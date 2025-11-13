Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ibaneis diz que não vai questionar se Bolsonaro for para Papuda: 'Decisão judicial se cumpre'

Declaração demonstra a mudança de postura que o governo Ibaneis terá caso Bolsonaro seja obrigado a cumprir a pena de 27 anos

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

13/11/2025 - 07h21
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), indica que as tentativas da sua gestão de livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de cumprir a pena no Complexo Penitenciário da Papuda vão cessar no momento em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar a prisão do líder da direita. Ao Estadão, Ibaneis resumiu que "decisão judicial se cumpre".

"Decisão judicial se cumpre. Se for a determinação do STF e da Vara de Execuções Penais (a prisão na Papuda), a Secretaria do Sistema penitenciário irá cumprir", afirmou. "Eu não tenho que acreditar ou deixar de acreditar (se Bolsonaro tem condições de cumprir a pena no presídio). A decisão é do STF e da Vara de Execuções, nós só executamos", completou.

A declaração demonstra a mudança de postura que o governo Ibaneis terá caso Bolsonaro seja obrigado a cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão em regime fechado em algum das unidades prisionais do DF. Até o momento, contudo, a administração da capital federal tem feito esforços para evitar o envio do ex-presidente para a Papuda.

Em ofício enviado ao gabinete de Moraes na última quinta-feira, 5, a Secretaria de Administração Penitenciária do DF pediu que Bolsonaro seja submetido a uma avaliação médica para verificar se tem condições de cumprir pena no presídio da Papuda. No texto, o secretário Wenderson Souza e Teles diz ser necessário verificar a compatibilidade do ex-presidente com a assistência médica e nutricional disponibilizadas nas prisões de Brasília.

Moraes determinou a retirada do pedido do governo da ação, por "ausência de pertinência". Ainda assim, a vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), insistiu no gesto ao bolsonarismo ao afirmar em entrevista ao SBT News que o Complexo Penitenciário da Papuda não teria estrutura para receber Bolsonaro por causa da sua condição de saúde. "Ele precisa de uma dieta especial, tem idade avançada, trata-se de um ex-presidente", disse.

Estadão questionou Ibaneis se ele concorda com a avaliação da vice, mas não houve resposta. O governado respondeu, por sua vez, que "ela (Celina) tem mais contato com o Bolsonaro" do que ele.

O envolvimento do GDF nas discussões sobre a prisão de Bolsonaro ocorre porque um dos possíveis destinos do ex-presidente é o 19 º Batalhão de Polícia Militar do DF, conhecido como Papudinha. Conforme informou o Metrópoles, a unidade prisional foi visitada pela chefe de gabinete de Moraes e por uma juíza da Vara de Execuções Penais de Brasília. Outro destino que teria sido averiguado pelas duas é o Centro de Internamento e Reeducação (CIR) da Papuda, onde há uma ala especial para idosos.

CORTE DE CONTAS

Jerson Domingos se despede do TCE-MS presidindo pela última vez a Sessão do Pleno

A simbólica homenagem ocorreu durante a 11ª sessão plenária, que contou também com a participação dos conselheiros Iran Coelho, Osmar Jeronymo e Marcio Monteiro

12/11/2025 17h52

O presidente do TCE-MS, Flávio Kayatt, entrega placa de homenagem ao conselheiro Jerson Domingos, que se aposentou da Corte de Contas do Estado

O presidente do TCE-MS, Flávio Kayatt, entrega placa de homenagem ao conselheiro Jerson Domingos, que se aposentou da Corte de Contas do Estado Divulgação

O vice-presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Jerson Domingos, que no próxima sexta-feira (14) completará 75 anos de idade e terá de se aposentar compulsoriamente do cargo, despediu-se, nesta quarta-feira (12), comandando, pela última vez, a Sessão do Pleno da Corte de Contas.
 
O presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt, delegou o comando em reconhecimento à marcante trajetória de Jerson Domingos à frente da Corte de Contas. A simbólica homenagem ocorreu durante a 11ª sessão plenária, que contou também com a participação dos conselheiros Iran Coelho das Neves, Osmar Jeronymo e Marcio Monteiro.
 
Também participaram presencialmente o conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira e o procurador-geral de contas do Ministério Público de Contas (MPC), João Antônio de Oliveira Martins Junior, sendo que o conselheiro Waldir Neves participou de forma virtual.
 
A trajetória de Jerson Domingo na instituição foi amplamente reconhecida por todos os conselheiros e servidores, em um vídeo institucional, que deixou emocionado o homenageado. Na sessão, o presidente Flávio Kayatt fez questão de ler a carta de congratulações, enviada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), em reconhecimento ao trabalho realizado por Jerson Domingos como conselheiro em Mato Grosso do Sul.
 
