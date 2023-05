Futuro presidente da CPI do 8/1 diz que é preciso saber se houve tentativa de golpe

AGORA É OFICIAL

Ladeado pela prefeita de Campo Grande e pela senadora Tereza Cristina, Ciro Nogueira confirmou festa de filiação no dia 1º de junho

Em vídeo postado pela senadora Tereza Cristina (PP-MS) em sua conta na rede social Instagram direto de Brasília (DF) agora há pouco, o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, deu as boas-vindas para a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, ao partido, oficializando uma informação que foi divulgada na edição de ontem (22) do Correio do Estado.



No vídeo, Ciro Nogueira declara que hoje é um dia de muita alegria para os progressistas.



“Estou ao lado da nossa líder no Senado Federal, a grande ministra Tereza Cristina, e da nossa prefeita Adriane Lopes, que está recebendo aqui o convite para filiação ao nosso partido. Se Deus quiser, nós iremos no dia 1º de junho a Campo Grande (MS) para a festa de filiação”, destacou.



Ele completou que é um motivo de muita alegria e de satisfação para o partido receber nos quadros do PP a prefeita de uma capital significativa do Brasil. “Estamos muito felizes”, reforçou.



Já Tereza Cristina fez questão de dizer que hoje é um dia especial e que no dia 1º de junho todos estarão com a prefeita Adriane Lopes na festa de filiação ao PP.



“Com a vinda da prefeita temos um ótimo quadro na política para Campo Grande. A prefeita está fazendo um ótimo trabalho e nós estaremos juntos ajudando a Prefeita a realizar esse trabalho”, garantiu.



A senadora acrescentou que, agora como progressista, Adriane Lopes trará mais pessoas para o partido.



A prefeita Adriane Lopes agradeceu a honra de ser recepcionada pelo presidente nacional do PP.



“Também quero agradecer à nossa senadora Tereza Cristina, que é uma amiga, muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada, agradeço esse acolhimento no PP e tenho certeza que no Partido Progressista nós vamos avançar muito na Capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande”, finalizou.

Viagem

Na manhã desta terça-feira, o Correio do Estado já tinha adiantado que, como parte do processo de filiação da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, ao PP de Mato Grosso do Sul, a senadora Tereza Cristina a tinha convidado para uma série de reuniões políticas em Brasília.



Segundo apurou a reportagem, Tereza Cristina iria apresentar pessoalmente Adriane Lopes ao presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, e ao presidente da Câmara Federal, deputado federal Arthur Lira (PP-AL).



Com as apresentações devidamente feitas, a senadora sul-mato-grossense vai aproveitar para convidar Ciro Nogueira e Arthur Lira para a festa de filiação de Adriane Lopes ao PP, que está marcada para as 13 horas do próximo dia 1º de junho na Associação Nipo Brasileira de Campo Grande, na saída para Três Lagoas (MS).

