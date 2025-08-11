Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Haddad diz que Itamaraty está elencando medidas sobre Lei da Reciprocidade

Ele frisou que as medidas do plano de contingência para socorrer as empresas brasileiras terão "o tamanho necessário para enfrentar a situação", com apoio aos exportadores e proteção da economia brasileira

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

11/08/2025 - 15h04
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Itamaraty está elencando medidas sobre a Lei da Reciprocidade em resposta à sobretaxa aplicada pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.

Em entrevista à GloboNews, ele citou como exemplo de medida já sinalizada o questionamento feito pelo Brasil à Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre a ordem executiva norte-americana.

Internamente, Haddad disse entender que o caso atual, de enfrentamento ao tarifaço dos EUA, não é similar ao do Rio Grande do Sul, que sofreu com graves enchentes em 2024.

Ele frisou que as medidas do plano de contingência para socorrer as empresas brasileiras terão "o tamanho necessário para enfrentar a situação", com apoio aos exportadores e proteção da economia brasileira.

"Estamos trabalhando dentro da meta estabelecida para o ano", destacou o ministro.

Ecoando o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Haddad defendeu a abertura de mercados para não haver dependência das exportações para os EUA.

Depois de enviar a medida provisória (MP) do plano de contingência ao Congresso, ele afirmou que os bancos públicos cuidarão da regulamentação das medidas.

Haddad ainda criticou o custeio do salário do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos EUA, sem que ele exerça o mandato regularmente no País.

"Não estou pedindo nada diferente de cumprir a lei", disse.

ELEIÇÕES 2026

Na União Progressista, Rose vai "puxar" os votos para a Câmara dos Deputados

A ex-deputada federal aparece em 1º na pesquisa de intenções de votos Correio do Estado/Ipems para a Casa de Leis

11/08/2025 08h30

A ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil)

A ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) Reprodução

Como apontou a pesquisa de intenções de votos realizada pelo Correio do Estado e o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), com 1.611 eleitores, de 53 municípios, no período de 22 de julho a 1º de agosto deste ano, a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) deve ser a “puxadora” de votos da federação partidária União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e PP, na eleição do próximo ano para a Câmara dos Deputados.

Conforme o levantamento, que tem grau de confiança de 95% e margem de erro de 2,44 pontos porcentuais para mais ou para menos, pelos menos 40% dos deputados federais de Mato Grosso do Sul serão novidades no pleito de 2026, ou seja, teremos ao menos três novos parlamentares do Estado na Câmara dos Deputados, e Rose Modesto deve ser um desses novos nomes.

Ainda de acordo com a pesquisa estimulada, quando são apresentadas as opções com os nomes dos candidatos aos eleitores, se as eleições fossem hoje, o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB) seria o primeiro colocado, com 19,99% da preferência dos eleitores, entretanto, como ele já tornou público que vai disputar uma vaga ao Senado, automaticamente, o primeiro lugar fica com Rose Modesto, que alcançou 8,40% das intenções de votos.

O diretor responsável pelo Ipems, Lauredi Sandim, projetou que teremos pelo menos três novos parlamentares na Câmara dos Deputados e, para essas vagas, “os nomes mais fortes são os do ex-deputado estadual Capitão Contar, da ex-deputada federal Rose Modesto e do ex-prefeito de Dourados Alan Guedes [PP]”, explicando que, como o Capitão tentará o Senado, um terceiro novato entra nessa equação.

Em entrevista ao Correio do Estado, Rose Modesto disse que a federação União Progressista em Mato Grosso do Sul trabalha para eleger três deputados federais.

“Eu, o deputado federal Dr. Luiz Ovando [PP], que já está lá e buscará a reeleição, e vamos buscar um terceiro nome, que pode ser, sim, o do ex-prefeito Alan Guedes. Por que não?”, questionou a campeã de votos da última eleição à Câmara dos Deputados que participou.

No entanto, como fez questão de ressaltar a ex-deputada federal, para que o resultado da pesquisa de intenções de votos se concretize, é preciso gastar sola de sapato para se encontrar com a população.

