”, argumentou.

SENADORES

O primeiro dos três senadores a visitar a Câmara Municipal de Campo Grande foi Nelsinho Trad, que buscou ampliar o diálogo e a participação da Casa de Leis nas discussões sobre os investimentos em Campo Grande. Um dos temas debatidos foi a possibilidade de sugestões dos vereadores nas definições sobre emendas para a Capital.

Ele afirmou que cada vereador poderá participar do diálogo e do entendimento dos investimentos de emendas direcionadas a Campo Grande.

“Destaco o aspecto municipalista de nossa atuação e, mais do que isso, valorizo o trabalho do Legislativo de Campo Grande, a nossa Capital. Vamos fazer com que a produtividade, através das emendas que vêm de Brasília [DF], não só do nosso gabinete como da bancada, possa também ser carimbada com a atuação de cada vereador”, ressaltou.

O senador afirmou ainda que seu gabinete está à disposição para o encontro, para as definições acerca dessa atuação.

“Todo vereador tem sua prioridade, na educação, na saúde, no esporte, na assistência social, na cultura ou infraestrutura”, disse o senador, ressaltando que, na reunião com a bancada federal, o vereador poderá apresentar sua demanda prioritária.

Já a segunda a visitar os vereadores foi a senadora Soraya Thronicke, atual coordenadora da bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso, que destacou a importância do vereador, por ter contato direto com a população, ter esse protagonismo em relação às emendas federais.

“São os vereadores que estão junto à população, sabem a necessidade de cada região. É preciso superar as dificuldades de interlocução, e acredito que, com a atual formação, com o presidente Papy liderando todos para o bem principal que nos une, que é o bem-estar da população campo-grandense, vai fazer com que os recursos que chegam a Campo Grande realmente sejam executados a contento, no prazo e na qualidade que nós merecemos”, disse.

Ela acrescentou a importância de reconhecer o protagonismo do Poder Legislativo na definição das emendas.

“É muito importante eles se entregarem conosco. Ninguém faz nada sozinho”, afirmou, complementando que são os parlamentares municipais que poderão apontar onde há necessidade de uma escola ou de uma Unidade de Pronto Atendimento Médico (UPA), por exemplo. “Política é feita com união de forças”, enfatizou.

“Todos falam a mesma linguagem: que Campo Grande precisa estar preparada para receber as emendas e a necessidade do vereador atuar ativamente na coordenação e no acompanhamento dessas emendas. Vamos receber toda a bancada para uma reunião de trabalho, em que vamos sair do discurso e ir para a prática”, afirmou o presidente da Câmara Municipal.

Também presente na reunião, o deputado estadual Pedro Caravina (PSDB), coordenador da Frente Parlamentar Municipalista da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), destacou a importância da parceria com o Legislativo estadual e federal.

“Já fui prefeito e sei que quando o Legislativo caminha próximo ao Executivo e outras esferas, como o parlamento estadual e a bancada federal, quem ganha é Campo Grande. Todos, independente de sigla partidária, estão empenhados em ajudar Campo Grande nas pautas em que a cidade precisa avançar, como saúde, mobilidade urbana e infraestrutura”, argumentou.

A terceira senadora a se encontrar com os vereadores foi Tereza Cristina, que também destacou o protagonismo na definição de emendas federais, destinando recursos para Campo Grande.

“Teremos emendas em que a Câmara será protagonista com a população de Campo Grande. Todos vão se reunir e vão avaliar a necessidade, seja de uma praça, de um campo de futebol, de um posto de saúde”, afirmou, exemplificando que podem ser feitas emendas coletivas, em nome dos vereadores, com projetos prioritários. “Vamos ajudar Campo Grande e a Câmara a ter protagonismo”, disse.

A senadora ressaltou o clima de otimismo com essa participação.

“Acabei de ouvir de todos os vereadores a satisfação por estarem participando com o vereador Papy desses encontros com a bancada federal, conversando e mostrando interesse em estarem cada dia mais próximos dos deputados e dos senadores, interagindo sobre os problemas de Campo Grande e ajudando a prefeita Adriane Lopes a conduzir Campo Grande”, disse a senadora, ressaltando o clima de harmonia.

