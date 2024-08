Gianni Nogueira confirma que desistiu da disputa e será vice de Marçal Filho

Gianni Nogueira, a até então pré-candidata à Prefeitura de Dourados pelo Partido Liberal, confirmou que desistiu de disputar as eleições para ser a candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada pelo radialista e ex-deputado estadual Marçal Filho, do PSDB, concretizando uma nova aliança entre o PL e os tucanos em Mato Grosso do Sul.

Conforme noticiado mais cedo pelo Correio do Estado, a pré-candidatura a prefeita de Gianni Nogueira estava sendo mantida apenas em razão de negociação do seu esposo, o deputado federal Rodolpho Nogueira (PL-MS), que também é presidente municipal do partido, com o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto.

Porém, no encontro realizado na terça-feira, em Brasília (DF), entre o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PSDB, o governador Eduardo Riedel, o deputado federal Beto Pereira, candidato a prefeito de Campo Grande, o presidente estadual do PL, o 1º suplente de senador Tenente Portela, e Bolsonaro, a situação de Dourados entrou na pauta e o ex-presidente teria aceitado a aliança com os tucanos também no 2º maior município do Estado.

Agora, o temor do PL de Dourados é que aconteça a mesma situação registrada em Campo Grande, ou seja, que os bolsonaristas se recusem em votar nos candidatos da aliança com o PSDB, prejudicando a ascensão política de Gianni Nogueira no município.

Recuo

Há duas semanas, o deputado federal Rodolfo Nogueira tinha garantido que a pré-candidatura da esposa estava mantida e que a “dobradinha” realizada em Campo Grande com o PSDB não se repetiria em Dourados.

“Como presidente do PL Dourados sempre trabalhei para que o maior partido do Brasil tivesse candidatura própria em nossa cidade. Com apoio do presidente Bolsonaro e do presidente Valdemar conseguimos construir a pré-candidatura de Gianni Nogueira à prefeitura, seguimos firmes no propósito, Desperta Dourados”, afirmou o parlamentar.

No entanto, a fala não foi mantida.

Saiba

O diretório do PL em Dourados convocou para esta sexta-feira a convenção municipal para a oficialização das candidaturas nas eleições de 6 de outubro. A solenidade será no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED), localizado na Rua João Rosa Góes, 355, no Centro, a partir das 18h22.

Assine o Correio do Estado.