Governo do Distrito Federal divulga lista com nomes dos presos no ataque à Praça dos Três Poderes

Nesta terça-feira (10), o Governo do Distrito Federal divulgou uma lista com os nomes de mais de 300 manifestantes que invadiram e praticaram atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, na tarde do último domingo (8).
Ainda segundo informações, até o fim da noite de segunda-feira (9), pelo menos 1,2 mil pessoas haviam sido presas. Agora, elas permanecem detidas no Centro de Detenção Provisória 2, na Papuda.
Durante o ato, sedes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário foram invadidas e depredadas. Vidraças dos prédios foram quebradas e estruturas danificadas. Obras de arte foram destruídas e móveis foram espalhados pela praça. Até o momento, estima-se prejuízo de R$ 8 milhões apenas em obras de arte.
O Ministério da Gestão afirmou que fará o levantamento do prejuízo, e que vai trabalhar no ressarcimento dos valores junto aos responsáveis.
Confira os nomes e a data de nascimento dos detidos:
1 ABDIAS JOAQUIM DOS REIS 10.08.1966
2 ADALTO DA SILVA ARAUJO 02.03.1979
3 ADEMAR BENTO MARIANO 08.02.1972
4 ADEMIR DOMINGOS PINTO DA SILVA 15.03.1970
5 ADILSON DE SOUZA LIMA 23.08.1963
6 ADRIANO MARINHO STEFANI 15.08.1970
7 AECIO LUCIO COSTA PEREIRA 28.11.1971
8 ALDIR ARRUDA LINS 17.01.1964
9 ALEXANDRE MACHADO NUNES 22.04.1974
10 ANDRE KELVIS PEREIRA DA CONCEICAO 04.02.1990
11 ANDRE LUIZ BARRETO ROCHA 28.12.1971
12 ANDRÉ LUIZ VILELA 17.11.1987
13 ANGELO SOTERO DE LIMA 22.04.1965
14 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 17.01.1976
15 ANTONIO FRANCISCO MOREIRA 27.09.1964
16 ANTONIO GENESIO FERNANDES DA SILVA 27.05.1968
17 ANTÔNIO GEOVANE SOUSA DE SOUSA 27.01.1999
18 ANTONIO LUCILANE DE LIMA 06.01.1971
19 ANTONIO MARCOS FERREIRA COSTA 12.06.1986
20 ANTONIO PLANTES DA SILVEIRA 15.09.1969
21 ANTONIO SCHARF FILHO 02.05.1965
22 ARILSON LUIZ XAVIER 13.01.1972
23 ARMANDO GOMES DA SILVA 06.02.1961
24 ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE 29.07.1976
25 ARNALDO JOSE BACK 10.02.1964
26 ARY MARCOS DE PAULA BARBARA 02.03.1962
27 BARQUET MIGUEL JUNIOR 21.02.1970
28 BRUNO GUERRA PEDRON 17.10.1987
29 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS QUEIROZ 24.12.1985
30 CARLOS ANTONIO SILVA 16.11.1962
31 CARLOS EDUARDO BON CAETANO DA SILVA 14.11.1966
32 CARLOS EMILIO YOUNES 30.06.1966
33 CARLOS IBRAIM GOMES 22.07.1969
PRISÕES REALIZADAS NOS DIAS 08 E 09/01/23
Centro de Detenção Provisória II - CDPII
Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal
34 CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS 01.10.1978
35 CARLOS RUBENS DA COSTA 14.04.1952
36 CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS 02.04.1981
37 CIRNE RENE VETTER 24.05.1978
