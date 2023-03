Foragido, Oswaldo Eustáquio faz campanha para candidato paraguaio

Foragido da Justiça, o influenciador bolsonarista Oswaldo Eustáquio publicou vídeos e foto fazendo propaganda para o candidato conservador à Presidência paraguaia, Santiago Peña.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou sua prisão em dezembro do ano passado por incentivar e participar de manifestações que pediam o golpe militar contra a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Desde então, a PF (Polícia Federal) o procura.

Em um vídeo publicado na semana passada, o bolsonarista diz ter ficado um período no México e anuncia que permanecerá no Paraguai até 30 de abril para ajudar Santi Peña, como é chamado, a vencer as eleições. “Hoje, o Paraguai se tornou o principal país pró-vida e pró-família da América e o último muro entre o mundo e o comunismo”, justifica.

Dias depois, publicou foto com o candidato paraguaio, cumprimentando-o no partido Colorado.

O jornalista bolsonarista está na mira de Moraes desde os primeiros desdobramentos dos inquéritos para apurar ataques aos ministros do STF e ameaça antidemocráticas.

Ele chegou a ser preso em 2020, mas foi colocado em prisão domiciliar pelo ministro.

Em setembro de 2021, por causa da participação dos atos golpistas do 7 de Setembro, Eustáquio voltou a ser alvo de pedido de prisão, revogado depois.

Candidato favorito para vencer as próximas eleições presidenciais no Paraguai, em 30 de abril, Santiago Peña, 44, é a nova cara do partido de direita Colorado. Tem ainda a bênção do ex-presidente Horacio Cartes, que, apesar de ser alvo de sanções dos EUA devido a acusações de corrupção, segue como o homem mais poderoso do país, dono de bancos e empresas de cigarros.

