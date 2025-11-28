Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Guerra nos bastidores da Lama Asfáltica: STJ nega recurso do MPF e mantém decisão favorável a Giroto

Decisão final da Sexta Turma rejeita, por falha processual, recurso que buscava anular atos do magistrado

da redação

da redação

28/11/2025 - 17h44
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pôs um ponto final, por questões técnicas, em uma batalha jurídica travada entre a defesa do ex-deputado federal Edson Giroto (PL) e o Ministério Público Federal (MPF) sobre a imparcialidade do juiz federal responsável por julgar os casos da Operação Lama Asfáltica em primeira instância. Em decisão unânime, a Sexta Turma do STJ rejeitou analisar um recurso do MPF, mantendo a validade dos atos do magistrado questionado.

A disputa começou quando a defesa de Giroto protocolou uma exceção de suspeição, acusando o juiz da 3a Vara Federal de Campo Grande, juiz Bruno César da Cunha Teixeira, de ter perdido a isenção para julgar o caso. O MPF, por sua vez, defendeu a legalidade da atuação do juiz, mas seu recurso final no STJ foi barrado por não atacar todos os fundamentos da decisão que pretendia reverter.

Em julho de 2021, a defesa de Edson Giroto, liderada pelo escritório Bialski Advogados, apresentou uma petição pedindo o afastamento do juiz da 3ª Vara Federal de Campo Grande. O argumento central era a quebra da imparcialidade. Os advogados alegaram que o magistrado já havia formado sua convicção sobre a culpa de Giroto antes mesmo de analisar as provas, manifestando essa opinião em processos nos quais o ex-ministro sequer era réu.

O principal exemplo foi um ofício enviado pelo juiz ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) em um mandado de segurança do ex-governador André Puccinelli (MDB). No documento, o magistrado descreveu o esquema da Lama Asfáltica, destacando a "figura operacional e direta de EDSON GIROTO" em fraudes e direcionamento de licitações. Para a defesa, essa "eloquência acusatória" em um processo alheio configurava um prejulgamento inaceitável.

O Ministério Público Federal (MPF) se opôs à suspeição, argumentando que a atuação do juiz estava dentro da legalidade processual. O MPF sustentou que as manifestações do magistrado eram descrições necessárias do complexo contexto da Operação Lama Asfáltica e que a defesa não apresentou provas suficientes de parcialidade. A Procuradoria chegou a afirmar que a conduta do juiz, embora pudesse "pecar por certo excesso argumentativo", não demonstrava parcialidade subjetiva.

O TRF-3, em um primeiro momento, acolheu a tese da defesa e declarou o juiz suspeito, baseando-se em um "conjunto de fatores", incluindo a postura inquisitiva do magistrado em audiências. O MPF, então, recorreu ao STJ.

No STJ, o recurso do MPF foi inicialmente negado por uma decisão monocrática do  ministro Carlos Pires Brandão.

O MPF recorreu novamente, com Agravo Regimental, para o colegiado da Sexta Turma, mas, segundo o acórdão final, cometeu uma falha técnica crucial: não impugnou todos os fundamentos da decisão anterior. O recurso do MPF focou em defender a legalidade da atuação do juiz e a tese de que o rol de suspeição seria taxativo, mas não conseguiu derrubar o argumento de que a Súmula 7 impediria a análise do caso.

Com o não conhecimento do recurso do MPF, a decisão do TRF-3 que reconheceu a suspeição do juiz de primeira instância prevaleceu, ainda que a discussão no STJ tenha se encerrado por um motivo processual.

 Os atos do magistrado questionado foram anulados, e os processos da Operação Lama Asfáltica relacionados a Edson Giroto foram redistribuídos para outro juiz, garantindo que o julgamento ocorra por um magistrado considerado imparcial pelo sistema de justiça.

Política

Líder do PL pede a Moraes autorização para visitar Bolsonaro

27/11/2025 21h00

Compartilhar
Líder do PL na Câmara diz que papel público exercido pelo ex-presidente tem relevância

Líder do PL na Câmara diz que papel público exercido pelo ex-presidente tem relevância Divulgação/Sérgio Lima-UOL

Continue Lendo...

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), solicitou nesta quinta-feira, 27, ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorização para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília.

No pedido, Sóstenes justifica a solicitação com base nos laços de amizade com Bolsonaro e na "relevância do papel público exercido pelo ex-presidente".

"Requeiro a expedição da autorização de visita em meu favor, autorizando o meu ingresso na Polícia Federal, em Brasília/DF, para realizar visita institucional e humanitária, sendo motivada pela amizade e pela relevância do papel público exercido pelo ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e sua atual condição excepcional a que está submetido", diz o documento.

Até o momento, Moraes autorizou apenas visitas de familiares de Bolsonaro. No domingo, 23, antes do início do cumprimento da pena pela condenação na trama golpista, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro esteve na PF. O ex-presidente também recebeu a visita dos filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL) na terça-feira, 25.

Nesta quinta-feira, 27, Bolsonaro foi novamente visitado por Michelle e também por outro filho, o vereador de Balneário Camboriú (SC) Jair Renan (PL).

Condenado pelo STF por liderar uma trama golpista, Bolsonaro começou a cumprir pena de 27 anos e três meses de prisão na terça.

Política

Aécio Neves assume presidência nacional do PSDB e sinaliza possível apoio a Tarcísio em 2026

27/11/2025 20h00

Compartilhar

"Se Tarcísio for apenas o candidato de Bolsonaro, não o apoiaremos", disse Aécio, indicando que não há decisão fechada sobre alianças Montagem / Arquivo Correio do Estado

Continue Lendo...

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) assumiu nesta quinta-feira, 27, a presidência nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). A chegada do parlamentar ao comando da sigla pode abrir caminho para um eventual apoio ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), caso ele decida disputar a Presidência da República em 2026.

Durante a cerimônia, o novo presidente do PSDB afirmou que, caso Tarcísio deseje concorrer, não poderá fazê-lo apenas como "candidato de Bolsonaro".

"Se Tarcísio for apenas o candidato de Bolsonaro, não o apoiaremos", disse Aécio, indicando que não há decisão fechada sobre alianças.

O evento contou com a presença de vários parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como o vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), e o líder bolsonarista Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que discursaram no local.

Aécio afirmou ter aprendido a "fazer oposição vendo o PSDB atuar contra os petistas" e ressaltou sua admiração pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e pela tradição política da legenda.

O deputado também disse ter sido "injustiçado nos últimos anos" durante a Operação Lava Jato e declarou que tem a meta de eleger 30 deputados federais e "recolocar o PSDB no tabuleiro político" nas próximas eleições.

"Seguimos firmes no propósito de combater os desmandos das gestões petistas e nos manteremos contra os extremos, a polarização que tomou conta do nosso país", afirmou o tucano.

Presente no evento, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou que "o fortalecimento do PSDB é o fortalecimento do debate saudável no Congresso".

Nesta semana, Motta anunciou o rompimento de sua relação com o PT. O desentendimento ganhou força quando o deputado declarou à Folha de S.Paulo: "Não tenho mais interesse em ter nenhum tipo de relação com o deputado Lindbergh Farias". A decisão foi confirmada por aliados de Motta ao Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília
8 de janeiro

/ 2 dias

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3548, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3548, quinta-feira (27/11)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6888, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6888, quinta-feira (27/11)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2944, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2944, quinta-feira (27/11)

5

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2324, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2324, quinta-feira (27/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19 horas

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata