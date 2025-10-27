Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ELEIÇÕES 2026

Fracasso de CPI inviabiliza candidaturas de Lívio, Ana Portela, Maicon e Coringa

Os quatro vereadores apostavam no sucesso dos trabalhos da comissão para entrarem na Assembleia Legislativa

Daniel Pedra

27/10/2025 - 08h20
Se antes era uma garantia de retorno político nas eleições de 2026, agora virou uma verdadeira âncora para qualquer tipo de pretensão dos seus integrantes no pleito do próximo ano em Mato Grosso do Sul.

Essa é melhor definição para Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada pela Câmara Municipal de Campo Grande para investigar a qualidade do transporte coletivo urbano prestado pelo Consórcio Guaicurus no Município com a anuência da Prefeitura Municipal.

Instaurada no dia 20 de março e encerrada no último dia 12 de setembro deste ano, ou seja, após quase seis meses de trabalhos, a CPI do Ônibus, como ficou conhecida, não surtiu nenhum efeito prático, tanto para os passageiros, quanto para a prefeitura e consórcio.

O resultado frustrante acabou por, praticamente, “sepultar” o desejo de quatro dos cinco integrantes da CPI do Ônibus de concorrem com grandes chances de vitória na corrida pelas 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

Os vereadores Dr. Lívio (União Brasil), que foi o presidente da comissão, Ana Portela (PL), que foi a relatora, e Maicon Nogueira (PP) e Junior Coringa (MDB), que foram componentes da CPI, terão de repassar o projeto de serem pré-candidatos nas eleições de 2026.

O Correio do Estado apurou que, pelo menos, dois deles já teriam desistido do sonho e vão trabalhar para tentar a reeleição aos respectivos cargos em 2028, enquanto outros dois ainda não se deram por vencidos e devem tentar, mesmo com chances quase zero, o pleito do próximo ano, porém, sem o otimismo de quando a comissão foi iniciada.

Se os desgastes para as imagens públicas dos quatro vereadores com a CPI do Ônibus já foram ruins quando da entrega do relatório final no último dia 12 de setembro, com a paralisação dos motoristas do transporte coletivo urbano na semana passada e todo o imbróglio que isso gerou, os nomes dos integrantes ficaram ainda mais chamuscados.

A reportagem apurou que as respectivas cúpulas dos quatro partidos aos quais os referidos parlamentares estão filiados não querem nem saber das pretensões políticas deles para as eleições que se avizinham no Estado.

Já é dado como certo que os dois que devem pagar para ver e, mesmo depois de a CPI terminar em pizza, vão colocar os respectivos nomes à disposição dos partidos para serem candidatos a deputados estaduais em 2026, enfrentarão uma grande rejeição interna e a chance de terem os pedidos aprovados também é quase zero.

ENROLAÇÃO

Conforme o Correio do Estado já divulgou, após ter sido apresentado à população, o relatório final foi encaminhado ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul (MPT-MS) e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS).

De acordo com os protocolos de envio, a Câmara Municipal demorou 18 dias até encaminhar o documento aos órgãos, visto que data do dia 1º de outubro, sendo que à reportagem o TCE-MS informou que não recebeu o relatório final da CPI, enquanto o MPMS comunicou que o recebeu o documento, porém, ainda não decidiu sobre os pedidos de indiciamentos.

“Em relação ao relatório da CPI do Transporte Coletivo, o material foi encaminhado à 25ª e à 43ª Promotorias de Justiça de Campo Grande, que estão analisando o conteúdo”, disse o MPMS em nota, enquanto o MPT respondeu que desde o dia 12 de junho abriu uma investigação sobre relatos feitos por ex-funcionários a respeito do Consórcio Guaicurus durante oitivas da CPI do Ônibus.

“Com base na compilação dos fatos relatados pelas testemunhas, mencionados tanto em ofício da Câmara Municipal, bem como nas publicações da imprensa, o MPT entendeu que havia necessidade de aprofundar as investigações e, desta forma, no dia 23 de junho, converteu a notícia de fato em um procedimento preparatório”, disse em nota.

“No dia 16 de outubro, foi juntado aos autos do procedimento o relatório final da CPI do Transporte Público, remetido ao MPT pelo presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Neto (PSDB), o Papy. Diante desse novo elemento, o MPT está analisando o conteúdo do documento para identificar se existem eventuais irregularidades não contempladas no escopo atual da investigação, para, eventualmente, incluí-las no procedimento e, então, definir os próximos encaminhamentos. Seguimos à disposição”, completou.

O QUE O RELATÓRIO DIZ?

Ao todo, o documento conta com cerca de 200 páginas, com constatações, apontamentos e indiciamentos, do qual cada vereador tirou suas conclusões e encaminhou as sugestões individuais para o documento final. Integraram a comissão os parlamentares Dr. Lívio (União Brasil), Ana Portela (PL), Júnior Coringa (MDB), Maicon Nogueira (PP) e Luiza Ribeiro (PT).

Entre os apontamentos feitos por eles, a comissão pediu para que o Consórcio Guaicurus esclareça a venda de um imóvel da Viação Cidade Morena, justifique a movimentação financeira de R$ 32 milhões entre a Viação Cidade dos Ipês – que não integra o consórcio – e explique as despesas de manutenção com percentual de 84% e das despesas não operacionais, que saltaram de R$ 250 mil para R$ 11 milhões em 2021.

Além desses três tópicos, a CPI também solicitou o encaminhamento dos dados financeiros, contábeis e operacionais para fiscalização. Também, foi sugerida a substituição imediata de 197 ônibus que já estariam com idade útil de cinco anos vencida e a realização de uma revisão tarifária “justa e favorável à população”, diante da ausência de uma retificação ordinária de 2019, prevista para acontecer a cada sete anos.