“Em nome da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e de todo o sistema de tribunais de contas, expressamos, nesta data, nossa mais sincera homenagem e reconhecimento à exemplar trajetória do conselheiro Jerson Domingos no serviço público brasileiro. O encerramento de um ciclo não representa o fim de uma jornada, mas a consagração de uma história que permanece viva na memória das instituições e de todos aqueles que tiveram a honra de acompanhar sua atuação”, discorreu. 

Legado 

Com 30 anos de vida pública, primeiro, atuando como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e depois como presidente da Casa de Leis, ele cumpriu dez anos como conselheiro do TCE-MS, sendo dois deles como presidente.
 
Em sua gestão na presidência, Jerson Domingos implementou um modelo que priorizou a orientação preventiva aos gestores públicos, buscando o diálogo e a cooperação técnica. Essa postura resultou na humanização do TCE-MS, aproximando-o ainda mais dos jurisdicionados e servidores da Corte de Contas.
 
“Um legado que fica para a história dos Tribunais de Contas do País”, como frisou o procurador-geral de contas do MPC, João Antônio de Oliveira Martins Junior, em seu discurso.
 
O grande destaque de sua gestão, além da valorização do servidor público, foi a criação do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância (PPI), enquanto presidiu a Corte, considerado modelo no Brasil.
 
A iniciativa une municípios, órgãos de controle e gestores em um objetivo comum: garantir um início de vida digno, saudável e com acesso à educação e cuidados básicos. O programa, focado na transversalidade e na efetivação dos direitos previstos no Marco Legal da Primeira Infância, se consolida como o principal legado social de sua atuação.
 
“Sou grato a Deus por me conceder esta oportunidade. Considero-me um dos muitos afortunados no Brasil por ter recebido carinho, amor, respeito e consideração. Retribuo tudo isso com uma única palavra: gratidão. Agradeço ao amigo e presidente Flávio Kayatt por todo apoio, aos conselheiros Waldir, Iran, Célio, Patrícia, Osmar, Marcio Monteiro, por toda parceria e pelas palavras de carinho. No momento da minha partida, peço apenas uma coisa a vocês, que reservem em seus corações um espaço para Jerson Domingos. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por tudo o que fizeram por mim”, agradeceu.
 
A aposentadoria compulsória encerra uma etapa da vida pública de Jerson Domingos, mas seu legado de gestão orientativa, humanizada e comprometida com o futuro das novas gerações permanece como uma marca indelével na história do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.
 

Governadores de oposição pedem mais tempo para debater projeto de combate ao crime organizado

Quatro governadores e dois vice-governadores estiveram com o presidente da Câmara

12/11/2025 17h35

Reunião com governadores sobre o marco legal do combate ao crime organizado

Reunião com governadores sobre o marco legal do combate ao crime organizado Marina Ramos/Câmara dos Deputados

Governadores de partidos de oposição se encontraram com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e pediram um prazo maior para votar o projeto de combate ao crime organizado (PL 5582/25). Eles estiveram com Motta após participarem de sessão solene do Congresso Nacional, no Senado, que homenageou a ação policial no Rio de Janeiro contra facções criminosas.

“Desde que fui eleito presidente da Câmara, a porta do meu gabinete está sempre aberta para debater os assuntos de interesse do Brasil. Diálogo e conciliação fazem o país avançar com equilíbrio e nessa pauta não será diferente”, afirmou o presidente em suas redes sociais.

Governadores de sete estados formaram o "consórcio da paz" em 30 de outubro, dois dias após a megaoperação no Rio contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão. Os participantes são: Cláudio Castro (PL-RJ), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Romeu Zema (Novo-MG), Jorginho Mello (PL-SC), Celina Leão (Progressistas, vice-governadora do DF), Eduardo Riedel (Progressistas-MS).

Desses, estiveram com Motta os governadores Claudio Castro, Zema, Caiado, Jorginho Mello e os vice-governadores Daniel Vilela (GO) e Celina Leão.

O governador do Rio disse que pediu um prazo de 30 dias para que a Câmara aprove uma proposta. Para Castro, é preciso ouvir o Judiciário, secretários de Segurança e operadores do direito que tratam do tema. "Queremos uma lei que vá ao encontro do que precisamos, majoritariamente isso. Discordamos da rapidez desse projeto”, defendeu Castro.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, defendeu um amplo debate entre todos os Poderes para construir um projeto “ouvindo lideranças, desapaixonadamente de partidos políticos”, acrescentou.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que não se trata de um tema de campanha eleitoral, mas de uma preocupação real da sociedade brasileira. “Não é assunto de campanha eleitoral, é um assunto de governabilidade”, reforçou.

