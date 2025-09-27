Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Haddad: Brasil está com déficit crônico nas contas públicas desde 2014

Segundo o ministro, com um déficit crônico nas contas públicas e a ideia superficial de tirar as travas dos gastos e tudo vai melhorar não funciona

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

27/09/2025 - 22h00
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil está com um déficit crônico nas contas públicas desde 2014 e que a ideia superficial de tirar as travas dos gastos e tudo vai melhorar não funciona. "Tudo depende da circunstância em que você está lidando", afirmou durante entrevista ao podcast 3 irmãos.

Haddad falou ainda sobre a escala 6x1 e disse que as pessoas estão vivendo mais, mas que as pessoas precisam viver melhor. "Tudo me leva a crer que um equilíbrio entre essas coisas, vai exigir que a gente trabalhe mais tempo ao longo da vida, mas menos dias por semana, para usufruir melhor da vida", explicou o ministro.

"O trabalho não pode consumir as pessoas como consome hoje", disse, lembrando que colocou um Projeto de Lei no Congresso, pela primeira vez, "que cobra do andar de cima para liberar dinheiro para o andar de baixo". "Até R$ 5 mil não paga Imposto de Renda, os 140 mil mais ricos que não pagam nada, vão passar a pagar 10%. Para algumas pessoas, isso vai significar um 14º salário", afirmou.

Terras raras

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou que ativos naturais brasileiros, como os minerais críticos e terras raras, podem ser "bases de parcerias" com o capital estrangeiro. Ele também reforçou a defesa do atual governo no sentido de desenvolvimento da cadeia industrial desses setores no Brasil.

A pasta de Minas e Energia, por exemplo, tem batido na tecla de que a simples extração e exportação de minerais não é o objetivo central da política que está sendo elaborada. A perspectiva é atrair "investimentos sustentáveis", para o desenvolvimento do setor mineral.

Como a Broadcast mostrou em julho deste ano, há a proposta de "debêntures para Transformação Mineral". Pelo desenho, serão elegíveis para a emissão de debêntures, com benefícios fiscais, os projetos de transformação mineral que resultem na produção de substâncias como carbonato de lítio, sulfato de cobalto ou folha de cobre, por exemplo. Outras propostas estão em estudo.

Em outra frente, o governo lançou recentemente o Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center no Brasil, o Redata. Haddad lembrou que mais de 60% dos dados brasileiros estão sendo processados fora do país. "Acho importante processarmos os nossos dados aqui", declarou.

Inflação

O ministro da Fazenda explicou que o modelo de meta contínua para a inflação ainda está para ser assimilado. "Quem fixou essa meta foi o governo anterior e nós optamos por fazer uma mudança que ainda está por ser assimilada, que é a chamada meta contínua", afirmou o ministro durante entrevista ao podcast 3 irmãos.

Haddad explicou ainda que esse modelo faz com que não tenha a meta de ano calendário. "Não estou dizendo que em 2025 a meta precisa ser 3%, não estou dizendo que em 2026 precisa ser 3%. Eu estou dizendo que o Banco Central precisa de uma meta e precisa alcançá-la sem ter um ano calendário como amarra", afirmou.

O ministro falou ainda sobre o Drex, a moeda digital brasileira, e relembrou que não há controle sobre a moeda, mas sim transparência. "Falar em transparência no Brasil todo mundo associa a controle. Dá para fazer controle, mas não é para isso que serve o Drex", afirmou, dizendo que o BC teve que estancar sua agenda de inovação para conter os ataques hackers ao Pix.

ELEIÇÕES 2026

Nelsinho pode perder apoio de aliados com os irmãos na esquerda

Candidato à reeleição, o senador dificilmente poderá contar de subir no palanque de candidatos do PL e União Progressista

27/09/2025 08h30

O senador sul-mato-grossense Nelsinho Trad (PSD) vai tentar a reeleição para mais oito anos de mandato na Casa Alta do Brasil

O senador sul-mato-grossense Nelsinho Trad (PSD) vai tentar a reeleição para mais oito anos de mandato na Casa Alta do Brasil Divulgação: Andressa Anholete/Agência Senado

Apesar de estar presente no ato de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL, realizada no dia 21, em Campo Grande (MS), o senador Nelsinho Trad (PSD) deve ter se sentido como um estranho no ninho, afinal, a multidão reunida era da direita e da extrema direita, em sua maioria.