38 CLAUDINEI PEGO DA SILVA 21.11.1980
39 CLÁUDIO ANTÔNIO MESQUITA PERALTA 11.08.1963
40 CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE 28.01.1964
41 CLAUDIO DA SILVA 09.03.1965
42 CLAUDIOMIRO DA ROSA SOARES 23.07.1974
43 CLAYTON COSA CANDIDO NUNES 27.06.1983
44 CLEBSON DA SILVA NASCIMENTO 30.07.1970
45 CLEODON OLIVEIRA COSTA 28.01.1962
46 CLERISTON PEREIRA DA CUNHA 17.07.1977
47 CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO 08.10.1966
48 CLOVIS PIEROTTI DE OLIVEIRA 20.11.1968
49 DANIEL SOARES DO NASCIMENTO 20.12.1986
50 DAVI ALVES TORRES 28.09.1977
51 DAVI EMANUEL PEREIRA DOMICIANO 09.07.1981
52 DAVID MICHEL MENDES MAURICIO 12.03.1988
53 DAVIS BAEK 06.04.1981
54 DAYWYDY DA SILVA FIRMINO 27.08.1992
55 DEIVISON BARBOSA LOPES 26.06.1982
56 DEVAIR HENRIQUE DA FREIRIA 20.09.1973
57 DIEGO EDUARDO DE ASSIS MEDINA 24.08.1987
58 DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSAO 26.06.1968
59 DITTER MARX 14.12.1964
60 DJALMA SALVINO DOS REIS 07.07.1977
61 DOUGLAS AUGUSTO PEREIRA 13.03.1989
62 DOUGLAS RAMOS DE SOUZA 06.03.1981
63 EDER PARECIDO JACINTO 07.11.1965
64 EDERSON PEREIRA DA SILVA 14.12.1982
65 EDILSON PEREIRA DA SILVA 17.09.1969
66 EDINILSON FEIZARDO DA SILVA 06.09.1968
67 EDSON CARLOS CAMPANHA 13.08.1960
68 EDSON FICHER SABINO 13.09.1980
69 EDUARDO CAVANHOL 03.01.1994
70 EDUARDO ZEFERINO ENGLERT 08.06.1981
71 EDVAGNER BEGA 12.09.1978
72 ERIC PRATES KOBAYASHI 30.09.1982
73 EZEQUIEL DA SILVA LIMA DE ANDRADE 21.04.1988
74 EZEQUIEL FERREIRA LUIS 08.10.1981
75 EZIO GUILHERME DA SILVA 25.06.1963
76 FABIANO ANDRE DA SILVA 30.09.1972
77 FABIANO MEDEIROS FLORENTINO 01.10.1976
78 FABIO JATCHUK BULLMANN 03.09.1981
79 FABRICIO DE MOURA GOMES 06.03.1977
80 FELICIO MANOEL ARAUJO 14.07.1966
81 FELIPE FERES NASSAU 29.11.1985
82 FERNANDO KEVIN DA SILVA DE OLIVEIRA MARINHO 13.05.1996
83 FERNANDO PLACIDO FEITOSA 04.04.1995
84 FLAVIO BELTRAO SOLDANI 30.11.1966
85 FRANCISCO GOMES DE MORAIS 15.01.1973
86 FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSÔA DE OLIVEIRA 27.05.1963
87 GABRIEL LUCAS LOTT PEREIRA 05.01.2002
88 GELSON ANTUNES DA SILVA 11.08.1987
89 GERALDO FILIPE DA SILVA 02.04.1996
90 GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO 09.12.1972
91 GERSON APARECIDO GOMES 12.12.1972
92 GESNANDO MOURA DA ROCHA 13.08.1993
93 GIBRAIL PEREIRA DE SOUZA 29.03.1965
94 GILBERTO ACKERMANN 06.03.1974
95 GIVAIR BATISTA SOUZA 27.05.1973
96 GLEISSON CLOVES VOLFF 24.02.1989
97 GUTEMBERG MOZART MIRANDA 12.06.1967
98 HAROLDO WILSON RODER 06.05.1965
99 HELIO JOSE RIBEIRO 06.06.1970
100 IGILSO MANOEL DE LIMA 19.07.1980
101 IVAIR TIAGO DE ALMEIDA 21.11.1975
102 IZAIAS ROBERTO DA SILVA 29.08.1969
103 JAIME JUNKES 18.01.1956
104 JAIR DOMINGUES DE MORAIS 02.03.1958
