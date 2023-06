Governo atua para reduzir influência de governadores no Minha Casa, Minha Vida

DE OLHO EM 2024

Antônio Vaz assumiu direção regional e o vereador Betinho, o municipal; os dois prometem dobrar bancada

O vereador em Campo Grande, Roberto Santana dos Santos, o Betinho e o deputado estadual Antônio Vaz, foram empossados nesta sexta-feira (2), em Campo Grande, respectivamente, como presidente municipal e estadual do partido Republicanos.

Em discursos, os dois disseram que o propósito central da legenda, é "duplicar" e até "triplicar" a bancada de vereadores e também brigar por prefeituras nas eleições municipais, ano que vem.

Compareceu ao evento, promovido na Câmara Municipal, o presidente nacional da sigla, Marcos Pereira.

"Para nós, é uma mudança significativa e importante, com essa passagem do partido para o deputado Vaz, no estado, e para Betinho, em Campo Grande. Tenho certeza de que vão fazer um excelente trabalho e contribuir com o crescimento do partido em nível nacional", disse o comandante do Republicanos, partido conservador.

Já o vereador Betinho, dono de três mandatos, afirmou que "um dos projetos é dobrar a bancada. Hoje temos dois vereadores em Campo Grande [Betinho e Gilmar da Cruz] e vamos construir um projeto político para trazer pelo menos mais dois no ano que vem". No Estado, o partido em questão conta com 16 vereadores.

O agora presidente estadual do Republicanos, Antônio Vaz também anunciou o desejo de crescer a legenda:

"O partido está trabalhando, visando o crescimento. Vamos trabalhar muito e se tudo sair como planejado, quero triplicar o número de vereadores e fazer prefeitos. Vamos construir uma política com muito diálogo e muito trabalho".

Vaz pretende representar o partido nos 79 municípios de MS.