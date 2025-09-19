Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Haddad diz que não irá aos EUA e que fica no Brasil por possível votação da isenção do IR

O ministro declarou nesta sexta-feira, 19, para acompanhar a reunião de líderes da Câmara

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

19/09/2025 - 23h00
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta sexta-feira, 19, que não vai acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na viagem aos Estados Unidos por conta da possibilidade de votação na semana que vem do projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda a salários de até R$ 5 mil

"Eu vou permanecer no Brasil em virtude dessa possibilidade. Nós entendemos que possivelmente os líderes se reúnam na Câmara para julgar a conveniência e oportunidade de levar à plenária semana que vem. Então, estou ficando um pouco em função disso", respondeu o ministro, ao fim da entrevista sobre a operação Cadeia de Carbono, que investiga fraudes na importação de combustíveis.
 

Política

Haddad: Operação é resultado da criação núcleo de combate de fraudes estruturadas desde 2023

O ministro da Fazenda, disse nesta sexta-feira, 19, em São Paulo, que a Operação Cadeia de Carbono, deflagrada nesta mesma data pela Receita Federal em vários Estados do País

19/09/2025 20h00

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad Foto: Divulgação / Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 19, em São Paulo, que a Operação Cadeia de Carbono, deflagrada nesta mesma data pela Receita Federal em vários Estados do País, é resultado da criação de um núcleo para o combate a chamadas fraudes estruturadas criado pelo governo federal desde 2023.

"Nós, desde 2023, criamos no âmbito da Receita Federal, um núcleo para o combate às chamadas fraudes estruturadas. Na verdade, são esquemas criminosos que se desenvolvem ao longo do tempo e que se valem de brechas de legislação, liminares, desembaraços aduaneiros, antecipados. Uma série de expedientes que dificultam muito a vida da Receita Federal, prejudicam demasiadamente o consumidor brasileiro, que acaba comprando o gato por lebre", disse Haddad em entrevista coletiva sobre a Operação Cadeia de Carbono.

As ações concentram-se em empresas que surgem formalmente como importadoras de cargas avaliadas em centenas de milhões de reais De acordo com o ministro, as transações criminosas acabam por prejudicar o consumidor e a concorrência leal, porque aqueles bons contribuintes que pagam os seus tributos não conseguem competir com os malfeitores.

A deflagração mobilizou 80 servidores da Receita, apoiados por 20 viaturas em solo, além de recursos aéreos estratégicos: uma aeronave operacional da RFB, utilizada para transporte e suporte logístico, e um helicóptero de vigilância avançada, empregado no acompanhamento tático em tempo real, além do apoio de outras instituições públicas. Esse aparato garantiu suporte às diligências fiscais e reforçou a presença institucional em pontos estratégicos ligados à logística e à distribuição de combustíveis.

Foram realizadas diligências fiscais em estabelecimentos importadores de cinco estados: Alagoas, Paraíba, Amapá, Rio de Janeiro e São Paulo.

As medidas ocorreram, de forma simultânea, em 11 alvos distintos, nos quais estão sendo avaliadas a estrutura e a capacidade operacional das empresas, coletados documentos, colhidos depoimentos de responsáveis e verificados os requisitos para fruição de benefícios fiscais federais e estaduais.

Debandada

Chama o vice: dois prefeitos devem tentar carreira federal ano que vem

Rio Brilhante e Ivinhema podem ser comandados pelos vices a partir de abril do ano que vem

19/09/2025 17h04

Juliano Ferro e Lucas Foroni

Juliano Ferro e Lucas Foroni Fotos: Divulgação / Montagem Correio do Estado

A disputa eleitoral de 2026 deve deixar dois municípios de MS na mão dos vices. Rio Brilhante e Ivinhema podem ser comandados pelos vices a partir de abril do ano que vem, prazo que os políticos devem renunciar para concorrer aos cargos da eleição geral de outubro. Vale lembrar que se não forem eleitos, não retornam para o cargo de prefeito.

Em Rio Brilhante o prefeito Lucas Foroni, recém-filiado ao PP, deve deixar o cargo para tentar uma cadeira de deputado federal. Reeleito com 83% dos votos em 2024, ele acredita que pode fazer mais pela cidade, e por sua legenda, deixando a metade do mandato.

Em Ivinhema o prefeito fenômeno das redes sociais Juliano Ferro, autointitulado “o mais louco do Brasil", quer aproveitar a sua popularidade para engrossar o caldo de votos no PL, para onde deve se filiar no dia 21 junto com o ex-governador Reinaldo Azambuja.

“Tenho eterna gratidão ao Reinaldo (Azambuja) e se ele quiser, estou pronto para isso (concorrer a deputado federal)", revelou.

O PL Azambujista traz grandes planos e quer eleger uma grande bancada para influenciar os interesses no Congresso a partir de 2027. Além dos deputados federais, Reinaldo planeja se eleger senador e indicar o nome de mais um senador a ser eleito, de preferência pelos partidos que orbitam seu grupo.

Se o Reinaldo precisar de mim para deputado federal, estou à disposição dele. Sou leal a ele e estamos juntos”, declarou.

Em Rio Brilhante o vice-prefeito é Leonardo Arruda, do PSDB, que deve encontrar uma oposição maior do que a de Foroni. Em Ivinhema a vice é Angela Casarotti Cardoso, do PP, que teve rusgas públicas com Juliano.

Após uma reunião com servidores da saúde do município para receber um projeto de lei, aparentemente sem o conhecimento do prefeito, Juliano declarou que "a atribuição de um vice é ficar na dela e esperar a ausência do prefeito, numa morte ou em caso de afastamento".

Juliano Ferro e Lucas Foroni

Angela Casarotti Cardoso, do PP, que teve rusgas públicas com Juliano/ Foto: Divulgação

A vice-prefeita foi surpreendida pela reação do prefeito Juliano Ferro: "Jamais imaginei aquela exposição pública, ainda mais dizendo que eu queria o lugar dele ou que desejava a morte dele. Isso me atingiu muito, como pessoa, como cristã, como católica. Eu jamais faria isso", desabafou Ângela, em julho deste ano.