105 JAIRO DE OLIVEIRA COSTA 12.10.1971
106 JAMERSON CASSIMIRO DA SILVA ALVES 07.06.2004
107 JAMES MIRANDA LEMOS 02.02.1968
108 JAMILDO BOMFIM DE JESUS 02.09.1962
109 JANAILSON ALVES DA SILVA 29.09.1996
110 JEAN DE BRITO DA SILVA 17.05.1996
111 JESILDO DE OLIVEIRA LACERDA 27.02.1967
112 JESSE LANE PEREIRA LEITE 28.11.1955
113 JOÃO ANTONIO PEREIRA 04.11.1983
114 JOAO BATISTA DE CASTRO 27.07.1956
115 JOÃO BATISTA GAMA 09.09.1962
116 JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO 25.06.2003
117 JOÃO JOSÉ CARDOSO 03.05.1958
118 JOAO LUCAS VALE GIFFONI 08.09.1997
119 JOAO MARCIANO DE OLIVEIRA 12.10.1975
120 JOÃO PEDRO DOS SANTOS 16.09.1964
121 JOAO RAIMUNDO SOBRINHO 22.06.1952
122 JOAO RAMAO MORAES DINIZ 30.07.1963
123 JOEL BORGES CORREA 02.05.1978
124 JOELTON GUSMAO DE OLIVEIRA 11.09.1977
125 JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO 04.07.1989
126 JORGE FERREIRA 12.05.1964
127 JORGE LUIZ DOS SANTOS 23.04.1965
128 JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO 30.07.1961
129 JOSE ALVES COSTA 05.10.1971
130 JOSÉ BATISTA DE FREITAS 03.09.1965
131 JOSE CARLOS GALANTI 05.08.1959
132 JOSE CEZAR DUARTE CARLOS 18.07.1990
133 JOSÉ EDER LISBOA 10.12.1968
134 JOSÉ FELISBERTO DA SILVA DE ASSIS CONCEIÇÃO 20.12.1967
135 JOSE GILMAR DE OLIVEIRA MELO 23.03.1978
136 JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS SILVA 20.07.1972
137 JOSE MACHADO DE SOUZA 18.07.1972
138 JOSÉ MAURO SILVA JÚNIOR 06.01.1972
139 JOSÉ PAULO FAGUNDES BRANDÃO 21.08.1963
140 JOSE RICARDO FERNANDES PEREIRA 07.10.1972
141 JOSENALDO BATISTA ALVES 21.05.1974
142 JOSIAS CARNEIRO DE ALMEIDA 19.07.1984
143 JOSIEL GOMES DE MACEDO 01.11.1972
144 JOSINO ALVES DE CASTRO 17.05.1979
145 JULIO CESAR DE OLIVEIRA CISCOUTO 17.08.1949
146 JULIO CEZAR BATISTA MENDES 23.06.1979
147 JUVENAL ALVES CORREA DE ALBUQUERQUE 04.06.1992
148 KELSON DE SOUZA LIMA 23.03.1994
149 KINGO TAKAHASHI 06.09.1962
150 LAZARO ANTONIO DO PRADO 05.09.1964
151 LEANDRO ALVES MARTINS 25.04.1986
152 LEANDRO JOSÉ RAIMUNDO 17.05.1976
153 LEONARDO ALVES FARES 04.01.1975
154 LEONARDO SILVA ALVES GRANGEIRO 24.06.1981
155 LEVI ALVES MARTINS 08.05.1962
156 LINDOLFO DE OLIVEIRA 12.03.1968
157 LOURIVAL DA CONCEIÇÃO 26.02.1964
158 LUCAS COSTA BRASILEIRO 08.05.1962
159 LUCAS SCHWENGBER WULF 06.11.1987
160 LUCIANO DA SILVA 04.09.1972
161 LUCIANO DE ALMEIDA SOUZA 24.06.1980
162 LUCIANO DOS SANTOS ROSSI 17.01.1968
163 LUCIANO FERNANDES 11.05.1970
164 LUCIVALDO PEREIRA DE CASTRO 24.11.1983
165 LUIS ANTONIO VEIGA 23.06.1970
166 LUIZ ANSELMO DA SILVA 26.02.1964
167 LUIZ FERNANDO DE SOUZA ALVES 12.06.1976
168 LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS 03.09.1968
169 MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO 07.04.1984
