Política

Política

Governo Trump irá à Suprema Corte para reverter decisão sobre ilegalidade de tarifas

O governo do Republicano deve protocolar na quarta-feira, 2, uma apelação à Suprema Corte dos Estados Unidos para reverter uma decisão que considerou ilegais

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

02/09/2025 - 23h00
Continue lendo...

O governo Donald Trump deve protocolar na quarta-feira, 2, uma apelação à Suprema Corte dos Estados Unidos para reverter uma decisão que considerou ilegais as tarifas impostas pelo presidente norte-americano a importações estrangeiras. "EUA terão sérios problemas sem as tarifas. Sem elas, nós seremos um país de terceiro mundo", acrescentou o republicano durante coletiva de imprensa na Casa Branca.

Trump também afirmou que deve pedir uma "decisão acelerada" à Suprema Corte dada a "urgência" do assunto". "O mercado acionário quer e precisa de ações", disse.

Ele voltou a repetir equivocadamente que os índices acionários apresentam recuo nesta terça-feira, 2, por conta do "medo" de as tarifas serem consideradas ilegais de maneira definitiva.

O presidente dos EUA também mencionou que teria que "devolver as tarifas" se o recurso que será protocolado na Suprema Corte, na quarta-feira, for negado.

O republicano ainda comentou um vídeo que circula nas redes sociais mostrando um saco preto sendo arremessado de uma janela da Casa Branca.

Trump afirmou que a gravação "provavelmente é inteligência artificial (IA)" e ressaltou que "isso é a última coisa que eu faria porque há muitas câmeras em volta, inclusive as suas da imprensa". Segundo ele, as janelas do prédio "são à prova de balas, muito pesadas e seladas". Apesar da crítica, Trump acrescentou que a "IA é um pouco assustadora, mas pode fazer coisas incríveis. Somos líderes globais em IA por conta das tarifas".
 

Política

Em busca da absolvição, defesa de Garnier tenta fazer frente aos chefes das outras Forças

A defesa do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, defendeu nesta terça-feira, 2, no STF, que não há provas para condená-lo pela trama golpista

02/09/2025 17h33

Crédito: Valter Campanato / Agência Brasil

Continue Lendo...

A defesa do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, defendeu nesta terça-feira, 2, no Supremo Tribunal Federal (STF), que não há provas para condená-lo pela trama golpista. Ele é o único comandante das Forças Armadas acusado de apoiar o plano de golpe em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O advogado e ex-deputado Demóstenes Torres, que representa Garnier, afirmou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou na denúncia uma "narrativa globalizante" sem discriminar com profundidade o papel de casa denunciado.

"Todo processo tem que ter uma individualização. Embora o crime seja multitudinário, tem que se deixar claro o que foi que eles fizeram", argumentou.

O maior desafio da defesa é fazer frente aos ex-comandantes do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior (Aeronáutica), que confirmaram em seus depoimentos que Garnier apoiou as intenções golpistas de Bolsonaro e colocou suas tropas à disposição do ex-presidente.

Demóstenes afirmou que, se estivesse de fato articulando um golpe, Bolsonaro poderia ter substituído os comandantes do Exército e da Aeronáutica para conseguir apoio ao plano antidemocrático. "Eles eram subordinados, eles não tinham que ser convencidos."

O plano golpista teria sido tratado em reuniões no Palácio do Alvorada no dia 7 de dezembro de 2022 e no Ministério da Defesa no dia 14 de dezembro de 2022, segundo a denúncia. A defesa afirma que a PGR não foi capaz de cravar em qual encontro o comandante da Marinha supostamente aderiu ao plano golpista.

A denúncia menciona ainda a nota conjunta dos chefes militares autorizando a permanência de manifestantes nos acampamentos golpistas após as eleições de 2022. Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica condenaram no texto "eventuais restrições a direitos, por parte de agentes públicos". O tenente-coronel Mauro Cid, delator, disse em depoimento que partiu do ex-presidente Jair Bolsonaro a ordem para a divulgação do texto. A defesa de Garnier alega que na verdade o objetivo da nota era "abaixar a temperatura do País".

O advogado negou ainda que o desfile de carros blindados da Marinha nas imediações do Palácio do Planalto, em agosto de 2021, durante a análise da PEC do voto impresso, tenha sido uma forma de pressão ao Congresso. Demóstenes alega que o evento estava previsto antes de o então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), agendar a votação da proposta.

Política

Cármen Lúcia repreende advogado por 'confusão' sobre voto impresso e voto auditável

A ministra disse que o advogado usou "com muita frequência" essas menções, "como se fosse a mesma coisa"

02/09/2025 17h23

Ministra Carmen Lucia, do STF

Ministra Carmen Lucia, do STF

Continue Lendo...

A ministra Cármen Lúcia, decana da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), deu uma bronca no advogado Paulo Renato Garcia Cintra Pinto - que representa o deputado licenciado e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem - durante a segunda sessão de julgamento que pode levar à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sete de seus aliados por tentativa de golpe de Estado. Após citações reiteradas do advogado ao voto impresso, a ministra defendeu o processo eleitoral brasileiro, enfatizando que o sistema é "plenamente auditável".

Cármen Lúcia, que sucedeu ao ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, destacou, para "ficar claro" a pessoas que acompanham o julgamento, que "uma coisa é eleição com voto auditável e outra coisa é o voto impresso". A ministra lembrou dos riscos do voto impresso, relacionado à violação do sigilo do voto.

A ministra disse que o advogado usou "com muita frequência" essas menções, "como se fosse a mesma coisa". Na visão de Cármen, se tentou usar tal "confusão" para "criar confusão na mente do brasileiro". "Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso, repetiu como se fosse sinônimo, e não é. Porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil. Passamos por auditoria. Para que não fique, para quem assiste, a ideia de que não é auditável", destacou.

O advogado chegou a explicar que usou a expressão "voto auditável, voto impresso", pois os termos eram usados nos pronunciamentos de Jair Bolsonaro. "E ilegítimos", completou Cármen, interrompendo o advogado. Pinto tentou seguir: "Minha opinião pessoal...". Mas foi interpelado mais uma vez pela ministra. "Não é opinião. O fato é que o processo eleitoral brasileiro é amplamente auditável. Que fique claro. O processo eleitoral brasileiro é perfeitamente seguro, como se comprova amplamente", destacou a ministra.