Mesmo com o senador tendo adotado um viés mais à direita e, na gestão de Jair Bolsonaro (PL) à frente da presidência da República, ter se aproximado da ala bolsonarista do Congresso Nacional, o parlamentar ainda enfrenta uma certa rejeição por parte desse eleitorado.

A situação se agravou ainda mais depois que o irmão dele, o ex-deputado federal Fábio Trad, se filiou ao PT e está cotado para ser o candidato a governador de Mato Grosso do Sul em 2026 pela esquerda.

Além disso, o outro irmão dele, o vereador Marquinhos Trad, está no PDT, outro partido da esquerda, desde o ano passado, fazendo com que os aliados de primeira hora do senador, que são políticos do PL e da Federação União Progressista, formada pelo PP e União Brasil, tenham de se afastar do parlamentar para não perderem votos com a direita.

O Correio do Estado apurou, com fontes da direita e do centro-direita, que, a medida em que as eleições de 2026 se aproximam, ficará mais difícil ter Nelsinho Trad no mesmo palanque, pois, com a polarização de esquerda e direita, não será possível ficar em cima do muro.

Outro agravante apontado por essas mesmas fontes é que a possibilidade de o senador do PSD fazer dobradinha com Azambuja na disputa pelas duas vagas ao Senado Federal estaria praticamente descartada, pois, como o ex-governador já vem de um partido de centro – o PSDB – e tenta se aproximar da direita, seria complicado se aliar a um candidato que não seja de uma sigla de centro-direita ou direita.

A tendência, conforme informaram ao Correio do Estado, é de que Nelsinho tenha de lançar a própria candidatura fora da ampla aliança formada por partidos de centro-direita e da direita para reeleger o governador Eduardo Riedel (PP), que inclui PP, União Brasil, PL, Republicanos e Podemos.

Tal possibilidade pode complicar o projeto de reeleição do senador do PSD, já que perderá a base política dos atuais aliados, que concentra a maioria absoluta dos 79 prefeitos de Mato Grosso do Sul, bem como dos vereadores, deputados estaduais, deputados federais e das duas senadoras do Estado.

CENÁRIO COMPLICADO

Caso esse cenário se concretize, ou seja, que Azambuja não faça uma dobradinha com Nelsinho para disputar as duas vagas ao Senado por Mato Grosso do Sul, a reeleição do senador do PSD pode ficar muito complicada.

Afinal, com Eduardo Riedel no PP, os progressistas também devem lançar um candidato próprio ao Senado, e hoje o mais provável é que seja o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), deputado estadual Gerson Claro.

Além disso, não está descartada uma candidatura própria ao Senado pelo PL e o nome, neste momento, seria da vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, e, caso o ex-deputado estadual Capitão Contar se filie à legenda, também há a possibilidade de o nome dele ser o escolhido.

Dessa forma, a caminhada para a reeleição de Nelsinho Trad teria muitas pedras no caminho, algo que, com a dobradinha com Azambuja, não aconteceria, afinal, o ex-governador conta com o apoio de 44 prefeitos e de 256 vereadores, sem contar os seis deputados estaduais e os três deputados federais. Algo que ficou claro no ato de filiação de Azambuja ao PL.

*SAIBA

Em MS, PSD pretende caminhar com Riedel

No início deste mês, a cúpula do PSD em Mato Grosso do Sul decidiu que fará parte da coalizão de partidos que apoiará a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP) nas eleições de 2026. Também ficou acertado que caberá ao vice-governador José Carlos Barbosa, mais conhecido como Barbosinha, articular com Riedel o papel e o tamanho que a legenda terá na aliança.