170 MARCELO CANO 19.08.1986
171 MARCELO LOPES DO CARMO 14.05.1984
172 MARCELO SOARES KONRAD 05.05.1977
173 MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS 29.12.1962
174 MARCO ANTONIO BRAGA CALDAS 11.07.1973
175 MARCOS DOS SANTOS RABELO 03.06.2003
176 MARCOS ROBERTO BARRETO 29.09.1981
177 MARCOS ROBERTO PAULO 30.01.1972
178 MARCOS VINICIUS DO AMARAL SANTOS 21.06.2000
179 MARIO JOSE OTT 11.05.1963
180 MATHEUS DIAS BRASIL 27.02.1984
181 MATHEUS FERNANDES BOMFIM 10.09.1977
182 MATHEUS LIMA DE CARVALHO LÁZARO 21.06.1999
183 MAURÍCIO DO NASCIMENTO BATISTA 01.05.1972
184 MAURICIO ONEZIMO JACO 15.10.1971
185 MIGUEL CANDIDO DA SILVA 07.04.1951
186 MIGUEL FERNANDO RITTER 10.03.1963
187 MOACIR JOSE DOS SANTOS 26.04.1971
188 MOISES DOS ANJOS 26.05.1962
189 NELSON FERREIRA DA COSTA 28.05.1964
190 ORLANDO BARDELLI DA SILVA 30.03.1982
191 ORLANDO RIBEIRO JUNIOR 12.11.1967
192 OSMAR HILEBRAND 20.05.1970
193 OSNI CAVALHEIRO 19.04.1964
194 OSWALDO DE SOUZA LOPES JUNIOR 03.04.1974
195 OZIEL LARA DOS SANTOS 16.07.1989
196 PAULO ALVES PADILHA 09.09.1978
197 PAULO ALVIS DOS SANTOS 11.03.1971
198 PAULO AUGUSTO BUFARAH 05.02.1970
199 PAULO CESAR RODRIGUES DE MELO 10.04.1978
200 PAULO CICHOWSKI 21.03.1975
201 PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS 06.06.1983
202 PAULO JOSE MARIA 12.08.1970
203 PEDRO HENRIQUE GAUDENCIO DA SILVA 23.07.2003
204 RAY APARECIDO TRAVASSOS 05.02.1994
205 REGINALDO CARLO BEGIATO GARCIA 29.07.1967
206 RICARDO MOURA CHICRALA 22.09.1989
207 ROBINSON LUIZ FILEMON PINTO JUNIOR 01.03.1987
208 ROBSON RODRIGUES BAIENSE 04.11.1965
209 RODISMAR REGASSE LIRIO 21.01.1970
210 RODRIGO DE FREITAS MORO RAMALHO 24.11.1989
211 RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA 07.06.1971
212 RODRIGO PEREIRA SANTIAGO 08.09.2000
213 ROGERIO SOUZA LIMA 03.07.1971
214 SAULO PEREIRA DA SILVA 19.07.1976
215 SERGIO ALEXANDRE COELHO 20.07.1968
216 SERGIO AMARAL RESENDE 10.10.1970
217 SÉRGIO DE OLIVEIRA CARVALHO 24.09.1971
218 SILVIO DA ROCHA SILVEIRA 09.03.1970
219 SILVIO SEMPRINI JUNIOR 02.02.1964
220 SIPRIANO ALVES DE OLIVEIRA 29.04.1976
221 TELMO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA APARICIO 15.05.1975
222 TELMO ROBERTO ESMALA 24.01.1976
223 THIAGO DE ASSIS MATHAR 12.05.1980
224 THIAGO DE LIMA PINHEIRO 21.05.1985
225 THIAGO QUEIROZ 26.02.1977
226 THIAGO TELES DE TOLEDO 11.11.1985
227 TIAGO DOS SANTOS FERREIRA 16.06.1995
228 TIAGO MENDES ROMUALDO 01.07.1986
229 TIAGO RENAN BORGES PEREIRA 02.09.1991
230 UELITON GUIMARAES DE MACEDO 15.07.1975
231 ULISSES FREDDI 26.05.1969
232 VANDERLEY DE ALMEIDA CABRAL 27.11.1977
233 VICENTE CAVALINI FILHO 17.01.1969
234 VITOR MANOEL DE JESUS 03.04.2000
235 WAGNER DE OLIVEIRA 24.05.1974
236 WATLILA SOCRATES SOARES DO NASCIMENTO 06.04.1989
