ELEIÇÕES 2024

Visando as eleições do ano que vem, o partido também tem alianças com o PSDB

Visando as eleições de 2024, o partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) lançou a pré-candidatura do empresário Waldeli dos Santos Rosa para prefeito de Costa Rica. O evento também consagrou Rosa como presidente do Diretório Municipal do MDB no município do interior.

Waldeli Rosa já foi prefeito de Costa Rica por quatro mandatos, e no ano passado foi um dos alvos de uma Operação da Polícia Federal (PF), que visava apurar os protestos realizados contra o resultado das eleições presidenciais em 2022.

Na época, o empresário relatou através de nota, que recebeu a notificação com naturalidade e que prestaria os esclarecimentos pedidos, afirmando que sempre se expressaria para apoiar e defender a democracia.

Em seu discurso de posse como presidente do Diretório de Costa Rica, o empresário se comprometeu a fortalecer ainda mais o grupo político do MDB. “Costa Rica precisa de um divisor de águas na política e nós, como um grupo, vamos decidir o melhor para a política da nossa cidade”, frisou.

O MDB também possui alianças com outros partidos, visando as Eleições Municipais de 2024. Entre eles, o PSDB, o qual desde o início do ano tem uma parceria firmada para o próximo pleito em alguns locais. Entretanto, a Capital não deve ser um desses, já que o ex-governador, André Puccinelli, deve ser o candidato do partido para a prefeitura de Campo Grande, disputando com o deputado federal tucano, Beto Pereira.

O partido categorizou o evento de posse de Waldeli Rosa como “memorável”. Durante seu discurso, o ex-prefeito agradeceu as lideranças do MDB como o presidente do Diretório Estadual, Waldemir Moka, o deputado estadual Junior Mochi, presidente do MDB em Campo Grande e relembrou seu padrinho político, Ramez Tebet.