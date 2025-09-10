Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Fux livra Cid de organização criminosa mas vota para condenar por abolição do Estado de direito

Ministro argumentou que Mauro Cid não pode ser responsabilizado criminalmente pelo crime de organização criminosa

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

10/09/2025 - 20h00
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, votou para livrar Mauro Cid da condenação pelos crimes de organização criminosa, mas no sentido de condená-lo pela tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito. Fux, no entanto, decidiu "absorver" a acusação de golpe de Estado na abolição do Estado de direito, o que reduzirá a pena total do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

Fux argumentou que "Mauro Cid não pode ser responsabilizado criminalmente pelo crime de organização criminosa", pois "não há qualquer prova nos autos de que o réu se uniu com mais de quatro pessoas em unidade de desígnios para, de forma duradoura, praticar um número indeterminado de crimes destinados à tomada de poder no Brasil".

Também disse que as "mensagens que o réu trocou com militares da cúpula do governo federal ostentam um caráter ilícito, mas não de maneira a preencher as circunstâncias elementares do tipo de organização criminosa".

Em relação à união dos crimes de abolição do Estado de direito e golpe de Estado, Fux disse que expôs suas razões nas premissas teóricas de seu voto.

"Em razão das premissas teóricas lançadas no início do voto, considerei o crime de golpe de Estado absorvido pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito. Por essa razão, analiso a prática desse crime pelo réu Mauro Cid", argumentou.

Fux argumentou que Cid "certamente" teve conhecimento de reunião sobre a operação "Copa 2022", um dos planos para evitar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o ministro, o plano era uma "ação clandestina para executar autoridades" e as provas "revelam com clareza" que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro estava envolvido com a operação.

"Os participantes da referida reunião estavam em busca de uma ação capaz de impedir a posse do novo presidente eleito naquela ocasião. A execução de um ministro do STF geraria resultado criminoso pretendido de abolir o Estado Democrático de Direito. Não é crível que o colaborador tenha ido a uma reunião que ele próprio solicitou com Braga Netto e que em um determinado momento Braga Netto tenha solicitado que ele se retirasse para discutir aspectos operacionais. O colaborador certamente teve conhecimento da reunião", declarou.

O ministro disse, ainda, que Cid confessou que "solicitou o monitoramento de ministro do Supremo (Tribunal Federal) para verificar sua localização e viabilizar sua violenta execução". "Essa solicitação (de monitoramento) é ato material concreto para de forma violenta abolir os poderes da República", argumentou.

Fux disse que as interações entre Cid e militares atestam que ele tinha conhecimento das medidas do plano "Copa 2022" e estava envolvido no planejamento. "Tanto é verdade que o colaborador esteve na reunião com o coronel De Oliveira e o general Braga Netto, em que os R$ 100 mil para a execução do plano foram disponibilizados para o colaborador", argumentou o ministro.

"A prova dos autos é firme e inequívoca no sentido de que todos os que queriam convencer o presidente da necessidade de adotar ações concretas para a abolição do Estado de direito, faziam solicitação por meio do colaborador. Ele que levava e trazia tudo isso", argumentou. Fux disse ainda que houve um "esforço pessoal" de Cid para que o golpe se tornasse realidade.

Para Fux, o tenente coronel "estava de acordo com a ruptura institucional", sabia o que estava acontecendo e agiu para criar um ambiente para o golpe de Estado. Para ele, Cid praticou atos executórios para viabilizar o crime.

Fux é o terceiro ministro a votar no julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete de seus aliados por crime de golpe de Estado. O placar está em 2 a 0 pela condenação, conforme os votos do ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

 

Engenheiro articulou fraude em licitação vencida por sua própria empresa, aponta investigação

Segundo a investigação do Ministério Público, o engenheiro Luziano dos Santos Neto atuou com Felipe Braga Martins, proprietário da empresa B2

10/09/2025 17h00

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A Operação Spotless revelou um sofisticado esquema de fraude em uma licitação de R$ 320 mil para recapeamento em Terenos, vencida pela B2 Empreendimentos Ltda. Segundo a investigação do Ministério Público, o engenheiro Luziano dos Santos Neto atuou com Felipe Braga Martins, proprietário da empresa B2, em conluio com o prefeito Henrique Wancura Budke (PSDB) e o então secretário de Obras, Isaac Cardoso Bisneto, para direcionar o certame.

Martins também é proprietário da MB3 Construções, com contratos públicos em outros municípios, e é genro de João Baird, investigado na Operação Lama Asfáltica, da Polícia Federal.

Apesar de atuar como responsável técnico para a B2 e outras empresas, Luziano teria orquestrado a fraude dentro da prefeitura. 

“Luziano, na qualidade de engenheiro civil, atuou como responsável técnico de ao menos três empresas do ramo de engenharia contratadas pela Prefeitura Municipal de Terenos/MS, cujos contratos superam a cifra de R$ 6.500.000,00", cita o despacho que autorizou a operação.

Conluio com empresas

A investigação aponta que Luziano dos Santos Neto foi a peça-chave para direcionar a Carta Convite nº 0010/2022. Ele teria atuado como um elo entre o poder público e os empresários, organizando reuniões e elaborando a documentação técnica da obra, uma tarefa que deveria ser da própria prefeitura.

