Haddad diz que Itamaraty está elencando medidas sobre Lei da Reciprocidade

ELEIÇÕES 2026

A ex-deputada federal aparece em 1º na pesquisa de intenções de votos Correio do Estado/Ipems para a Casa de Leis

Como apontou a pesquisa de intenções de votos realizada pelo Correio do Estado e o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), com 1.611 eleitores, de 53 municípios, no período de 22 de julho a 1º de agosto deste ano, a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) deve ser a “puxadora” de votos da federação partidária União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e PP, na eleição do próximo ano para a Câmara dos Deputados.

Conforme o levantamento, que tem grau de confiança de 95% e margem de erro de 2,44 pontos porcentuais para mais ou para menos, pelos menos 40% dos deputados federais de Mato Grosso do Sul serão novidades no pleito de 2026, ou seja, teremos ao menos três novos parlamentares do Estado na Câmara dos Deputados, e Rose Modesto deve ser um desses novos nomes.

Ainda de acordo com a pesquisa estimulada, quando são apresentadas as opções com os nomes dos candidatos aos eleitores, se as eleições fossem hoje, o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB) seria o primeiro colocado, com 19,99% da preferência dos eleitores, entretanto, como ele já tornou público que vai disputar uma vaga ao Senado, automaticamente, o primeiro lugar fica com Rose Modesto, que alcançou 8,40% das intenções de votos.

O diretor responsável pelo Ipems, Lauredi Sandim, projetou que teremos pelo menos três novos parlamentares na Câmara dos Deputados e, para essas vagas, “os nomes mais fortes são os do ex-deputado estadual Capitão Contar, da ex-deputada federal Rose Modesto e do ex-prefeito de Dourados Alan Guedes [PP]”, explicando que, como o Capitão tentará o Senado, um terceiro novato entra nessa equação.

Em entrevista ao Correio do Estado, Rose Modesto disse que a federação União Progressista em Mato Grosso do Sul trabalha para eleger três deputados federais.

“Eu, o deputado federal Dr. Luiz Ovando [PP], que já está lá e buscará a reeleição, e vamos buscar um terceiro nome, que pode ser, sim, o do ex-prefeito Alan Guedes. Por que não?”, questionou a campeã de votos da última eleição à Câmara dos Deputados que participou.

No entanto, como fez questão de ressaltar a ex-deputada federal, para que o resultado da pesquisa de intenções de votos se concretize, é preciso gastar sola de sapato para se encontrar com a população.

“Eu tenho rodado os três estados do Centro-Oeste como parte do meu trabalho como assistente parlamentar da Presidência do Senado, ouvindo as demandas, participando das discussões e debatendo a aplicação do Orçamento”, revelou.

Para quem não sabe, atualmente, Rose Modesto é assistente parlamentar do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e, como principal função, ela ouve as categorias que precisam de projetos de lei rodando os municípios dos três estados da Região Centro-Oeste e do Distrito Federal para poder fazer essa ponte do Congresso Nacional com a população de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e DF.

“Esse tem sido o meu papel para ajudar no desenvolvimento do Centro-Oeste”, afirmou, completando que, além disso, nos fins de semana, tem procurado percorrer os municípios de Mato Grosso do Sul para lembrar que será candidata à Câmara dos Deputados no próximo ano.

“Todo fim de semana faço questão de visitar de três a quatro municípios do meu estado. Já rodei mais de 60 cidades ao longo deste ano”, revelou.

Rose também argumentou que tem aproveitado as viagens pelos municípios de Mato Grosso do Sul para fortalecer o projeto político de eleger três deputados federais pela federação União Progressista.

“A nossa federação tem esse objetivo, para que possamos continuar representando bem Mato Grosso do Sul lá em Brasília. Eu sou um dos nomes que lutam em busca de uma cadeira na Câmara dos Deputados”, assegurou .

Porém, completou a assessora parlamentar, não é só em Mato Grosso do Sul que ela tem atuado: durante os dias úteis, percorre os municípios de Mato Grosso e Goiás.

“Apenas no fim de semana eu tenho andado pelo meu estado. Também tenho aproveitado toda a brecha que tenho para rodar por Mato Grosso do Sul para fazer um pouco de política para a minha federação partidária”, concluiu.