237 WELLINGTON LUIZ FIRMINO 15.02.1990
238 WILLIAN DA SILVA LIMA 09.05.1997
239 WILSON FERNANDO GOMES 30.03.1970
240 YGOR SOARES DA ROCHA 21.10.1994
Nome Data de Nascimento
241 ADALGIZA MARIA DOURADO 01.01.1960
242 ALESSANDRA CRISTIANE DOS SANTOS NASCIMENTO 02.03.1970
243 ALESSANDRA FARIA RONDON 22.01.1984
244 ALETHEA VERUSCA SOARES 30.10.1974
245 ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS 14.07.1974
246 ANA CAROLINA ISIQUE GUARDIERI BRENDOLAN 20.03.1992
247 ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ASSUNÇAO 26.08.1967
248 ANA ELZA PEREIRA DA SILVA 10.02.1961
249 ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA 05.01.1988
250 ANA PAULA DE SOUZA 27.05.1989
251 ANA PAULA FAVERO DE OLIVEIRA 06.07.1977
252 ANA PAULA NEUBANER RODRIGUES 26.08.1987
253 CAMILA MENDONCA MARQUES 28.09.1988
254 CELIA REGINA PEREIRA 29.03.1970
Penitenciária Feminina do Distrito Federal - PFDF
255 CELINA DA SILVEIRA DOMINGUES 10.07.1963
256 CIBELE DA PIEDADE RIBEIRO DA COSTA MATEOS 13.12.1962
257 CLAUDETE APARECIDA TRISTAO 26.12.1970
258 CLAUDIA DE MENDONCA BARROS 15.03.1969
259 CRISLEIDE GREGORIO RAMOS 11.10.1994
260 DANYELE KRISTY SANTOS RIOS DA SILVA 08.08.1990
261 DEBORA CANDIDA GIMENEZ 26.05.1971
262 DEBORA CHAVES SPINA CAIADO 23.04.1981
263 DIRCE GONCALVES DOS SANTOS 10.01.1964
264 DIRCE ROGERIO 29.11.1967
265 EDINEIA PAES DA SILVA DOS SANTOS 20.07.1985
266 EDNA APARECIDA DE ARAUJO 22.04.1968
267 ELIANA PASSOS DA COSTA 14.10.1965
268 ELIANA TEIXEIRA GARCIA CIRIACO 24.12.1970
269 ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA 09.11.1974
270 ELISIANE LUCIA HARMS 21.03.1975
271 ELYNNE GOMES DOS SANTOS LIMA 15.01.1973
272 FABIOLA ROCHA DA SILVA 14.04.1977
273 FATIMA APARECIDA PLETI 17.06.1961
274 FRANCISCA ELISETE CAVALCANTE FARIAS 23.11.1979
275 FRANCISCA HILDETE FERREIRA 22.08.1962
276 GEISSIMARA ALVES DE DEUS 22.10.1996
277 GISELE DO ROCIO BEJES 10.05.1976
278 HEDILZA ALVES SOARES 07.06.1971
279 HORACIR GONSALVES MULLER 04.01.1964
280 INES IZABEL PEREIRA 06.08.1965
281 IRACI MEUGMI NAGOSHI 16.08.1952
282 ISOLVE ZAMBONI 02.08.1959
283 IVANES LAMPERTI DOS SANTOS 13.06.1968
284 IVETT MARIA KELLER 06.09.1965
285 IVONAIDE PINTO 28.08.1968
286 IVONE GOMES DAS CHAGAS 05.09.1966
287 JANE KEL PINHEIRO BORGES 11.05.1969
288 JAQUELINE FREITAS GIMENEZ 26.10.1982
289 JAQUELINE KONRAD 08.11.1985
290 JOANITA DE ALMEIDA 17.07.1968
291 JOSIANI VARGAS DE FREITAS 22.07.1986
292 JOSILAINE CRISTINA SANTANA 05.04.1982
293 JOSILENE RODRIGUES DA SILVA 26.04.1978
294 JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO 06.04.1964
295 JUPIRA SILVANA DA CRUZ RODRIGUES 02.01.1966
296 LINDINALVA PEREIRA DE CASTRO 16.09.1963
297 LUCENIR BERNARDES DA SILVA 12.05.1980