O esquema foi planejado meses antes da abertura da licitação. Em 24 de junho de 2022, 40 dias antes da publicação do edital, Luziano organizou uma reunião presencial na prefeitura com Felipe Braga Martins, dono da B2 Empreendimentos, para tratar do certame. A investigação aponta que, nessa reunião, o grupo definiu os detalhes para garantir a vitória da empresa.

A investigação do MPMS detalha o passo a passo da fraude, que incluiu a simulação de concorrência com outras empresas para dar uma aparência de legalidade ao processo.

Em 27 de julho de 2022, nove dias antes da licitação, o então secretário de Obras, Isaac Cardoso Bisneto, questionou Luziano sobre as empresas que participariam do certame para "dar cobertura". Luziano teria cooptado as empresas Andrade Construções Eireli - EPP, Avance Construtora Eireli e Construtora Rial Ltda para apresentarem propostas, orientando uma representante a tomar cuidado para "mudar a fonte das propostas digitadas" e enviá-las em envelopes diferentes para "desviar suspeitas do conluio".

Após a B2 Empreendimentos vencer a licitação em 12 de agosto de 2022, diálogos entre Luziano e o prefeito Henrique, em outubro e novembro, indicam que ambos agiram para "agilizar o pagamento" da empresa, furando a fila da ordem cronológica de pagamentos do município.

A fraude teria continuado no contrato administrativo. Em novembro de 2022, o secretário Isaac teria providenciado um aditivo de 25% no valor do contrato. Antes disso, no entanto, ele teria solicitado propina a Luziano, que esclareceu que seria atendido por intermédio da empresa de Felipe Braga Martins.

Facão

"Mais louco do Brasil" cancela rodeio e anuncia corte de gastos em Ivinhema

Foram canceladas todas as diárias de prefeito, vice-prefeito e secretários, e estão previstas demissões de servidores

10/09/2025 16h30

Juliano Ferro

Juliano Ferro Foto: divulgação

Por meio de suas redes sociais, o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PSDB), conhecido como o “Mais louco do Brasil”, anunciou uma série de cortes na administração municipal em virtude de uma crise econômica que, segundo ele, ameaça o município. Entre as principais decisões estão o cancelamento do tradicional Rodeio de Ivinhema, a suspensão de todos os eventos oficiais até dezembro, além do corte de salários do líder do executivo e  de seus secretarios.,

O tucano afirmou que seu salário, atualmente em R$ 35 mil, será reduzido em R$ 10 mil, passando para R$ 25 mil. Já os secretários terão uma redução de 15%, com vencimentos que cairão de R$ 12,8 mil para pouco mais de R$ 10 mil. Além disso, foram canceladas todas as diárias de prefeito, vice-prefeito e secretários, e estão previstas demissões de servidores para adequar o índice de gastos com pessoal à queda na arrecadação municipal.

"Os prefeitos que não se atentaram pela crise econômica que vem vindo pela frente, as dificuldades que o governo estadual vem passando, as dificuldades que o governo federal vem passando, as coisas vão ficar muito feias para os municípios também", disse.

O prefeito enfatizou que os cortes começam pelo primeiro escalão: “Iremos começar a sentir na pele, nós, o primeiro escalão do município, e irá chegar na ponta. Estamos dando prioridade na área da saúde, da educação e no desenvolvimento do município”, declarou.

Viagens oficiais, repasses para atividades esportivas não essenciais e demais despesas consideradas desnecessárias também foram suspensas. “Qualquer tipo de viagem para time de futebol, tudo que é gasto que não é atribuição do município, estaremos cancelando até dezembro”, disse Ferro.

"Iremos fazer também um desligamento de algumas pessoas que trabalham para o município, pois o nosso índice, com a queda de arrecadação, o nosso índice aumentou muito", declarou.

Prevista para abril e postergada para novembro, a festa do peão que tinha Ana Castela como atração principal, também foi cancelada por Juliano. A cantora receberia cerca de R$1,2 milhão para se apresentar. "Quero comunicar à nossa população, à nossa cidade, que o Rodeio está cancelado. Qualquer tipo de evento, a partir de hoje até dezembro, eles estão cancelados. Estamos dando prioridade na área da saúde, na educação e no desenvolvimento do nosso município", falou. 

Crise

Em dezembro, o prefeito autorizou a destinação de R$ 500 mil em recursos públicos para o Ivinhema Futebol Clube, decisão aprovada por unanimidade na Câmara Municipal. Apesar de ter votado a favor, o vereador Claudião do Raio-X questionou o impacto do investimento no esporte local. “São R$ 500 mil. Qual o resultado disso em termos de jovens promovidos no esporte e retorno para a população?”, indagou, comparando o montante com os R$ 9 mil destinados à compra de um desfibrilador para a ambulância municipal.

O município de Ivinhema, que tem cerca de 28 mil habitantes e está localizado a 280 quilômetros de Campo Grande, enfrenta, segundo o prefeito, a crise mais grave dos últimos anos. “Quando as coisas estão boas, a gente faz uma boa administração. Mas quando a crise bate, estamos aqui para fazer o que é necessário”, concluiu Ferro.

Conforme o prefeito, o decreto formalizando o corte de gastos deve ser publicado ainda nesta quarta-feira. 