“Eu tenho rodado os três estados do Centro-Oeste como parte do meu trabalho como assistente parlamentar da Presidência do Senado, ouvindo as demandas, participando das discussões e debatendo a aplicação do Orçamento”, revelou.

Para quem não sabe, atualmente, Rose Modesto é assistente parlamentar do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e, como principal função, ela ouve as categorias que precisam de projetos de lei rodando os municípios dos três estados da Região Centro-Oeste e do Distrito Federal para poder fazer essa ponte do Congresso Nacional com a população de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e DF.

“Esse tem sido o meu papel para ajudar no desenvolvimento do Centro-Oeste”, afirmou, completando que, além disso, nos fins de semana, tem procurado percorrer os municípios de Mato Grosso do Sul para lembrar que será candidata à Câmara dos Deputados no próximo ano.

“Todo fim de semana faço questão de visitar de três a quatro municípios do meu estado. Já rodei mais de 60 cidades ao longo deste ano”, revelou.

Rose também argumentou que tem aproveitado as viagens pelos municípios de Mato Grosso do Sul para fortalecer o projeto político de eleger três deputados federais pela federação União Progressista.

“A nossa federação tem esse objetivo, para que possamos continuar representando bem Mato Grosso do Sul lá em Brasília. Eu sou um dos nomes que lutam em busca de uma cadeira na Câmara dos Deputados”, assegurou .

Porém, completou a assessora parlamentar, não é só em Mato Grosso do Sul que ela tem atuado: durante os dias úteis, percorre os municípios de Mato Grosso e Goiás.

“Apenas no fim de semana eu tenho andado pelo meu estado. Também tenho aproveitado toda a brecha que tenho para rodar por Mato Grosso do Sul para fazer um pouco de política para a minha federação partidária”, concluiu.
 

GUERRA POLÍTICA

Conselheiro de Trump diz que não vai parar até que Jair Bolsonaro 'esteja livre'

O empresário Jason Miller vem fazendo publicações com críticas à condução do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na ação penal em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado

10/08/2025 23h00

Donald Trump e Jason Miller, conselheiro do presidente dos EUA

Donald Trump e Jason Miller, conselheiro do presidente dos EUA Foto: Reprodução/Jason Miller

O empresário Jason Miller, conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste domingo, 10, uma mensagem nas redes sociais em que afirma que "não vai parar" até que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "esteja livre". Miller vem fazendo publicações com críticas à condução do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na ação penal em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado.

"Para deixar claro: não vou parar, não vou desistir, não vou ceder, até que o presidente Jair Bolsonaro esteja livre", escreveu em seu perfil no X, após compartilhar uma publicação que dizia: "É mais importante o impeachment de Moraes do que libertar Bolsonaro".

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, comentou a postagem com bandeiras dos Estados Unidos e do Brasil.

Miller atuou como conselheiro sênior nas campanhas de Trump e mantém relação próxima com a família Bolsonaro, especialmente com Eduardo, que está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro. De lá, o deputado articula com congressistas americanos a adoção de sanções contra Moraes e outros ministros do STF. No fim de julho, Moraes foi incluído na lista de alvos da Lei Magnitsky pelo governo Trump.

A publicação se soma a outras em que Miller critica o Supremo, Moraes e autoridades brasileiras, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em julho, ele provocou o ministro ao afirmar que Moraes busca protagonismo nas decisões da Justiça contra Bolsonaro.

Antes disso, logo após o ministro autorizar mandados da Polícia Federal contra o ex-presidente, Miller o acusou de adotar "táticas ditatoriais" e pediu para que Bolsonaro "permanecesse forte".

Embora não ocupe cargo no governo americano, Miller é considerado um dos principais conselheiros de Trump e integrou as três campanhas presidenciais do republicano desde 2016, além das equipes de transição em 2016 e 2024.

Ele atua como consultor de Trump em assuntos políticos e estratégias de comunicação. Também fundou a rede social Gettr, que passou a acolher extremistas após bloqueios e suspensões de contas em plataformas como Facebook e Twitter.

Em setembro de 2021, Miller foi recebido pela família Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Ao deixar o País, foi abordado pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília e prestou depoimento no inquérito do STF que investiga a atuação das chamadas "milícias digitais", sob relatoria de Moraes.

