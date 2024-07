'Gordinho do Bolsonaro' é internado nesta quinta-feira (04) em Dourados

ELEIÇÕES 2024

O vice-governador trocou o PP pelo PSD para poder disputar o pleito no município pela segunda vez consecutiva

A 17 dias do início das convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, o vice-governador José Carlos Barbosa (PSD), o “Barbosinha”, ainda não bateu o martelo sobre disputar ou não a prefeitura de Dourados no pleito do próximo dia 6 de outubro.

O Correio do Estado apurou que Barbosinha ainda continua no páreo, pois não comunicou à Executiva estadual do PSD o desejo de concorrer ou não ao cargo de prefeito do segundo maior município de Mato Grosso do Sul, portanto, a possibilidade continua em aberto.

Conforme o presidente estadual do partido, senador Nelsinho Trad, candidatar-se ou não a prefeito de Dourados cabe apenas ao vice-governador. “Está nas mãos dele essa decisão”, reforçou à reportagem.

Para uma das lideranças estaduais do PSD, deputado estadual Pedrossian Neto, a tendência é de que Barbosinha decida não disputar a eleição para prefeito de Dourados, porém, completou que isso é uma opinião pessoal.

“Isso é o que eu acho sobre essa questão, mas somente ele poderá decidir a respeito dessa possibilidade. A palavra final é dele”, argumentou Pedrossian Neto, enaltecendo que se trata do vice-governador de Mato Grosso e a segunda maior liderança do PSD no Estado.

O Correio do Estado também procurou Barbosinha para saber qual será a sua escolha, porém, até o fechamento desta matéria não obteve sucesso, sendo que o espaço continua aberto para a manifestação do vice-governador.

Por outro lado, a assessoria de imprensa dele disse à reportagem que apenas na convenção do PSD de Dourados será respondida essa pergunta, porém, Barbosinha não confirmou nada ainda e continua com o nome à disposição do partido.

“A candidatura dele a prefeito de Dourados não está descartada, pelo contrário, na última entrevista concedida a esse respeito o vice-governador declarou que está pronto para disputar o cargo”, disse a assessoria.

Na entrevista, concedida para uma rádio de Campo Grande, ele falou que “a razão da minha saída do PP foi nesse sentido, pois o atual prefeito de Dourados é do mesmo partido e, portanto, tornava incompatível a minha na legenda, pois já tinha definido que não o apoiaria a reeleição devido à péssima gestão dele no cargo”.

“Me coloquei na condição de sair do partido e fiz isso indo para o PSD, senão disputar a eleição, ao menos estar com o nome à disposição. Digo que estou igual noivo, de terno, de lapela, pronto, se tiver necessidade meu nome está à disposição do meu partido e de Dourados”, declarou.

Ainda nessa entrevista, ele voltou a reforçar que para sair pré-candidato a prefeito de Dourados quer as bênçãos do governador Eduardo Riedel e do ex-governador Reinaldo Azambuja, ambos do PSDB, pois os tucanos já tem um pré-candidato a prefeito, o ex-deputado estadual e radialista Marçal Filho.

Saiba

Natural do distrito de Itaguaçu, município de São Simão (GO), Barbosinha começou sua trajetória na vida política no município de Angélica (MS), onde foi prefeito de 1989 e 1992. Com apenas 23 anos é, até hoje, o prefeito mais jovem a assumir o Executivo municipal no Estado. Em 2007 assumiu a Sanesul, onde permaneceu por quase oito anos. No ano de 2014, se elegeu pela primeira vez ao cargo de deputado estadual. Dois anos depois, em 2016, assumiu a Sejusp, permanecendo na função por um ano e oito meses. Ele foi reeleito para um segundo mandato de deputado estadual e agora é vice-governador.

