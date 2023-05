Gerson critica antecipação do debate eleitoral e prega entendimento

AUTURQUIA NACIONAL

Criado ainda na ditadura militar para desenvolver economicamente a região Centro-Oeste, superintendência tem mais de 2 bilhões voltados para MS

Presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, fez indicação de Rose para comando da Sudeco por culpa Gerson Oliveira/ Correio do Estado

Rosiane "Rose" Modesto de Oliveira, ex-deputada eleita recentemente como presidente Estadual do União Brasil, foi nomeada na manhã desta terça-feira (02) como a primeira mulher a comandar a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).

Conforme adiantado pelo Correio do Estado, essa nomeação - publicada hoje (02) no Diário Oficial da União -, aguardava apenas os trâmites burocráticos para dar à fatimassulense o controle de quase R$ 10 bilhões voltados para o desenvolvimento da região.

Essa nomeção veio assinada pelo Ministro da Casa Civil, Rui Costa e coloca Rose como chefe da auturquia que chegou a ser extinta, mas recriada em maio de 2011, e que conta com o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), que para este ano separa o orçamento de R$ 9.511.783.494.

Desse montante, cada estado receberá os seguintes valores:

R$ 3.138.888.553 para Goiás;

para Goiás; R$ 3.138.888.553 para Mato Grosso;

para Mato Grosso; R$ 2.282.828.039 para Mato Grosso do Sul e

para Mato Grosso do Sul e R$ 951.178.349 para o Distrito Federal.

O recurso é destinado a contribuir para o desenvolvimento econômico e social da Região Centro-Oeste, mediante a execução de programas de financiamento aos setores produtivos, prioritariamente os mini e pequenos produtores rurais e microempreendedores individuais, bem como às micro e pequenas empresas.

Foco

“Na Sudeco, o meu foco será trabalhar pelo desenvolvimento econômico, sempre aliado com o desenvolvimento social, cultural e ambiental. Pretendo trabalhar em projetos que contemplem grande, médio e pequeno”, declarou Rose Modesto ao Correio do Estado.

Ela também pretende implantar escritórios regionais da Sudeco em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para aproximar os municípios desses estados da autarquia.

Segundo apurou a reportagem, o cargo é da cota do União Brasil e não cabe às outras unidades da Região Centro-Oeste o direito à indicação do superintendente.

O próprio presidente nacional do União Brasil, deputado federal Luciano Bivar (União-PE), fez a indicação de Rose Modesto para o comando da Sudeco.

De acordo com o apurado pelo Correio do Estado, Luciano Bivar sentia-se culpado por ter insistido que Rose Modesto saísse candidata a governadora de MS mesmo tendo a reeleição para deputada federal já pavimentada.

Com a derrota nas urnas no Estado, ela chegou a comunicar a sua saída do União Brasil, mas Luciano Bivar interveio e a convenceu de continuar no partido.

Desde então, ele procurava a melhor colocação para Rose Modesto e sugeriu a Sudeco, que teria sido aceita pela ex-deputada federal.

Além disso, a indicação do nome de Rose Modesto para assumir a Sudeco também ganhou apoio do presidente da Câmara Federal, deputado federal Arthur Lira (PP-AL), que teve a companhia dela na Mesa Diretora da Casa de Leis no mandato passado.

O coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, deputado federal Vander Loubet (PT-MS), também avalizou o nome de Rose Modesto.

Além disso, a Sudeco fica sob o comando do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, cujo titular é Waldez Góes, que se licenciou do PDT para assumir o cargo na cota do União Brasil mesmo não sendo filiado. (Material apurado por Daniel Pedra)

