Política

Política

Galipolo: incerteza vai diminuir conforme tarifas dos EUA forem se consolidando

O presidente do Banco Central, voltou a dizer que o mercado internacional segue incerto, principalmente depois do tarifaço

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

27/08/2025 - 23h00
Assim como nos comunicados oficiais da instituição, o presidente do Banco Central, Gabriel Galipolo, voltou a dizer que o mercado internacional segue incerto, principalmente depois do tarifaço proporcionado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciado em 2 de abril. Ele também repetiu que não há qualquer interferência da autoridade monetária sobre o mercado de câmbio, que é flutuante no País.

Galípolo salientou que o câmbio afeta a inflação pelo mecanismo de pass-through. "O Banco Central não tem qualquer tipo de objetivo no câmbio. Ter um câmbio flutuante é uma das principais linhas de defesa da economia brasileira", repetiu, durante palestra na abertura do 33º Congresso e Expo Fenabrave, com o tema "Conectando o Presente e o Futuro", da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em São Paulo. "O Banco Central só supervisiona e atua pela funcionalidade do mercado", continuou.

Ainda sobre o dólar e o tarifaço, o presidente do BC brasileiro salientou que o País conta com uma economia menos ligada à americana e com uma pauta de exportação mais diversificada. Portanto, era visto como um país que não se beneficiaria tanto de um ciclo de expansão adicional, da exuberância da economia norte-americana, que era esperada pelo mercado com a eleição do republicano.

"Quando começa o ano de 2025 e as discussões sobre tarifa vão escalando, a coisa se inverte. Passa-se a dizer que o país que tem mais dependência da economia americana, se tiver o impacto da tarifa, vai sofrer mais", lembrou. Segundo Galípolo, é cedo para dizer se o que está acontecendo no mundo é algo mais permanente ou mais provisório. "O que a gente está assistindo, por enquanto, que parece estar acontecendo, é o seguinte: há uma dúvida e uma incerteza que vem das decisões de política econômica e comercial dos Estados Unidos. Eu acho que a incerteza vai se reduzindo a partir do momento em que as tarifas vão se consolidando", disse, frisando que, pior do que a tarifa, é a incerteza.

Ao falar das incertezas, o presidente do BC mencionou os impactos sobre a economia, sobre as tomadas de decisão de investimento e até de consumo. Ele apresentou, no entanto, dados que enfatizam a centralidade da economia norte-americana do ponto de vista financeiro: os Estados Unidos representam aproximadamente 25% do PIB no mundo, mais 10% do comércio, 50% dos ativos financeiros e mais de 70% do universo de ativos investíveis. "O mercado de dívida soberana norte-americano, por exemplo, é praticamente 10 vezes o mercado europeu", comparou.

Com essa centralidade dos EUA, conforme Galípolo, e, em especial com o que se espera que vá acontecer com a revolução da inteligência artificial, trata-se de um mercado "praticamente inescapável" para quem quer estar exposto a esse tipo de risco.

Política

Jair Renan Bolsonaro tem projeto contra 'doutrinação ideológica' barrado

Jair Renan informou por meio de seu gabinete que não vai se manifestar sobre o assunto no momento

27/08/2025 17h43

Vereador Jair Renan Bolsonaro

Vereador Jair Renan Bolsonaro Arquivo

A Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Balneário Camboriú (SC) considerou inconstitucional o projeto de lei apresentado pelo vereador Jair Renan Bolsonaro (PL) para proibir “doutrinação ideológica ao comunismo, socialismo e nazismo no âmbito do ensino escolar” no município.

O órgão opinou pela “inadmissibilidade” da proposta, inconstitucional por invadir a competência da União para legislar sobre as diretrizes e a base da educação nacional e violar a liberdade de cátedra, o pluralismo de ideias e a autonomia pedagógica, princípios que devem reger o ensino público.

Jair Renan informou por meio de seu gabinete que não vai se manifestar sobre o assunto no momento.

A Procuradoria ressaltou que, “embora a conduta do nazismo seja ilícita e não assegurada pelo princípio da liberdade de expressão, conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) que equipara o nazismo ao racismo e ao discurso de ódio, a extensão dessa proibição ao comunismo e ao socialismo se revela desproporcional e contrária a Constituição Federal de 1988”.