Isso posto, foi constatado, de acordo com o relatório, que o Município de Campo Grande tem negligenciado a fiscalização do transporte público, “deixando de investir em infraestrutura, modernizar a legislação e realizar concursos para reforçar as equipes da Agereg [Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos] e Agetran [Agência Municipal de Transporte e Trânsito]”, as principais envolvidas no caso do Consórcio Guaicurus.

O documento também sugere o indiciamento de Odilon de Oliveira Júnior e Vinicius Leite Campos, ambos ex-diretores da Agereg, de Janine de Lima Bruno e Luís Carlos Alencar Filho, ex-diretores da Agetran, e de diretores do Consórcio Guaicurus.

*SAIBA

A CPI do Ônibus foi instaurada no dia 20 de março deste ano, conforme Ato da Presidência. Três eixos principais nortearam a comissão: a utilização de frota com idade média e máxima dentro dos limites contratuais e o estado de conservação dos veículos, nos últimos cinco anos; o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, à luz dos subsídios públicos concedidos; e a efetividade da fiscalização exercida pela Prefeitura Municipal, pela Agereg e pela Agetran, especialmente após a assinatura do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, em novembro de 2020. Os trabalhos contemplaram análise documental, inspeções técnicas, requerimentos aos órgãos competentes e oitivas.

(Colaborou Felipe Machado)

DESDOBRAMENTOS

Tebet vê diálogo de Lula e Trump como inicio de conversa que será vitória para o Brasil

Ministra do Planejamento e Orçamento, a sul-mato-grossense disse neste domingo que a conversa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi "mais um gol"

26/10/2025 17h00

Através de suas redes sociais, a três-lagoense fez uma analogia com um jogo de futebol

Através de suas redes sociais, a três-lagoense fez uma analogia com um jogo de futebol Marcelo Victor/Correio do Estado

Para a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, a conversa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi "mais um gol" do Governo Federal Brasileiro, segundo dito pela sul-mato-grossense neste domingo (26)

Através de suas redes sociais, a três-lagoense fez uma analogia com um jogo de futebol. Disse que o gol foi fruto de um "lançamento" da diplomacia e um "cabeceio certeiro" do presidente petista.

Para ela, a conversa iniciada hoje vai significar a vitória brasileira no "placar do crescimento".

"Mais um gol, fruto do lançamento preciso da diplomacia brasileira e do cabeceio certeiro do Lula, no ângulo da negociação. Início de conversa que vai significar a nossa vitória no placar do crescimento, da geração de empregos e do controle da inflação", escreveu.

Encontro

Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniram neste domingo, dia 26, na Malásia, para discutir a crise política entre os governos e o tarifaço sobre as exportações brasileiras.

O encontro começou às 15h30, horário local, no Centro de Convenções de Kuala Lumpur (KLCC). Os dois governos confirmaram a realização da conversa, em paralelo à Cúpula de Líderes da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático).

Questionado no início se poderia rever o tarifaço sobre o Brasil ainda neste domingo, Trump disse que estavam abertos a "avançar rápido" nesta discussão.

Trump negou que sejam injustas as razões para aplicar o tarifaço ao Brasil, como defende o governo brasileiro.

"Não, acho que tudo é justo. Temos muito respeito pelo seu presidente e pelo Brasil. Provavelmente faremos alguns acordos. Eles podem oferecer muita coisa, e nós podemos oferecer muita coisa.

É uma grande honra estar com o presidente do Brasil. É um país grande e bonito e vai muito bem. Acho que seremos capazes de fazer alguns bons acordos para os dois países. Vou deixar isso para Jamieson, Scott e Marco. Vamos acabar tendo uma relação muito boa, sempre tivemos", disse Trump.

Trump desconversou quando questionado sobre quais eram as condições que o fariam reduzir as tarifas ao Brasil: "Vamos discutir por um tempo e provavelmente chegaremos a uma conclusão muito rapidamente".

Ele negou ter interesse em falar sobre a crise na Venezuela, a não ser que Lula desejasse pautar o asssunto. Questionado sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, Trump afirmou apenas que "sempre gostou dele" e que se entristeceu com a condenação por golpe de Estado.

"Eu sempre gostei dele, fiquei muito mal com o que aconteceu com ele", respondeu o americano, sem dizer se desejava tratar do tema.

 

Política

Eduardo Bolsonaro sugere que Jair Bolsonaro foi tema no encontro entre Lula e Trump

Presidentes se encontraram hoje na Malásia para discutir negócios entre os países, principalmente sobre o 'tarifaço'

26/10/2025 11h30

Eduardo Bolsonaro acredita que seu pai, Jair Bolsonaro, foi pauta em reunião entre Lula e Trump

Eduardo Bolsonaro acredita que seu pai, Jair Bolsonaro, foi pauta em reunião entre Lula e Trump Foto: Arquivo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, postou na sua conta da rede social X parte da entrevista coletiva antes da reunião entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em que Trump é questionado sobre o ex-presidente Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro comentou: "Lula encontra Trump e na mesa um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário: BOLSONARO. Imagine o que foi tratado a portas fechadas?", postou o deputado federal.

No vídeo, Trump responde que sempre gostou de Bolsonaro e diz que se sente muito mal com o que tem acontecido com ele aqui no Brasil e diz ainda que sempre considerou Bolsonaro um negociador duro, "mas você sabe, está passando por muita coisa", referindo-se a prisão domiciliar do ex-presidente do Brasil.

Questionado sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, Trump afirmou apenas que "sempre gostou dele" e que se entristeceu com a condenação por golpe de Estado.

"Eu sempre gostei dele, fiquei muito mal com o que aconteceu com ele", respondeu o americano, sem dizer se desejava tratar do tema.