298 LUCIMAR FRAKLIN SOARES DE SIQUEIRA 10.02.1967
299 LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND 22.08.1970
300 MARCIA FELIX SCHARF 19.07.1966
301 MARGARETE PIRES SALVIANO 12.07.1967
302 MARIA ALICE DE MATOS DA SILVA 08.06.1957
303 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA 28.06.1966
304 MARIA APARECIDA LIMA ALENCAR 16.04.1961
305 MARIA APARECIDA MEDULE 06.12.1971
306 MARIA CARLOS APELFELLER 19.11.1966
307 MARIA CRISTINA ARELLARO 25.04.1967
308 MARIA DO CARMO DA SILVA 26.05.1962
309 MARIA GLEIDE SILVA DO NASCIMENTO 19.01.1965
310 MARIA GOMES DA SILVA 20.06.1966
311 MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM 04.02.1970
312 MARILEIDE MARCELINO DA SILVA 26.02.1970
313 MARISA DE FATIMA RENNER 17.09.1973
314 MARISA FERNANDES CARDOSO 25.01.1968
315 MICHELA BATISTA LACERDA 25.01.1979
316 MONICA MURCA NERIS SODRE 05.03.1987
317 MONICA TANIYAMA DE BARROS 26.11.1976
318 NAILZE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA 21.04.1968
319 NAIR GONÇALVES MARTINS 27.06.1965
320 NARA FAUSTINO DE MENEZES 08.10.1979
321 NATALIA TEIXEIRA FONSECA 08.07.1985
322 NELI FERRONATO PELLE 27.08.1970
323 NILIA PAIVA DE MACEDO 13.08.1963
324 NILMA LADERDA ALVES 06.12.1978
325 NILVANA MONTEIRO FURLANETTI FERREIRA NETO 06.06.1972
326 NUBIA TANIA PAIM TAVARES DA COSTA 09.08.1975
327 ODICEIA ANDRADE CAMPOS 26.05.1962
328 PATRICIA DOS SANTOS SALLES PEREIRA 03.06.1974
329 PATRICIA SANTOS JARDIM 29.12.1983
330 POLYANA CORREA RIBEIRO 24.12.1971
331 RAQUEL DE SOUZA LOPES 20.08.1972
332 REGINA APARECIDA MODESTO 24.12.1968
333 RENATA MARIA DIAS PEREIRA 01.07.1970
334 ROBERTA JERSYKA OLIVEIRA BRASIL SOARES 06.01.1988
335 ROSANA MACIEL GOMES 18.05.1973
336 ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA 07.09.1967
337 ROSELI APARECIDA DE ARAUJO 14.03.1994
338 ROSELY PEREIRA MONTEIRO 09.10.1969
339 ROSEMARY CAETANO DE FREITAS 18.06.1970
340 ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI 02.06.1965
341 SALETE COSTA APARICIO 25.06.1982
342 SANDRA MARIA MENEZES CHAVES 17.07.1974
343 SANTA DA SILVA 10.05.1971
344 SILVIA CRISTINA NUNES DE CASTRO 04.11.1970
345 SIMONE APARECIDA TOSATO DIAS 30.09.1974
346 SIRLENE DE SOUZA ZANOTTI 18.03.1972
347 SONIA TERESINHA POSSA 19.10.1957
348 SUZANA DA ROLD 17.06.1973
349 TEREZINHA LOCATELI 24.06.1967
350 VALERIA GOMES MARTINS VILLELA BONILLO 19.11.1968
351 VALERIA ROSA DA SILVA OENOKI 05.01.1979
352 VALQUIRIA MARIZA DIAS JAHNKE 25.09.1977
353 VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA 25.03.1979
354 VANESSA HARUMI TAKASAKI 21.09.1979
355 VERA LUCIA MORAES FERNANDES 08.12.1978
356 VILDETE FERREIRA DA SILVA 04.12.1950
357 VIVIANE DE JESUS CAMARA 11.06.1978
358 VIVIANE DOS SANTOS 21.02.1987
359 ZULENE SILVA DE CARVALHO 24.06.1964