Ibaneis diz que não vai questionar se Bolsonaro for para Papuda: 'Decisão judicial se cumpre'

O vice-presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Jerson Domingos, que no próxima sexta-feira (14) completará 75 anos de idade e terá de se aposentar compulsoriamente do cargo, despediu-se, nesta quarta-feira (12), comandando, pela última vez, a Sessão do Pleno da Corte de Contas.



O presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt, delegou o comando em reconhecimento à marcante trajetória de Jerson Domingos à frente da Corte de Contas. A simbólica homenagem ocorreu durante a 11ª sessão plenária, que contou também com a participação dos conselheiros Iran Coelho das Neves, Osmar Jeronymo e Marcio Monteiro.



Também participaram presencialmente o conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira e o procurador-geral de contas do Ministério Público de Contas (MPC), João Antônio de Oliveira Martins Junior, sendo que o conselheiro Waldir Neves participou de forma virtual.



A trajetória de Jerson Domingo na instituição foi amplamente reconhecida por todos os conselheiros e servidores, em um vídeo institucional, que deixou emocionado o homenageado. Na sessão, o presidente Flávio Kayatt fez questão de ler a carta de congratulações, enviada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), em reconhecimento ao trabalho realizado por Jerson Domingos como conselheiro em Mato Grosso do Sul.



“Em nome da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e de todo o sistema de tribunais de contas, expressamos, nesta data, nossa mais sincera homenagem e reconhecimento à exemplar trajetória do conselheiro Jerson Domingos no serviço público brasileiro. O encerramento de um ciclo não representa o fim de uma jornada, mas a consagração de uma história que permanece viva na memória das instituições e de todos aqueles que tiveram a honra de acompanhar sua atuação”, discorreu.

Legado

Com 30 anos de vida pública, primeiro, atuando como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e depois como presidente da Casa de Leis, ele cumpriu dez anos como conselheiro do TCE-MS, sendo dois deles como presidente.



Em sua gestão na presidência, Jerson Domingos implementou um modelo que priorizou a orientação preventiva aos gestores públicos, buscando o diálogo e a cooperação técnica. Essa postura resultou na humanização do TCE-MS, aproximando-o ainda mais dos jurisdicionados e servidores da Corte de Contas.



“Um legado que fica para a história dos Tribunais de Contas do País”, como frisou o procurador-geral de contas do MPC, João Antônio de Oliveira Martins Junior, em seu discurso.



O grande destaque de sua gestão, além da valorização do servidor público, foi a criação do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância (PPI), enquanto presidiu a Corte, considerado modelo no Brasil.



A iniciativa une municípios, órgãos de controle e gestores em um objetivo comum: garantir um início de vida digno, saudável e com acesso à educação e cuidados básicos. O programa, focado na transversalidade e na efetivação dos direitos previstos no Marco Legal da Primeira Infância, se consolida como o principal legado social de sua atuação.



“Sou grato a Deus por me conceder esta oportunidade. Considero-me um dos muitos afortunados no Brasil por ter recebido carinho, amor, respeito e consideração. Retribuo tudo isso com uma única palavra: gratidão. Agradeço ao amigo e presidente Flávio Kayatt por todo apoio, aos conselheiros Waldir, Iran, Célio, Patrícia, Osmar, Marcio Monteiro, por toda parceria e pelas palavras de carinho. No momento da minha partida, peço apenas uma coisa a vocês, que reservem em seus corações um espaço para Jerson Domingos. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por tudo o que fizeram por mim”, agradeceu.



A aposentadoria compulsória encerra uma etapa da vida pública de Jerson Domingos, mas seu legado de gestão orientativa, humanizada e comprometida com o futuro das novas gerações permanece como uma marca indelével na história do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.

