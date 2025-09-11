Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Fux fica imóvel e calado em sessão permeada por piadas e recados sobre seu voto

Postura expressa o seu isolamento no colegiado

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

11/09/2025 - 16h06
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O dia seguinte ao voto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux foi o momento de os colegas darem o troco Após expor um acordo de bastidor e avisar em tom pouco amistoso aos colegas que não desejaria ser interrompido em seu voto de mais de 12 horas, o magistrado se viu obrigado a manter a posição exigida dos demais nesta quarta-feira, 11, numa sessão permeada por piadas e recados a ele.

Único a não pedir a palavra à ministra Cármen Lúcia para discutir aspectos técnicos do seu voto e da denúncia, Fux ficou calado e passou a maior parte do tempo olhando para baixo, manuseando papéis e com o rosto demonstrando seriedade. A postura expressava o seu isolamento no colegiado.

Os demais ministros, além de fazer "bate bola" com Cármen, mantiveram os olhos atentos na ministra e demonstravam postura corporal mais leve do que Fux. Às 15h42 desta quinta-feira, o ministrou deixou o plenário por cerca de cinco minutos. Naquele momento, a decana da Primeira Turma sustentava que houve violência na tentativa de golpe de Estado e que foi constituída organização criminosa para atentar contra a democracia.

Fux retornou ao plenário e puxou assunto com Dino, mas a expressão corporal de ambos demonstrava que havia discordância a respeito do assunto. Dino se arrumou na cadeira e balançou a cabeça em resposta ao colega. Esse foi o único momento de interação com algum dos colegas.

O único momento em que Fux alterou a postura corporal foi quando o ministro Alexandre de Moraes pediu a palavra para reforçar o argumento de Cármen de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) liderou organização criminosa. Quando o relator da ação penal exibiu vídeos que exemplificavam o golpismo, Fux se colocou atento ao que passava no telão da Primeira Turma e, logo que a transmissão foi encerrado, voltou a abaixar a cabeça e manusear documentos na sua baia.

Como antecipou o Estadão, havia a expectativa entre pessoas com trânsito no STF que os demais ministros da Primeira Turma usassem a sessão de hoje para rebater o voto de Fux, uma vez que o magistrado vetou a discussão colegiada no dia anterior Fux, no entanto, foi compelido por sua própria exigência a manter o silêncio enquanto os colegas discutiam o processo e faziam piadas entre si.

Logo no início da sessão, Cármen e Dino arrancaram risadas da plateia presente na Primeira Turma com uma interação cujo subtexto mandava recados a Fux. Dino pediu a palavra para a colega e disse que adota a estratégia do "banco de horas" em seus votos - ou seja, vota rápido para fazer diversos "apartes" nos votos dos colegas.

"Mas vai usar tudo no meu?", questionou Cármen, provocando risos "Não, ainda tem o do ministro Zanin", respondeu Dino mantendo o clima descontraído a Primeira Turma.

A leveza na interação dos dois ministros contrastou com a tensão da última sessão, quando Fux fez um voto de mais de 12 horas com críticas às posições já manifestadas.

Julgamento

Zanin: Não é crível que Bolsonaro não tivesse participado de elaboração de minuta golpista

O ministro, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta quinta-feira, 11, que "não é crível" que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tivesse anuído à elaboração do decreto

11/09/2025 17h28

Compartilhar
O ministro Cristiano Zanin durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista

O ministro Cristiano Zanin durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Continue Lendo...

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta quinta-feira, 11, que "não é crível" que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tivesse anuído à elaboração do decreto da minuta do golpe e de discurso de "posse", que seria supostamente lido, após a concretização do golpe de Estado em 2022.

Segundo Zanin, o ex-presidente estava ciente de todas as ações dos outros integrantes da organização criminosa, "anuindo" a cada passo e até "tomando a frente para conclamar a população" a adotar "atos concretos" pela ruptura institucional. "Era o líder a ser seguido pelos demais integrantes da organização criminosa "

As ponderações ocorreram enquanto Zanin finalizava a conclusão de seu voto sobre as imputações feitas a Jair Bolsonaro. Antes disso, o ministro já havia encaminhado seu voto pela condenação do ex-presidente e de seus aliados, tornando Bolsonaro o primeiro ex-chefe do Executivo a ser condenado por golpe de Estado. "Julgo procedente a pretensão punitiva em relação a este réu", apontou Zanin.