Na ocasião, o senador Nelsinho Trad, presidente estadual do PSD, afirmou que todas as lideranças do partido estão alinhadas com a reeleição do governador e farão articulações no sentido de mostrar que o partido poderá ser uma solução para os arranjos partidários.

Para ele, será preciso mais legendas para acomodar as filiações de aliados além do PP, de Riedel, e do PL, do ex-governador Reinaldo Azambuja. Na época, o senador reforçou que, o fato de o PSD ser de centro, ajudaria. Algo que hoje já é considerado o maior problema para a aliança.

Política

Motta diz que Lula está 'caminhando para uma quarta eleição'

A declaração foi dada, nesta sexta-feira, 26, durante discurso na abertura do evento Brasil do Futuro na organização Comunitas, em São Paulo

26/09/2025 23h00

Crédito: Lula Marques / Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta sexta-feira, 26, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "está caminhando para uma quarta eleição". A declaração foi dada durante discurso na abertura do evento Brasil do Futuro na organização Comunitas, em São Paulo.

"Vivemos um Brasil polarizado desde a eleição de 2022. Temos, pela primeira vez, um presidente da República eleito três vezes desde a redemocratização já caminhando para uma quarta eleição, em processo de reeleição", disse Motta.

"Temos o Supremo Tribunal Federal julgando o ex-presidente Jair Bolsonaro, um líder político da direita. Temos também problemas internacionais, como decisões do governo americano de taxar o Brasil e de impor sanções a um ministro do Supremo."

Ao longo de sua participação, Motta destacou que o papel do Parlamento "não é derrotar tudo o que o governo federal manda" por pressão política da oposição. Durante evento da organização Comunitas, em São Paulo, Motta disse que a Casa deve priorizar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança e a reforma administrativa nos próximos meses.

"Mostrei a eles (oposição) que o papel do Parlamento não é derrotar tudo que o governo manda por pressão política. O papel do Parlamento é melhorar a proposta", afirmou.

"E é isso que temos que fazer: ouvir governadores, prefeitos e entregar uma proposta melhor à sociedade."

Ao longo do painel ‘Segurança Pública: Fortalecimento da Justiça e Reforma da Legislação’, ao lado do relator José Mendonça Bezerra Filho (União Brasil-PB), Motta salientou que a agenda da Câmara esteve voltada a outros temas, por isso o debate sobre segurança não avançou. Segundo ele, a escolha de Mendonça como relator buscou evitar a polarização, apesar da orientação de centro-direita do deputado.

"Não se trata de interferir na responsabilidade dos Estados, nem de tirar a competência dos governadores. Pelo contrário: os governadores precisam vir ao debate, colaborar com sua experiência do dia a dia e trazer a realidade de seus Estados", disse Motta, referindo-se aos gestores estaduais que têm se manifestado contra a PEC.

"Os Estados hoje têm maior responsabilidade na segurança pública, mas também é preciso envolver os gestores municipais, que podem, com as guardas municipais e o policiamento de trânsito, ajudar numa cooperação com as polícias."

Motta acrescentou que a proposta elaborada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, permite a integração de financiamento. Ele disse que o texto organiza a atuação dos entes federativos no enfrentamento à criminalidade, cada um cumprindo seu papel, assumindo responsabilidades e priorizando investimentos em segurança no Orçamento. Para o presidente da Câmara, sem mais recursos não haverá solução, sendo necessário ainda discutir o sistema carcerário, que classificou como falido

Ao comentar as prioridades da Câmara até o fim do ano, Motta disse que nos três meses que restam até o recesso parlamentar, a Casa deve concentrar esforços na PEC da Segurança, na reforma administrativa, na aprovação do novo Plano Nacional da Educação e na regulamentação da inteligência artificial. Acrescentou que, quem sabe até o fim do ano, essas matérias possam ser aprovadas com legislações modernas capazes de ajudar o País.

