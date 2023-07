Gerson Claro diz que eleições em Campo Grande e Dourados não vão afetar apoio do PP a Riedel

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado estadual Gerson Claro (PP), garante que as eventuais candidaturas à reeleição da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), e do prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), se resultarem em confrontos nas urnas com candidatos a prefeitos do PSDB nos dois municípios, não abalarão o apoio do partido à administração do governador Eduardo Riedel (PSDB).

"Em 2022, firmamos uma aliança eleitoral e pragmática com o PSDB. Saímos às ruas para defender este projeto que também elegeu a senadora Tereza Cristina (PP). Nosso compromisso é ajudar na governabilidade, trabalhar para tirar do papel ao longo dos quatro anos de mandato, o programa proposto e aprovado pela sociedade. Este compromisso será honrado”, garantiu o parlamentar.

Gerson Claro lembra que, como a legislação eleitoral prevê o instituto da reeleição, vê como natural que os atuais prefeitos no exercício do primeiro mandato postulem nas urnas mais quatro anos de gestão.

“Se conseguirão alcançar seu objetivo, aí dependerá da capacidade deles em fazer alianças e demonstrarem que atenderam às expectativas da população, aplicando bem os recursos públicos. O que importa para o cidadão é se tem remédio no posto da saúde. Há oferta de merenda nas escolas. As ruas estão bem cuidadas e se as lâmpadas da iluminação pública queimadas são trocadas rapidamente”, listou alguns dos indicadores que certamente serão avaliados pela população.

De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, todo o processo de construção de candidaturas e alianças, além da própria disputa em si, tem seu momento adequado e está dissociado da governabilidade no plano estadual.

“O fortalecimento dos partidos políticos passa pela busca de espaços no poder pela via eleitoral, isto é próprio da política. Onde for possível, PP e PSDB caminharão juntos em 2024. Haverá municípios em que os partidos estarão em palanques diferentes. Tudo dependerá da realidade local e passa também pela capacidade dos atores políticos envolvidos buscarem alianças, demonstrarem potencial de crescimento na aceitação popular. Tudo isto é muito natural da política”, pontuou o deputado estadual.

Gerson Clara ressaltou que o PP, além da presidência da Assembleia Legislativa, tem o vice- governador José Carlos Barbosa, o “Barbosinha”, resultado da aliança programática e pragmática que fez com o PSDB em 2022.

“Fomos eleitos dentro de um programa apresentado um projeto para Mato Grosso do Sul. Temos compromisso com esse projeto do governador Eduardo Riedel. Mesmo que haja divergências municipais, vamos trabalhar pelo sucesso deste projeto que só começou há seis meses”, concluiu o parlamentar.

