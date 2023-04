Gerson anuncia participação da Assembleia Legislativa em audiência de relicitação da Malha Oeste

INVESTIGAÇÃO

O deputado federal do PP de Mato Grosso do Sul disse que é favorável a sua implantação e até assinou pela sua criação

O deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP-MS) declarou ao Correio do Estado não ter interesse em participar da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista (CPMI) para investigar os ataques antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro deste ano, na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).



“Eu particularmente não tenho nenhum interesse primário de participar dessa CPI, embora seja totalmente favorável a ela e também assinei a sua convocação. Mas eu sou um soldado, soldado do meu estado, soldado do meu eleitor, soldado do meu partido, sendo assim, se convocado for, estarei pronto para atuar e participar dessa CPMI”, afirmou.



Na avaliação dele, a questão que se coloca é quem fará a revolução é o povo. “As responsabilidades precisam ser aprovadas, precisam ser apuradas", disse.

Infelizmente, conforme o deputado federal, nós vamos chegar a uma triste conclusão de que "o governo que aí está foi instalado pelo povo, por esse povo que o escolheu, conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - porque eu tenho minhas dúvidas -, é um governo fraudulento, é um governo de bárbaros, é um governo de despreparados, é um governo de desqualificados e, lamentavelmente, um governo de corruptos".

Para ele, "é um governo que não importa os meios, o importante é o fim". "Então, um governo assim não pode receber o nosso aval e nós precisamos apurar as responsabilidades”, argumentou.



Luiz Ovando também não concorda na terminologia de “atos antidemocráticos”, pois, para ele, atos antidemocráticos são aqueles estabelecidos “lá atrás por um Supremo Tribunal Federal (STF) tendencioso e por um TSE conivente com a fraude e a irregularidade”.

STF e TSE tendenciosos

Conforme o parlamentar sul-mato-grossense, tanto o STF, quanto o TSE, impediram qualquer manifestação de um lado, mesmo que fosse verdadeira, e permitiram todo e qualquer falcatrua do outro lado, mesmo sabendo que eram exatamente tendenciosos e mal-intencionados.



“O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi exatamente uma orquestração, uma arquitetação estabelecida pelo governo atual. Isso está provado hoje, infelizmente”, declarou.



Para Luiz Ovando, a manifestação dos patriotas não poderia acontecer da forma como aconteceu no dia 8 de janeiro.



“Infelizmente nós já tínhamos falado sobre isso anteriormente, que era a questão da probabilidade (disso acontecer)”, destacou.



De acordo com ele, a manifestação não poderia ocorrer daquela forma porque “o comportamento anterior dos patriotas era ordeiro e digno, de pessoas que buscavam o bem do País e aquilo que vimos no dia 8, foi manifestação de vândalos e marginais”.



Mas agora, conforme o deputado federal, a verdade vem à tona com a divulgação das imagens que comprometem o governo federal no âmago da sua existência.



“Diante dessa nova realidade o governo federal concorda em realizar a CPMI. Anteriormente o governo não queria realizar a CPMI porque eles sabiam o que estava por trás e mais uma vez trapacearam”, afirmou.



Luiz Ovando pondera que, quando isso acontece, o Congresso Nacional precisa apurar as responsabilidades e colocar a população a par dos acontecimentos.



“Prenderam muitas pessoas, pessoas idosas, outras até certo ponto inválidas, afirmando que essas pessoas ameaçavam a democracia. Quem procedeu abrindo as portas do palácio é que verdadeiramente compromete a democracia”, declarou.



Para o deputado federal, “isso não tem outra pena a não ser cadeia e nós defendemos que elas têm que responder pelos seus atos e isso vai acontecer através da CPMI”.