O projeto enviado para análise do órgão era um substitutivo, protocolado neste mês. A proposta inicial, arquivada, datava de maio e foi a primeira proposição legislativa do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desde que assumiu o mandato no início deste ano.

Ela continha a “proibição da exibição de símbolos, emblemas ou quaisquer formas de apologia ou doutrinação ao comunismo, socialismo e nazismo em espaços públicos e privados de uso coletivo”.

A finalidade, segundo o texto, era “sensibilizar e informar a população sobre os malefícios históricos dessas ideologias”. Estaria vedada, por exemplo “a exibição, por qualquer meio”, da foice e martelo cruzados ou entrelaçados. Ele também foi considerado inconstitucional pela Procuradoria e teve parecer negativo da Comissão de Justiça e Redação.

No parecer sobre o projeto substitutivo, a Procuradoria determina que, caso a proposta venha a ser admitida, seja assegurada a participação social por meio de audiência pública e/ou convite ao Conselho Municipal de Educação (Conseme) para se manifestar sobre o projeto.

Além dessa proposta, ao longo do ano o vereador apresentou 25 indicações, nove moções, três requerimentos, três pedidos de informação e um segundo projeto de lei, no mês de julho. O texto proíbe a contratação de shows, artistas e eventos abertos ao público infantojuvenil que tenham “expressão de apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas”.
 

MONITORAMENTO

"Nenhum criminoso na história passou por isso", diz Pollon sobre PF na casa de Bolsonaro 24 horas

Deputado federal de MS, Marcos Pollon (PL), afirmou que é "inacreditável" e "inconstitucional" a decisão do STF e que "tudo que é ruim ainda pode piorar no Brasil"

27/08/2025 10h05

DIVULGAÇÃO/Instagram

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta terça-feira (25), que a Polícia Federal (PF) monitore o ex-presidente Jair Bolsonaro, em tempo integral, 24 horas/dia, em sua casa.

O ex-presidente está em prisão domiciliar em Brasília. Segundo a decisão, os policiais devem ficar de prontidão dentro e fora da residência do ex-presidente.

A decisão revoltou bolsonaristas de Mato Grosso do Sul. O deputado federal de MS, Marcos Pollon (PL), classificou a medida do STF como “inacreditável”, “inconstitucional” e que “nenhum criminoso da história passou por isso”.

“Acabei de tomar conhecimento de mais um absurdo da ditadura que se instaurou no nosso país: foi deferido o reforço policial da prisão domiciliar do presidente Bolsonaro. Isso é completamente inacreditável. Alguém que já deixou mais do que claro que não tem qualquer objetivo de se evadir, agora tem vilipendiada a sua casa com o deferimento do reforço policial (pasmem) numa prisão domiciliar. Nenhum criminoso na história do país passou por isso. E agora alguém que não cometeu crime nenhum, presidente Bolsonaro está passando por essa humilhação. Mas, no Brasil, tudo o que é ruim, ainda pode piorar. Tomei conhecimento que ainda hoje foi requerido também que os policiais também ingressem no interior do domicílio. Ou seja, não há mais direito fundamental no Brasil. Não há mais artigo quinto. Não há mais constituição. O STF declarou a constituição inconstitucional.”

Outros bolsonaristas ainda não haviam se manifestado nas suas redes sociais até às 10h desta quarta-feira (27).

Moraes usa como justificativa a proximidade do julgamento da trama golpista. Bolsonaro e outros sete réus do "núcleo crucial" do plano de golpe vão começar a ser julgados na próxima semana na Primeira Turma do STF.

A decisão menciona ainda a minuta de pedido de asilo político encontrada no celular do ex-presidente, o que gerou um temor sobre a possibilidade de fuga. A defesa nega que Bolsonaro tenha cogitado deixar o Brasil.

Em parecer enviado ao STF, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se mostrou favorável ao reforço no policiamento.

O procurador-geral Paulo Gonet defendeu "o monitoramento em tempo real" das medidas cautelares impostas do ex-presidente, "adotando-se o cuidado de que não sejam intrusivas da esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança".

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, com tornozeleira eletrônica.

