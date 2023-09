ELEIÇÕES 2024

Apesar de ter quatro nomes à disposição, Camila Jara tem favoritismo no partido

Com o plenário da Câmara Municipal de Campo Grande lotado, na manhã deste sábado (23), o Partido dos Trabalhadores (PT) anunciou que o nome de quem irá disputar a prefeitura da Capital nas eleições de 2024 será anunciado apenas no dia 5 de outubro.

Enquanto isso, permanecem como pré-candidatas, a deputada federal Camila Jara, que já tem um favoritismo dentro do partido, Bartolina Ramalho, a Professora Bartô, que disputou as eleições em 2023 para deputada estadual, a professora Eugênia Portela, e a advogada Giselle Marques, que também esteve nas eleições do ano passado, pleiteando a cadeira da Governadoria de MS.

As quatro estiveram presentes durante o anúncio da data, mas, antes disso, nos bastidores, realizaram uma reunião a portas fechadas, com a presença da vereadora Luiza Ribeiro, que ocupou o cargo no lugar de Jara, e da deputada estadual Gleice Jane.

Entre as quatro o ar, aparentemente, era de cooperação e, embora Giselle tenha falado em “clima de animosidade” durante seu discurso, Camila, Eugênia e Bartô afirmaram que nunca houve algo do tipo entre elas ou entre os militantes do partido.

A ideia inicial era de que os filiados votassem em quem gostariam que saísse como pré-candidata, mas, seguindo a orientação do PT Nacional de que os diretórios não causem disputas internas, esse método para a escolha de um nome foi suspenso. A única votação realizada foi para decidir a data do anúncio.

Ao Correio do Estado, Giselle Marques confirmou que a sigla está evitando rivalidade interna, reforçando que a escolha foi um consenso entre os membros do diretório.

“A gente decidiu que não vamos disputar entre nós, porque até então, estávamos disputando, inclusive eu, particularmente, iria para as prévias, mas achamos que é uma deliberação importante e sairá um nome depois de um consenso”, disse, reafirmando que, na visão dela, a escolha estava se tornando competição entre as quatro.

Por outro lado, Camila afirmou que não havia essa animosidade, mas que o partido percebeu que o projeto para Campo Grande precisa ser feito de forma coletiva, e que a vontade das quatro também é essa.

“Temos um projeto. Se na política nos abraçarmos mais em pautas que em pessoas, nascerá um país melhor”, disse, não relevando o que foi tratado na reunião particular.

A proposta de ter um nome que seja escolhido pela maioria do partido, tem a ver com o projeto proposto pela legenda durante a plenária, que visa uma construção coletiva de políticas públicas para Campo Grande, exaltando o protagonismo feminino.

De acordo com o presidente estadual do PT, Vladimir Ferreira, o nome já foi escolhido, mas, as pré-candidatas querem anunciá-lo em conjunto. Ferreira ainda afirmou que o projeto de governo do PT está sendo construído, o que também será de forma coletiva.

O deputado estadual, Pedro Kemp, que também esteve presente na Câmara hoje pela manhã disse que a democracia prevalesce dentro do partido e se há disputas, mesmo que seja para optar por um nome, isso pode acabar criando divisão interna.

"No PT a gente respeita muito a democracia interna do partido e procuramos escutar as opiniões para chegar em um entendimento. A direção do PT inclusive orientou para não fazer disputa ou prévias, mas chegar a um entendimento, porque quando há disputa acaba que divide o partido, então, tá sendo um processo tranquilo e pelo que eu ouvi há disposição para chegar â um resultado", afirmou.

O deputado federal Vander Loubet e o deputado estadual Zeca do PT não estiveram presentes por razão de agenda externa, mas mandaram representantes para acompanhar a plenária.

Além de bater na tecla de não criar rachas internos, outro assunto levantado durante a plenária foi a unificação da esquerda, tendo até mesmo propostas de trazer para a unificação partidos que compõem o governo Lula, mas não são necessariamente de esquerda. Outras siglas que o PT pretende unificar são PDT, PV, Psol.

