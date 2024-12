Gerson Claro e Coronel David surgem como alternativas para o Senado

Após ter sido apresentado na Câmara Municipal de Campo Grande, o projeto de reforma administrativa, que ainda será debatido pelos vereadores, gerou consternação na Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Campo Grande.

Por meio de nota emitida na manhã desta sexta-feira (06), a Pastoral da Juventude entende que a exclusão da Secretaria Municipal de Juventude (SEJUV) é um retrocesso do Executivo Municipal.

Para a Pastoral, a extinção da secretaria está sendo encarada como desconsideração por, segundo a nota, desconsiderar os avanços desde a criação, em 2021.

Como bem acompanhou o Correio do Estado, a prefeita Adriane Lopes (PP encaminhou, na última quarta-feira (4), o Projeto de Lei nº 41, que trata da adequação da estrutura da administração direta e indireta do município.

Adriane pontuou que a Prefeitura não pode gastar mais do que arrecada e “recebe”, especialmente porque não possui nenhum instrumento de financiamento para cobrir seu deficit”.

O maior impacto da reorganização ocorrerá no plano administrativo, orientado pelos objetivos de aumentar a eficiência, a agilidade e a qualidade dos serviços públicos postos à disposição dos cidadãos.

"A Pastoral Juvenil da Arquidiocese de Campo Grande, em vista da missão que desempenha com os jovens, ao tomar conhecimento do Projeto de Lei que busca a reestruturação administrativa do Município de Campo Grande, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, no qual um de seus artigos extingue/resulta na exclusão da SEJUV - Secretaria Municipal de Juventude, vem a público manifestar sua indignação diante de tal atitude, que desconsidera os avanços da SEJUV desde sua criação, em 2021, à época com aprovação unânime da Câmara Municipal, em regime de urgência.

Cumpre salientar que a Juventude deveria ser prioridade em qualquer gestão, pois aquela que não a coloca como tal, inclina-se para trás. O Município de Campo Grande, contraditoriamente, busca alavancar essa ideia de enxugar gastos por meio da extinção da SEJUV, cometendo um grave retrocesso contra nossos jovens, e, consequentemente, esse retrocesso atinge toda a sociedade campo-grandense. É grave. É triste. É inaceitável.

Diante das tantas dificuldades já encontradas no dia a dia, nossos jovens necessitam do apoio do poder público, de políticas públicas e de ações que caminhem rumo à construção de um futuro próspero. É preciso que nossos gestores coloquem a juventude, de uma vez por todas, como protagonista do presente e do futuro. Não pode mais haver retrocessos para essa classe que está em busca de um futuro melhor para viver. O poder público precisa valorizar a juventude e estender-lhe a mão.

A Pastoral Juvenil, representando aqui milhares de jovens de Campo Grande, reconhecidos por promover o maior evento da juventude católica do Brasil no ano de 2023, destaca seu compromisso de entrar nessa luta para impedir que esse retrocesso se concretize. Estaremos atentos e vigilantes a qualquer passo que caminhe na contramão de nossos jovens, independentemente de quem seja a autoria. Temos compromisso e dever moral com os jovens. A Juventude é o Agora de Deus".