O presidente Papy também fez uma avaliação positiva do bom relacionamento da bancada federal com a Câmara Municipal.

“Todos praticamente falaram o mesmo discurso, e temos a intenção de se relacionar melhor com a bancada federal, com o governo e as bancadas do Estado. Precisamos ter esse alinhamento, coordenar as ações, com objetivo único de que a emenda do parlamentar federal chegue a ser executada e entregue, entregar na ponta, com apoio e vínculo com o parlamentar municipal”, ressaltou.

O presidente salientou ainda que “é um jogo de ganha-ganha”, em que o parlamentar federal tem sua emenda executada bem-feita, o vereador estará acompanhando isso, entregando na sua base, e a população vai receber um equipamento de qualidade.

DEPUTADOS FEDERAIS

Ex-coordenador da bancada federal do Estado no Congresso, o deputado federal Vander Loubet foi o primeiro a visitar o novo presidente da Câmara Municipal de Campo Grande e também sugeriu uma maior aproximação com a Casa de Leis.

“Fui lá fazer uma visita para ele, de cortesia, para dar os parabéns pela vitória dele como presidente, pois não é fácil um jovem como ele, no segundo mandato de vereador, já chegar à presidência da Câmara Municipal. Falei para ele que essa transição que a gente está fazendo com novas lideranças é importante para a política”, disse ao Correio do Estado.

Vander lembrou que Papy foi eleito em uma frente muito ampla, o que foi muito positivo.

“A nova Mesa Diretora da Câmara Municipal conta com a maioria dos partidos que tiveram vereadores eleitos, inclusive, do PT, que ocupa a segunda-secretaria. Mas também propus para ele que a gente organize um café da manhã com toda a bancada federal na Câmara Municipal para puxar o protagonismo para a Casa na hora de definir os investimentos, tanto do governo do Estado quanto do governo federal”, salientou.

O deputado federal lembrou que Campo Grande conta com investimentos do Novo Programa de Aceleração de Crescimento (Novo PAC).

“Nós temos investimento das emendas parlamentares federais e de programas dos ministérios. Por isso, eu penso que é importante que cada partido, que as suas bancadas se apropriem disso, que sejam os Legislativos protagonistas desses investimentos todos”, projetou.

Ele destacou que isso fortalece o Legislativo e também coloca os vereadores e os deputados como protagonistas, pois são eles que buscam correr atrás para viabilizar esses investimentos, tanto com o governador Eduardo Riedel (PSDB) quanto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O deputado federal Beto Pereira também pensa da mesma forma.

“O Papy foi um dos principais apoiadores da minha chapa na corrida pela prefeitura municipal, e a vitória dele para a presidência da Câmara Municipal consolida a nossa parceria”, destacou.

Durante a visita, Beto conversou com outros vereadores, como Coringa (MDB), Landmark (PT) e Jean Ferreira (PT).

“As conversas foram pautadas pelo compromisso em trazer melhorias para a população da cidade. Manifestei o desejo de trabalhar em conjunto com a nova Mesa Diretora, ressaltando a importância de manter o diálogo. Acredito que a visita abriu espaço para discussão de projetos e para novas iniciativas que atendem às demandas da comunidade”, assegurou.

A última deputada federal a visitar a Casa de Leis foi Camila Jara, que também tratou sobre a ampliação da participação dos vereadores na destinação de emendas para garantir investimentos na Capital.

“A Câmara Municipal é fundamental para que a gente consiga atender aos anseios da população. São os vereadores e vereadoras que recebem primeiro a demanda da população”, afirmou, colocando o seu gabinete à disposição para atender as demandas que chegam aos vereadores.

“Precisamos das praças com infraestrutura, saber porque está faltando remédio no posto, para que a gente consiga fazer com que a democracia funcione e que os recursos cheguem na ponta para toda a população”, disse a deputada federal, complementado que “são os vereadores que andam no dia a dia na cidade, que estão conectados com a população e sabem qual a maior dor da população”.

“Nada mais justo que eles também consigam opinar e decidir onde destinar recursos”, acrescentou.

