Indígenas se mobilizam para acompanhar julgamento do marco temporal

eleições 2024

O ex-presidente Jair Bolsonaro "exigiu" candidato próprio do PL para a Prefeitura de Campo Grande no próximo ano

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro e o deputado federal Marcos Pollon, ambos do PL ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Em um momento em que a direita está enfraquecida, em razão da investigação da Polícia Federal sobre o esquema de venda de joias da Presidência da República recebidas em viagens oficiais, a visita de três dias do secretário nacional de Relações Institucionais do PL, general do Exército Braga Netto, a Campo Grande serviu para aparar as arestas dentro do partido em Mato Grosso do Sul e fortalecer a sigla para as eleições municipais do próximo ano na Capital, quando a legenda terá candidatura própria.

Segundo as principais lideranças do PL informaram ao Correio do Estado, na reunião reservada com os dois deputados federais e os três deputados estaduais do partido, o general Braga Netto pregou a união da direita e praticamente lançou o deputado federal Marcos Pollon, presidente estadual da sigla em Mato Grosso do Sul, como candidato a prefeito de Campo Grande pela legenda em 2024.

Durante reunião com os parlamentares do partido no Estado, Braga Netto deixou bem claro que o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro “exigiu” que o PL tenha candidato próprio na Capital, o que praticamente sepulta de vez a possibilidade de o partido apoiar a candidatura à reeleição da prefeita Adriane Lopes (PP), que, por ser a candidata da senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na gestão bolsonarista, contava com uma aliança com o partido do ex-chefe de Estado.

Com a definição pelo nome de Marcos Pollon, o provável ingresso do ex-deputado estadual Capitão Contar no PL não lhe garantiria a possibilidade de ser o candidato do partido para disputar a prefeitura de Campo Grande nas eleições municipais do próximo ano, o que poderia fazer com que o ex-parlamentar continuasse no PRTB, sigla em que poderá ser o candidato no pleito do próximo ano.

O deputado estadual Coronel David (PL) informou ao Correio do Estado que tudo foi acertado durante a reunião com Braga Netto.

“Após a reunião, todos saíram com a intenção de fortalecer o partido e cultivar a união. Além disso, ficou definido que o PL terá candidato próprio a prefeito de Campo Grande, e o nome do Pollon tem o meu apoio e o dos demais parlamentares da legenda. Na minha opinião, o Pollon é a nossa melhor opção”, opinou.

A reportagem também procurou Marcos Pollon, que disse ter ficado animado em contar com o apoio do deputado estadual Coronel David para ser o nome do PL na disputa pela Prefeitura de Campo Grande em 2024.

“É excelente poder contar com o apoio do meu correligionário. O general Braga Netto comunicou que o presidente Bolsonaro quer candidatura própria do PL na Capital, e o meu nome deve ser definido em consenso. Por isso, afirmo que farei o que for melhor para a direita de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul e do Brasil”, afirmou.

APALAVRADO

No fim de maio, o ex-presidente Jair Bolsonaro encontrou-se, em Brasília (DF), com o deputado federal Marcos Pollon para tratar do cenário político de Mato Grosso do Sul e, em especial, de Campo Grande.

Segundo fontes ouvidas pelo Correio do Estado na época, Bolsonaro deixou bem claro para Pollon que, se o PL de Mato Grosso do Sul lançar o deputado federal para concorrer à Prefeitura de Campo Grande, ele teria seu apoio incondicional.

Além disso, o ex-presidente teria reforçado que, diferentemente das eleições gerais do ano passado, quando dividiu o seu apoio entre as candidaturas de Capitão Contar e Eduardo Riedel (PSDB), nas eleições municipais de 2024 só apoiará candidatos do PL.

Na prática, Bolsonaro disse que, se o PL lançar Pollon como candidato a prefeito de Campo Grande, só subiria no palanque dele.

Agora, passados três meses, a história se confirma com a “oficialização” do nome de Pollon para disputar o cargo.