Assine o Correio do Estado

Interior

Dois dias após operação do Gaeco, Terenos segue sem prefeito

Após reunião com o jurídico da Câmara Municipal, nesta sexta-feira (12), os vereadores irão definir quem assumirá como Chefe do Executivo

11/09/2025 17h23

Compartilhar

Imagem Divulgação

Continue Lendo...

Com a prisão do chefe do Executivo do município de Terenos, Henrique Budke (PSDB), durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), o futuro de quem assumirá a prefeitura segue incerto.

Em conversa com o Correio do Estado, o vice-prefeito Arlindo Landolfi (Republicanos) informou que ainda não há decisões e que está aguardando a deliberação da Câmara Municipal, que anunciará na sexta-feira (12) quem assume o comando da gestão municipal.

Na manhã desta quinta-feira (11), o prefeito Henrique Budke (PSDB) pediu afastamento do cargo da principal cadeira da cidade.

“[O prefeito] pediu um afastamento porque, na Justiça, ele não foi afastado. Só o levaram, mas ele não foi afastado. Como ele pediu uma licença, a Câmara vai se reunir para tomar a decisão”, explicou o vice-prefeito.

Ainda sobre possíveis alinhamentos com vereadores para estudar o cenário político de Terenos, Arlindo Landolfi informou que não houve diálogo para definir os rumos de quem deve assumir a cadeira do Executivo.

Ao ser questionado se, caso assuma a prefeitura, irá romper os contratos que ultrapassam R$ 15 milhões,  suposto esquema criminoso em Terenos voltado para fraudar licitações públicas locais, o vice-prefeito informou que responderá caso seja nomeado.

O presidente da Câmara Municipal de Terenos, Leandro Guimarães Caramalac (PSD), preferiu não comentar se está sendo costurado algum apoio entre os vereadores e o vice-prefeito.

“Será tudo formalizado amanhã. O jurídico da Câmara vai passar orientações um pouco antes da coletiva de imprensa, e, a partir disso, a gente vai anunciar o que vamos fazer”, disse o vereador.

Com relação aos contratos apontados na investigação, o vereador acredita que quem assumir a cadeira do Executivo deve romper imediatamente, “até que se prove o contrário”.

Entenda

Essa operação desdobrada pelo Gaeco mira um suposto esquema criminoso em Terenos, que seria voltado para fraudar licitações públicas locais, onde os contratos ultrapassam R$ 15 milhões, como bem acompanhou o Correio do Estado

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 59 de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com alvos nas cidades de Campo Grande e Terenos. 

Foi constatado em investigação a existência da organização criminosa, que agia com núcleos bem definidos contra a Administração Pública, se valendo de servidores corrompidos para fraudar o caráter competitivo das licitações públicas. 

Nesse sentido, haviam dois principais núcleos: 

  • o empresarial, composto por empreiteiros que se beneficiavam dos contratos fraudulentos.
  • o político-administrativo, formado por servidores como Isaac Cardoso Bisneto (ex-secretário de Obras) e Valdecir Alves Batista, responsáveis por direcionar editais

Assim, havia o direcionamento dos respectivos certames para beneficiar empresas participantes do esquema, com a elaboração de editais moldados e por meio de simulação de competição legítima. 

Além disso, havia o pagamento de propina para os agentes públicos que, falsamente, atestavam o recebimento de produtos, de serviços e, ainda, aceleravam os trâmites administrativos necessários aos pagamentos de notas fiscais decorrentes de contratos firmados entre os empresários e o poder público.

Com o desdobrar da situação, enquanto até a tradicional Festa do Ovo precisou ser cancelada, o vice-prefeito de Terenos é quem deve assumir o cargo interinamente já nesta quinta-feira (11).

** Colaborou Leo Ribeiro

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 5999-4 de hoje, quarta-feira (10/09)
loterias

/ 23 horas

Resultado da Loteria Federal 5999-4 de hoje, quarta-feira (10/09)

2

"Mais louco do Brasil" cancela rodeio e anuncia corte de gastos em Ivinhema
Facão

/ 1 dia

"Mais louco do Brasil" cancela rodeio e anuncia corte de gastos em Ivinhema

3

Funcionária que pediu demissão após ser acusada de furto será indenizada
Cidades

/ 2 dias

Funcionária que pediu demissão após ser acusada de furto será indenizada

4

Contar rejeita troca de candidatura ao Senado por disputa a prefeito em 2028
ARTICULAÇÕES

/ 1 dia

Contar rejeita troca de candidatura ao Senado por disputa a prefeito em 2028

5

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista
Cidades

/ 2 dias

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 17 horas

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei